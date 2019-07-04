Выяснилось, что употребление молочной продукции низкой жирности, в частности, йогуртов, снижает риск развития метаболического синдрома, а также диабета второго типа. Кроме того, употребление "молочки" связано с пониженной вероятностью развития колоректального рака и рака мочевого пузыря.

Политика Зеленский отметил внедрение Канадой «мощных санкций» против России Как отмечается, Зеленский поблагодарил «за последовательную мощную поддержку Украине со стороны всех политических партий, представленных в канадском парламенте».

Политика Шойгу назвал основную причину ЧП с глубоководным аппаратом ВМФ «Установлена основная причина происшествия — это пожар в аккумуляторном отсеке, и далее он получил некое распространение», — цитирует главу Минобороны пресс-служба Кремля.

Политика Эрдоган обвинил США в грабеже в связи с отказом от поставки F-35 США занимаются грабежом, отказывая Турции в поставках новейших истребителей F-35, несмотря на регулярные платежи Анкары, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.

Политика Путина спросили о планах после президентства Президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналистов, чем он хочет заняться после 2024 года, передает РИА "Новости".

Кино Русалочку в новом фильме Disney сыграет чернокожая актриса Американская актриса и певица Халле Бэйли сыграет Русалочку в новой экранизации компании Disney, сообщает Variety.

Политика Единороссам перед выборами рекомендовали не врать и не лебезить Стратегической целью партии названа задача формирования нового образа кандидата и депутата «Единой России» в контексте предстоящих в 2021 году выборов в Госдуму.

Футбол Фелиш обошел Роналду и стал самым дорогим португальцем в истории Помимо прочего Фелиш побил рекорд Криштиану Роналду, который в 2018 году перешел из «Реала» в «Ювентус» за 117 млн евро, став самым дорогим португальцем в истории.

Общество Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.

Общество ВШЭ раскритиковала борьбу с мусором путем его сжигания Специалисты Института экологии Высшей школы экономики (ВШЭ) заявили, что мусоросжигание нельзя рассматривать как решение проблемы с мусором в России, несмотря на противоположное мнение властей страны.

Общество Минтруд изменил список запрещенных для россиянок профессий Министерство труда России решило сократить список профессий, запрещенных для жительниц страны. Об этом в четверг, 4 июля, пишет РБК.

Происшествия В Луганской области загорелся заминированный лес На Украине, недалеко от Станицы Луганской, где на прошлой неделе завершился отвод вооружений, загорелся заминированный лес.

Политика В Гибралтаре задержали супертанкер, перевозивший нефть в Сирию Власти Гибралтара задержали супертанкер, перевозивший сырую нефть в Сирию, говорится в заявлении главного министра Гибралтара Фабиана Пикардо, опубликованном в четверг на сайте правительства.

Происшествия В Тюмени задержали участников конфликта со стрельбой в ТЦ Тюменские полицейские в кратчайшие сроки задержали участников инцидента в одном из торгово-развлекательных центров, где в среду произошла стрельба.

Происшествия Восстановлена вероятная картина трагедии на глубоководной станции Короткое замыкание в одном из распределительных щитов привело к пожару на атомной глубоководной станции (АГС) АС-31, в результате которого погибли 14 моряков-подводников.

Происшествия Чиновников Минобрнауки уличили в мошенничестве на 365 млн рублей Как сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах, с 2012 по 2015 годы ведомство заключило три контракта на создание специализированной информационной системы на сумму 364,7 млн рублей.