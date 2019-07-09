Экономика

Назван основной способ кражи денег с банковских карт россиянГазета.Ru 07:37

Низкая киберграмотность и беспечность россиян - главные причины, по которым наши соотечественники ежегодно теряют деньги со своих банковских счетов, констатируют в Центробанке.
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