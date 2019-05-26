Финансы
Назван основной риск для курса рубляРоссийская газета вчера в 23:20
В конце прошлой недели курс рубля прошел испытание на прочность и подешевел к доллару, но в пятницу сумел отыграть основные потери. Российскую валюту продолжат поддерживать налоговый период и отсутствие санкционной риторики, но укрепление рубля, вероятно, пока прекратится.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено вчера в 23:56, Ашберн
Экономика
Торговые сети могут обязать выкупать стеклотару у российских граждан
Депутат отметил, что в Европе торговые сети используют автоматы, которые измельчают пластик и стекло, после чего они направляются на переработку.
Обновлено вчера в 18:40
Политика
На Украине оценили экономические убытки от конфликта с РФ
Украина из-за конфликта с Россией несет существенные экономические убытки, заявил экс-глава украинского минтранса Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина».
Обновлено вчера в 20:11
Происшествия
Россиянина Макеева избили сокамерники в мексиканской тюрьме
Обновлено вчера в 15:54
Транспорт
Водителям такси могут запретить работать сверх нормы
Таксистам могут запретить работать сверх нормы, соответствующие поправки внесены ко второму чтению законопроекта об агрегаторах такси.
Обновлено вчера в 21:25
Политика
Королевская семья оградит Меган Маркл от встречи с Трампом
Ранее News.ru писал о том, что Маркл нарушила королевский протокол, приняв участие в подготовке телешоу.
Обновлено вчера в 03:44
Музыка
Сергей Лазарев предложил спродюсировать песню 21-летнему певцу из Уфы
Обновлено вчера в 11:30
Хоккей
Сборная Финляндии победила Канаду в финале чемпионата мира по хоккею
Обновлено вчера в 16:31
Шоу-бизнес
«Он не может ходить»: обездвиженный Гафт довел до слез Немоляеву
Светлана Немоляева стала гостьей первого Международного кинофестиваля "Герой и время" в Железноводске.
Обновлено вчера в 15:37
Общество
В мае 140 нелегалов пытались попасть в Британию через Ла-Манш
В мае более 140 человек пытались переправиться через Ла-Манш.
Обновлено вчера в 21:17
Политика
Министра образования Аджарии уволили из-за шествия ансамбля из РФ
Глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе уволил министра образования, культуры и спорта региона Ингу Шамилишвили из-за того, что детский ансамбль из России в День независимости устроил шествие по улицам Батуми, скандируя "Россия, Россия!", сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 07:06
Происшествия
Не менее 15 человек погибли в драке в бразильской тюрьме
Не менее 15 человек погибли в драке, которая произошла между заключенными в тюрьме бразильского штата Амазонас.
Обновлено вчера в 21:56
Футбол
«Аталанта» впервые сыграет в Лиге чемпионов
Впервые в истории "Аталанта" из Бергамо сыграет в Лиге чемпионов. Чемпион Италии определился задолго до финиша.
Обновлено вчера в 18:29
Происшествия
За две недели десять альпинистов погибли на Эвересте
Что еще известно: 24 мая сообщалось, что на Эвересте погибли 54-летние американец Дональд Кэш и Анджали Кулкарни из Индии.
Обновлено вчера в 04:54
Политика
СКР начал проверку после нападения главы района Хакасии на журналиста
Обновлено вчера в 21:57
Политика
Кандидаты в президенты Литвы выступили за прагматичный подход к России
Оба кандидата в президенты Литвы, вышедшие во второй тур выборов, заявили о нецелесообразности менять курс в отношении России, и в то же время выступили против полемики в двусторонних отношениях.
Обновлено вчера в 04:05
Музыка
Дочь Алсу прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»
В результате организаторы проекта решили проверить результаты, согласно которым победительницей конкурса оказалась дочь Алсу Микелла Абрамова.
Обновлено вчера в 18:35
Экономика
В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям
26 мая вступает в силу приказ Минтруда, корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 07:34
Происшествия
Сын экс-сенатора сбил инспектора ДПС под воздействием наркотиков
Обновлено вчера в 16:07
Армия и оружие
Минобороны предлагает ужесточить правила призыва
Поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», касающиеся процедуры прохождения медкомиссии в военкоматах, предложены Министерством обороны РФ.
Обновлено вчера в 21:51
Экономика
Leroy Merlin запускает новую сеть в России
Leroy Merlin запускает новую сеть в России Один из крупных игроков российского DIY-рынка — Leroy Merlin — нашел способ использовать доставшиеся ему от финской Kesko площади бывших магазинов K-rauta.
Обновлено вчера в 18:18
Футбол
Кафельников призвал болельщиков «Спартака» к бойкоту
Самый титулованный теннисист в истории России Евгений Кафельников призвал болельщиков «Спартака» отказаться от абонементов на следующий сезон.
Обновлено вчера в 20:10
Общество
В Петербурге состоялся марафон «Бегущих невест»
Накануне в воскресение, 26 мая, в Петербурге состоялся один из самых эффектных и свадебных забегов - марафон «Бегущих невест».
Обновлено вчера в 13:38
Политика
Последствия дефолта на Украине оценили в Раде
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что население Украины вряд ли сможет выжить в случае объявление дефолта.
Обновлено вчера в 22:34
Шоу-бизнес
Сын Бекхэма подрался со своей девушкой в Каннах
Ранее News.ru писал, что знаменитый английский футболист Дэвид Бекхэм на полгода стал пешеходом.
Обновлено вчера в 08:42
Происшествия
Кличко показал видео треснувшего в Киеве моста
Мэр Киева Виталий Кличко в фейсбуке опубликовал видео с новым стеклянным пешеходным мостом, который треснул через день после открытия.
Обновлено вчера в 22:08
Шоу-бизнес
В Сети появились новые снимки детей Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой
В июне 2017 года весь мир огорошила новость о том, что подруга мировой знаменитости Энрике Иглесиаса, российская теннисистка Анна Курникова родила певцу двойняшек – так тщательно звездная пара скрывала не только «интересное положение» будущей мамы, но и вообще свою личную жизнь.
Обновлено вчера в 23:00
Шоу-бизнес
Бросивший Шейк Купер сделал заявление о воссоединении с Гагой
Обновлено 25 мая в 07:04
Экономика
Инфографика Банки.ру: отпуск по обменному курсу
Банки.ру проанализировал десять валют 16 самых популярных у Россиян туристических стран (по данным ФСБ и АТОР за три квартала 2018 года): евро, лира, тайский бат, дирхам ОАЭ, тунисский динар, болгарский лев, вьетнамский донг, чешская крона, новый израильский шекель, южнокорейская вона.
Обновлено вчера в 17:03
Происшествия
В Перу произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 7,5 зафиксировано в воскресенье на севере Перу. Об этом сообщила Геологическая служба США.
Обновлено вчера в 04:34
Общество
Приморские выпускники попросили прощения за скандальный флешмоб
Руководство школы во Владивостоке, где ученики сняли скандальное видео, не применило к ним мер воздействия, при этом сами участники ролика попросили прощения и признали свою вину, сообщила РИА Новости директор учебного заведения Галина Пугина.
Обновлено вчера в 20:57