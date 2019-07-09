Экономика

Назван основной способ кражи денег с банковских карт россиянГазета.Ru 07:37

Низкая киберграмотность и беспечность россиян - главные причины, по которым наши соотечественники ежегодно теряют деньги со своих банковских счетов, констатируют в Центробанке.
Читать в источнике
Обсудить
с чего всё началось

Ну и гаджеты: россияне стали самой легкой добычей для кибермошенников

Почти в каждом третьем случае граждане лишаются средств на счетах из-за собственной беспечности, заявили в Центробанке. Самые большие риски оказаться жертвой мошенников при использовании мобильных устройств несут в себе низкая киберграмотность и неосторожность.
Известиявчера в 17:02

Подробнее о событии

Назван основной способ кражи денег с банковских карт россиян

Газета.Ru07:37

Названы главные способы похищения средств с банковских счетов россиян

Известиявчера в 17:37

Эксперт рассказал о способах кражи денег с банковских счетов россиян

РЕН ТВ03:32

Центробанк озвучил основные способы кражи денег со счетов россиян

URA.Ruвчера в 21:47

Названы главные способы похищения денег со счетов россиян

Lenta.ruвчера в 22:18

Эксперты назвали способы кражи денег с банковских счетов россиян

News.ruвчера в 19:20

Назван самый частый способ кражи денег с банковских карт россиян

РИА Новости05:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 10:13, Вашингтон
Происшествия

«Деньги выносили два года»: муж Луизы Хайруллиной рассказал детали ограбления банка в Башкирии

Обновлено в 06:45
Политика

Путин выступил против санкций в отношении Грузии

Владимир Путин высказался против введения санкций в отношении Грузии.
Обновлено в 08:35
Происшествия

Станцию петербургского метро «Девяткино» затопило из-за дождя

Утром во вторник, 9 июля, станцию «Девяткино» петербургской подземки начало заливать водой.
Обновлено в 05:16
Происшествия

В Крыму на пляж вынесло утопленника с гирей на теле

Обновлено в 06:16
Происшествия

В Екатеринбурге депутат задержан за пикет перед Путиным

Обновлено в 08:17
Технологии

Хакеры заразили сайт МКЖД похищающим деньги трояном

Используя банковский троян Panda, атакующие получают полный контроль над зараженным компьютером и могут вывести деньги жертвы множеством разных способов, объясняет руководитель отдела исследования и детектирования сложных угроз «Лаборатории Касперского» Антон Иванов.
Обновлено в 08:35
Политика

Помощник полпреда президента мог передавать за границу данные Совбеза

Помощника полпреда президента в Уральском федеральном округе Александра Воробьёва, задержанного на прошлой неделе по подозрению в госизмене, обвиняют в том, что он передавал за границу информацию с заседаний Совета Безопасности.
Обновлено в 08:36
Общество

Метро и Белый дом в Вашингтоне затоплены из-за ливня

Обновлено вчера в 14:25
Происшествия

«Гелендваген» Александра Кокорина эвакуировали за неправильную стоянку в Москве

Мерседес «Гелендваген» скандально известного футболиста Кокорина был припаркован недалеко от дома, где живут Александр и его жена Дарья.
Обновлено в 09:00
Экономика

Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России

Журнал Forbes составил рейтинг российских чиновников и депутатов с самыми высокими доходами.
Обновлено в 03:37
Политика

Володин собирает Думу на внеочередное заседание

Спикер Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин объявил о созыве внеочередного заседания нижней палаты Федерального собрания.
Обновлено в 10:04
Политика

Путин подарил красноярскому школьнику щенка ретривера

12-летний красноярец Арсений Федоров получил в подарок от президента РФ Владимира Путина щенка золотистого ретривера.
Обновлено в 03:41
Политика

Кудрин назвал долю считающих бизнес опасным предпринимателей

Более половины предпринимателей в России считают свое занятие опасным, сообщил глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин во время отчета в Госдуме.
Обновлено в 08:16
Теннис

Симона Халеп вышла в полуфинал Уимблдона

Обновлено в 09:59
Политика

Лавров прокомментировал идею Зеленского о встрече в Минске

Лавров напомнил, что для урегулирования в Донбассе уже созданы форматы — контактная группа с участием Киева, Донецка и Луганска при поддержке России и ОБСЕ и нормандский формат, который и стал коллективным автором Минских соглашений.
Обновлено в 10:02
Политика

Зеленский отправится на Чернобыльскую АЭС

Украинский президент Владимир Зеленский собрался посетить Чернобыльскую АЭС (ЧАЭС).
Обновлено в 09:59
Общество

Госдума упростила получение соцподдержки инвалидами

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об упрощении для людей с ограниченными возможностями здоровья получения мер социальной поддержки и госуслуг.
Обновлено в 08:08
Происшествия

ЕСПЧ присудил компенсацию жертве домашнего насилия в России

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч евро жертве домашнего насилия в России Валерии Володиной.
Обновлено в 06:53
Энергетика

«Роснефть» ограничила добычу нефти из-за «Транснефти»

«Вынужденное снижение добычи связано с сокращением «Транснефтью» приема нефти в систему магистральных нефтепроводов, которые в настоящее время забиты большими объемами суррогатной нефти, препятствующей стабильным поставкам сырья потребителям», — заявил РБК представитель «Роснефти».
Обновлено в 07:14
Политика

Глава МИД Эстонии назвал провокацией салют в России в честь освобождения Таллина

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу назвал провокационным заявление российских военных о том, что 22 сентября в Москве дадут салют в честь 75-летия со дня освобождения Таллина от немцев.
Обновлено в 09:10
Футбол

Китайский клуб предложил Бэйлу зарплату 1,3 миллиона евро в неделю

Как сообщает El Chiringuito, неизвестный клуб китайской Суперлиги предложил 29-летнему игроку «Реала» контракт с зарплатой 1,3 миллиона евро в неделю.
Обновлено в 08:19
Политика

Оскорбившего президента РФ грузинского ведущего отстранили от работы

Грузинский журналист и телеведущий Георгий Габуния решением саморегулирующей комиссии телекомпании "Рустави 2" отстранен от работы на два месяца.
Обновлено вчера в 12:40
Технологии

Мобильное приложение ЦБ научилось определять поддельные купюры

Новая версия приложения сканирует банкноту с помощью камеры и определяет её номинал и год модификации, а затем сообщает, определены ли защитные признаки.
Обновлено в 09:23
Происшествия

Разлом после землетрясения в Калифорнии виден из космоса

На поверхности Земли после землетрясения в США появился разлом, который отчётливо виден из космоса, пишет РИА Новости.
Обновлено в 08:53
Происшествия

В офисе «Красного и белого» проходят обыски

В челябинском офисе компании «Красное и белое» проходят обыски.
Обновлено в 08:14
Происшествия

Фигурантов дела о разбое сотрудников ФСБ стало в два раза больше

В деле сотрудников ФСБ России, подозреваемых в хищении более 100 миллионов рублей, появились восемь новых фигурантов.
Обновлено в 08:56
Экономика

Экс-спонсор «Своей игры» отверг обвинения в выводе средств в офшор

Претензии налоговой службы вызвал рекламный контракт Erich Krause на 298,3 млн руб. с кипрской Ееама East European advertisement and marketing agency за рекламу в телепередаче "Своя игра" в 2013 – 2014 годах.
Обновлено в 10:01
Игры

Cyberpunk 2077 пойдет даже на слабых ПК

Обновлено в 04:06
Происшествия

Друзья рассказали о погибшей в Польше российской гандболистке

Обновлено в 08:38
Наука

Археологи нашли в Израиле библейский город Секелаг

Израильские археологи предположили, что им удалось найти упомянутый в Библии древний филистимлянский город Секелаг.
Обновлено в 09:58
Как работают Яндекс.Новости?
Главное