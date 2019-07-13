Общество
Назван продукт, на котором россияне никогда не экономятИзвестия вчера в 21:17
Россияне не отказываются от покупки мороженого даже в случае падения своих доходов. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса по поиску и выбору товаров в интернете Rate&Goods.
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с чего всё началось
В мае текущего года эксперты сервиса публиковали исследование, согласно которому спрос на вино и дорогостоящие крепкие алкогольные напитки в России снижается с начала текущего года, россияне предпочитают заменять их более дешевыми пивом и водкой.РИА Новостивчера в 20:31
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Футбол
«Арсенал» и «Динамо» сыграли вничью в стартовом матче Премьер-лиги
В дебютном матче первого тура тульский "Арсенал" и столичное "Динамо" не смогли выявить победителя - 1:1.
Обновлено вчера в 15:22
Шоу-бизнес
Лобода устроила скандал из-за гримерки
Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве стюардессы в московском отеле
Обновлено вчера в 14:13
Шоу-бизнес
Владимир Березин рассказал о борьбе с опухолью
Известный российский диктор Владимир Березин в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал, что врачи нашли у него гемангиому в позвоночнике.
Обновлено вчера в 06:50
Теннис
Федерер обыграл Надаля и вышел в финал Уимблдона
Швейцарский теннисист Роджер Федерер одержал победу над испанцем Рафаэлем Надалем в полуфинале третьего в сезоне турнира серии Большого шлема — Уимблдона.
Обновлено вчера в 14:44
Политика
Состоялся первый разговор Путина и Зеленского
Владимир Зеленский, в свою очередь, рассказывал СМИ, что при встрече с Путиным его первой фразой будет: «Начнем с того, что Донбасс и Крым — это Украина».
Обновлено 11 июля в 12:02
Политика
На Украине «раскусили схему» Путина, заявил экс-представитель НАТО
Бывший представитель НАТО в России, капитан первого ранга ВМС США Гарри Табах сравнил отношение украинского президента Владимира Зеленского к российскому коллеге Владимиру Путину с подходом президента США Дональда Трампа.
Обновлено вчера в 20:26
Хоккей
Ягр рассказал о влиянии на судьбу Овечкина
Чешский форвард «Рытиржи Кладно» Яромир Ягр связал свой уход из «Вашингтон Кэпиталс» с появлением в клубе россиянина Александра Овечкина.
Обновлено вчера в 12:22
Происшествия
Следствие назвало причину ДТП в Туве, где погибли девять человек
Следствие назвало причину дорожно-транспортного происшествия на переправе через реку Шую в Бай-Тайгинском районе республики, в результате которого погибли девять человек, включая детей.
Обновлено в 01:40
Армия и оружие
Экс-глава СБУ оценил масштаб учений российских военных в Крыму
Обновлено вчера в 23:33
Авто
Стали известны цены на Lada Xray Cross с вариатором
Приблизительная цена Lada Xray Cross АТ в топовом исполнении может составить порядка 980 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 03:25
Экономика
Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян
Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Обновлено вчера в 20:15
Общество
Роструд назвал допустимый возраст начала трудовой деятельности
В России самостоятельно заключать трудовой договор дети могут с 16 лет или даже раньше.
Обновлено в 00:48
Политика
Трамп обвинил Россию и Китай в стремлении «ободрать» США
Президент США Дональд Трамп заявил, что власти России и Китая "молятся" на приход к власти в Штатах демократа Джо Байдена.
Обновлено в 00:09
Авто
Составлен ТОП-5 автомобилей, которые выйдут в продажу в РФ в этом году
Аналитики портала «Автовзгляд» назвали пятерку наиболее интересных для российских автомобилистов моделей автомобилей, которые должны добраться до нашей страны до конца этого года.
Обновлено вчера в 12:50
Гаджеты
Первый раз. DxOMark дразнит обзором нового камерофона
Лаборатория DxOMark опубликовала на своей страничке в социальной сети Twitter сообщение о том, что в данный момент специалисты компании тестируют новый смартфон.
Обновлено вчера в 23:22
Экономика
На Кировском заводе запустили производство нового поколения тракторов
На Петербургском тракторном заводе ( входит в ГК «Кировский завод») прошла торжественная церемония запуска новой модели трактора К-7 в пятницу, 12 июля, передает корреспондент «ПД».
Обновлено вчера в 07:48
Происшествия
Информация о минировании дома родителей Зеленского не подтвердилась
Информация о наличии взрывного устройства в многоквартирном доме, где в Кривом Роге проживают родители президента Украины Владимира Зеленского, оказалась ложной.
Обновлено вчера в 15:27
Музыка
Дочь Алсу показала клип с Ержаном Максимом
Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова опубликовала на YouTube-канале свой первый клип.
Обновлено вчера в 12:16
Происшествия
Миллиардера Джеффри Эпштейна обвинили в подкупе свидетелей
Обвинения Джеффри Эпштейну в подкупе потенциальных свидетелей добавлены прокуратурой к уже имеющимся в деле о секс-торговле людьми и совращении малолетних.
Обновлено вчера в 21:26
Транспорт
ГИБДД лишили приоритета в знаках
ГИБДД сочла это нарушением ГОСТ 52289 и 52290 (требования к знакам и правила установки).
Обновлено вчера в 18:18
Политика
Bloomberg: после 2024 года Путин может стать премьером
Президент России Владимир Путин может остаться у власти после выборов 2024 года как премьер с «расширенными конституционными полномочиями», пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 11:31
Политика
Ярош призвал к захвату итальянцев на Украине
Кандидат в депутаты Верховной рады и бывший лидер «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещенная в РФ) Дмитрий Ярош предложил захватить итальянцев, находящихся на территории Украины.
Обновлено в 00:58
Политика
Гуайдо сообщил о похищении двух членов своей команды в Каракасе
«Трусливый режим похитил членов моей команды Эрика Санчеса и Джейсона Паризи, которые были в Каракасе и охраняли мою семью, пока был в штате Трухильо»,— сообщил господин Гуайдо в своем Twitter.
Обновлено в 00:31
Армия и оружие
Российские ПВО отбили новую атаку беспилотников на авиабазу Хмеймим
«Российскими дежурными средствами ПВО были своевременно обнаружены и на безопасном удалении от авиабазы были уничтожены три БПЛА», — цитирует «РИА Новости» руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексея Бакина.
Обновлено вчера в 15:38
Экология
Доставайте купальники! Тест-драйв пляжей и спа-зон с бассейном в Екатеринбурге
Корреспонденты E1.RU протестировали популярные городские пляжи и спа-зоны.
Обновлено в 01:02
Происшествия
Почти 30 детей отравились в оздоровительном лагере в Приморье
Следователи сообщили об отравлении 28 детей в оздоровительном детском лагере «Юнга» в пригороде Владивостока.
Обновлено вчера в 20:08
Политика
На дом Габунии повесили позорную табличку
В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
Обновлено в 00:09
Происшествия
Здание телеканала «112 Украина» в Киеве обстреляли из гранатомета
В Киеве злоумышленники обстреляли из гранатомета здание телеканала "112 Украина". Полиция открыла дело по статье "Теракт".
Обновлено в 01:56