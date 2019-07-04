Наука
Назван продукт, препятствующий развитию рака и диабетаРИА Новости 02:17
Выяснилось, что употребление молочной продукции низкой жирности, в частности, йогуртов, снижает риск развития метаболического синдрома, а также диабета второго типа. Кроме того, употребление "молочки" связано с пониженной вероятностью развития колоректального рака и рака мочевого пузыря.
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