В мае текущего года эксперты сервиса публиковали исследование, согласно которому спрос на вино и дорогостоящие крепкие алкогольные напитки в России снижается с начала текущего года, россияне предпочитают заменять их более дешевыми пивом и водкой.

с чего всё началось

Россияне не отказываются от покупки мороженого даже в случае падения своих доходов. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса по поиску и выбору товаров в интернете Rate&Goods.

Назван продукт, на котором россияне никогда не экономят

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