Наука

Назван продукт, препятствующий развитию рака и диабетаРИА Новости 02:17

Выяснилось, что употребление молочной продукции низкой жирности, в частности, йогуртов, снижает риск развития метаболического синдрома, а также диабета второго типа. Кроме того, употребление "молочки" связано с пониженной вероятностью развития колоректального рака и рака мочевого пузыря.
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Назван препятствующий раку и диабету популярный напиток

Российская газета00:20

Ученые назвали напиток, препятствующий развитию рака и диабета

РЕН ТВ00:45

Ученые нашли продукт, предотвращающий диабет и рак

Газета.Ru02:17

Ученые назвали препятствующий раку и диабету популярный продукт

Известия01:20

Стал известен препятствующий раку и диабету популярный напиток

Народные новости01:25

Назван продукт, препятствующий развитию рака и диабета

РИА Новости02:17

Назван защищающий от рака и диабета напиток

Medical Note01:02
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Политика

Зеленский отметил внедрение Канадой «мощных санкций» против России

Как отмечается, Зеленский поблагодарил «за последовательную мощную поддержку Украине со стороны всех политических партий, представленных в канадском парламенте».
Обновлено вчера в 14:26
Политика

Шойгу назвал основную причину ЧП с глубоководным аппаратом ВМФ

«Установлена основная причина происшествия — это пожар в аккумуляторном отсеке, и далее он получил некое распространение», — цитирует главу Минобороны пресс-служба Кремля.
Обновлено в 02:42
Политика

Эрдоган обвинил США в грабеже в связи с отказом от поставки F-35

США занимаются грабежом, отказывая Турции в поставках новейших истребителей F-35, несмотря на регулярные платежи Анкары, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.
Обновлено в 02:53
Политика

Путина спросили о планах после президентства

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналистов, чем он хочет заняться после 2024 года, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:19
Авто

Как выросла средняя цена на новый автомобиль в России

Обновлено в 02:42
Общество

Назван самый бодрящий растворимый кофе

Обновлено в 02:19
Происшествия

В Минске во время салюта погибла женщина

Обновлено вчера в 17:59
Кино

Русалочку в новом фильме Disney сыграет чернокожая актриса

Американская актриса и певица Халле Бэйли сыграет Русалочку в новой экранизации компании Disney, сообщает Variety.
Обновлено в 02:30
Политика

Единороссам перед выборами рекомендовали не врать и не лебезить

Стратегической целью партии названа задача формирования нового образа кандидата и депутата «Единой России» в контексте предстоящих в 2021 году выборов в Госдуму.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия

В дублинском пруду лебедь забил до смерти собаку на глазах у хозяина

Птица забила собаку крыльями до смерти на глазах у хозяина, сообщает The Sun.
Обновлено вчера в 14:11
Футбол

Фелиш обошел Роналду и стал самым дорогим португальцем в истории

Помимо прочего Фелиш побил рекорд Криштиану Роналду, который в 2018 году перешел из «Реала» в «Ювентус» за 117 млн евро, став самым дорогим португальцем в истории.
Обновлено вчера в 14:51
Авто

Volvo в России увеличила продажи на 12% в июне

Обновлено в 02:15
Общество

Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН

Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.
Обновлено вчера в 17:28
Происшествия

В МЧС назвали количество пострадавших при паводке в Иркутской области

Обновлено в 00:09
Общество

ВШЭ раскритиковала борьбу с мусором путем его сжигания

Специалисты Института экологии Высшей школы экономики (ВШЭ) заявили, что мусоросжигание нельзя рассматривать как решение проблемы с мусором в России, несмотря на противоположное мнение властей страны.
Обновлено в 01:19
Общество

Минтруд изменил список запрещенных для россиянок профессий

Министерство труда России решило сократить список профессий, запрещенных для жительниц страны. Об этом в четверг, 4 июля, пишет РБК.
Обновлено в 01:54
Авто

«АвтоВАЗ» приостановил производство: причины и последствия

Обновлено вчера в 05:09
Происшествия

В Луганской области загорелся заминированный лес

На Украине, недалеко от Станицы Луганской, где на прошлой неделе завершился отвод вооружений, загорелся заминированный лес.
Обновлено в 02:31
Кино

Актер и режиссер Василий Панин умер в Москве

Обновлено вчера в 04:43
Кино

Приключения Человека-паука и лауреат Каннского фестиваля: какие новинки кино увидят тамбовчане

Обновлено в 00:15
Происшествия

26 человек погибли в кораблекрушении у берегов Гондураса

Обновлено в 02:32
Политика

Суд перенес заседание по делу Вышинского на 15 июля

Обновлено вчера в 10:43
Экономика

Путин подписал закон о компенсации ипотеки многодетным семьям

Обновлено вчера в 09:11
Политика

В Гибралтаре задержали супертанкер, перевозивший нефть в Сирию

Власти Гибралтара задержали супертанкер, перевозивший сырую нефть в Сирию, говорится в заявлении главного министра Гибралтара Фабиана Пикардо, опубликованном в четверг на сайте правительства.
Обновлено в 02:33
Происшествия

В Тюмени задержали участников конфликта со стрельбой в ТЦ

Тюменские полицейские в кратчайшие сроки задержали участников инцидента в одном из торгово-развлекательных центров, где в среду произошла стрельба.
Обновлено в 01:19
Происшествия

Восстановлена вероятная картина трагедии на глубоководной станции

Короткое замыкание в одном из распределительных щитов привело к пожару на атомной глубоководной станции (АГС) АС-31, в результате которого погибли 14 моряков-подводников.
Обновлено в 01:16
Авто

Volkswagen переделал Transporter 1962 года в электрокар

Обновлено в 02:35
Происшествия

Чиновников Минобрнауки уличили в мошенничестве на 365 млн рублей

Как сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах, с 2012 по 2015 годы ведомство заключило три контракта на создание специализированной информационной системы на сумму 364,7 млн рублей.
Обновлено вчера в 16:00
Общество

МЧС предупредило москвичей о сильном ветре

Обновлено вчера в 06:20
Спорт

Глава Федерации велоспорта Украины покинет пост из-за оскорбления гонщицы

Президент Федерации велоспорта Украины Александр Башенко в ближайшее время может быть отстранён с занимаемой должности в связи с конфликтом с велогонщицей Анной Соловей.
Обновлено в 02:27
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