Политика

Назван основной претендент на пост премьер-министра УкраиныLenta.ru 12:29

По информации издания, кандидатуру Гончарука в Офисе президента рассматривают «очень серьезно». Гончарук был назначен на пост заместителя главы Офиса президента Зеленского 28 мая. По его собственным словам, в команде президента он отвечает «за блок экономического развития и продолжение реформ».
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