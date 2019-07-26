Политика
Назван основной претендент на пост премьер-министра УкраиныLenta.ru 12:29
По информации издания, кандидатуру Гончарука в Офисе президента рассматривают «очень серьезно». Гончарук был назначен на пост заместителя главы Офиса президента Зеленского 28 мая. По его собственным словам, в команде президента он отвечает «за блок экономического развития и продолжение реформ».
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 16:28, Вашингтон
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