Финансы

Назван основной риск для курса рубляРоссийская газета вчера в 23:20

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В конце прошлой недели курс рубля прошел испытание на прочность и подешевел к доллару, но в пятницу сумел отыграть основные потери. Российскую валюту продолжат поддерживать налоговый период и отсутствие санкционной риторики, но укрепление рубля, вероятно, пока прекратится.
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Рубль восстановился «на общем ослаблении» доллара

REGNUM00:07

Назван основной риск для курса рубля

Российская газетавчера в 23:20

Рубль отыгрывает вчерашние потери

Инвест-Форсайт24 мая в 09:52
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