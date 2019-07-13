Общество

Назван продукт, на котором россияне никогда не экономятИзвестия вчера в 21:17

Россияне не отказываются от покупки мороженого даже в случае падения своих доходов. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса по поиску и выбору товаров в интернете Rate&Goods.
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Назван продукт, на котором россияне не экономят при падении доходов

В мае текущего года эксперты сервиса публиковали исследование, согласно которому спрос на вино и дорогостоящие крепкие алкогольные напитки в России снижается с начала текущего года, россияне предпочитают заменять их более дешевыми пивом и водкой.
РИА Новостивчера в 20:31

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Исследование показало, как часто россияне покупают мороженое

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Россияне не стали экономить на мороженом

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Назван продукт, от которого россияне не готовы отказаться

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