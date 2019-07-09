Экономика
Назван основной способ кражи денег с банковских карт россиянГазета.Ru 07:37
Низкая киберграмотность и беспечность россиян - главные причины, по которым наши соотечественники ежегодно теряют деньги со своих банковских счетов, констатируют в Центробанке.
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с чего всё началось
Почти в каждом третьем случае граждане лишаются средств на счетах из-за собственной беспечности, заявили в Центробанке. Самые большие риски оказаться жертвой мошенников при использовании мобильных устройств несут в себе низкая киберграмотность и неосторожность.Известиявчера в 17:02
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Священный Синод РПЦ МП, заседавший 9 июля на Валааме, назначил председателем синодального Отдела по делам молодежи Московского патриархата епископа Петергофского Серафима, викария Санкт-Петербургской епархии, с освобождением его от должности ректора Санкт-Петербургской духовной академии и выражением благодарности за понесенные труды.
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ГАЗ получил ОТТС на новый полноприводный грузовик Садко Next
«Группа ГАЗ» оформила Одобрение типа транспортного средства на очередную новинку.
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Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что нижняя палата парламента не будет отзывать свое заявление с призывом ввести меры против Грузии после слов президента Владимира Путина.
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Происшествия
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Силовики и налоговая инспекция проверяют офис сети магазинов "Красное и белое" в Челябинске.
Обновлено в 08:40
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Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России
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Президент России призвал к прогрессу вместо мракобесия
На заседании Глобального саммита по производству и индустриализации (GMIS) в Екатеринбурге президент России подчеркнул важность прогресса, предостерег от мракобесия и раскритиковал популизм в отношении темы климата.
Обновлено в 10:05
Экономика
В Сбербанке ответили на публикацию о «разводе» с «Яндексом»
По словам топ-менеджера Сбербанка, не соответствует действительности информация о том, что: Сбербанк недоволен партнерством с "Яндексом" в ретейле; дела совместного проекта идут не так, как ожидал Сбербанк; у компаний есть разногласия по лидеру; маркетплейс "Беру" не выполняет ключевые показатели (KPI); Сбербанк настаивал на том, чтобы платежи на платформах СП шли через него.
Обновлено в 09:53
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«АвтоВАЗ» показал обновленный Lada Largus
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Перераспределение потока пассажиров в московском аэропорту "Шереметьево", где начались проблемы с выдачей багажа, значительно улучшило ситуацию, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.
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В Госдуме упростили процедуру получения инвалидности
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Путин рассказал студентам, чем следует заниматься по ночам
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Против украинского телеканала NewsOne, который планировал провести телемост с Россией, завели уголовное дело о финансировании терроризма, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
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