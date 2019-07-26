Политика
Назван основной претендент на пост премьер-министра УкраиныLenta.ru вчера в 12:29
По информации издания, кандидатуру Гончарука в Офисе президента рассматривают «очень серьезно». Гончарук был назначен на пост заместителя главы Офиса президента Зеленского 28 мая. По его собственным словам, в команде президента он отвечает «за блок экономического развития и продолжение реформ».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Стало известно имя наиболее вероятного претендента на должность украинского премьера
Взгляд.рувчера в 11:27
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 00:09, Вашингтон
Общество
Рособрнадзор определил минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
Рособрнадзор издал приказ о минимальном количестве баллов единого государственного экзамена (ЕГЭ), необходимое для получения аттестата о среднем общем образовании и поступления в высшие учебные заведения.
Обновлено вчера в 00:36
Политика
На Украине объявили окончательные итоги выборов в Верховную раду
Центральная избирательная комиссия Украины обработала протоколы по итогам внеочередных выборов в Верховную раду.
Обновлено вчера в 03:52
Политика
В Крыму ответили на просьбу Украины вернуть поезда на полуостров
Ранее сообщалось, что на Украине требуют пустить поезда в Крым. Жители страны написали петицию украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.
Обновлено вчера в 21:06
Происшествия
Анита Цой показала травмированную на фестивале ногу
Обновлено вчера в 23:03
Общество
Почти 600 жилых домов подтоплены из-за паводка в Амурской области
Паводок в Амурской области подтопил почти 593 частных жилых дома и 1286 придворовых территорий в 16 населенных пунктах.
Обновлено вчера в 23:12
Футбол
«Милан» договорился с «Лиллем» о переходе нападающего Леао
Как сообщает RMC Sport, клубы достигли договоренности о переходе португальского нападающего в итальянскую команду.
Обновлено вчера в 16:16
Футбол
В «Уфе» заявили, что Заболотный хочет играть у них
Ранее сообщалось, что Заболотного хотят отправить в «Сочи», куда уже отправились четыре бывших зенитовца — нападающий Дмитрий Полоз, защитники Иван Новосельцев, Ибрагим Цаллагов и Эльмир Набиуллин.
Обновлено вчера в 06:14
Политика
МИД России ответил на заявление посольства ФРГ по выборам
МИД России в ответ на комментарий посольства ФРГ в Москве о выборах в РФ призвал соблюдать Венскую конвенцию и не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств.
Обновлено вчера в 15:24
Футбол
Гильерме и Фернандес приняли участие в баттле по русским скороговоркам
Два уроженца Бразилии, которые получили российское гражданство и выступают за сборную России, соревновались в умении произносить скороговорки на русском.
Обновлено вчера в 12:51
Политика
Журналистка объяснила, почему в бывшей ГДР хотят сближения с Россией
Большинство жителей Восточной Германии хотели бы сближения с Россией, об этом говорится в статье, опубликованной немецкой газетой Der Tagesspiegel.
Обновлено вчера в 22:03
Общество
Суд запретил футболисту Дмитрию Тарасову выезд за границу
Из-за долгов по алиментам футболисту Дмитрию Тарасову запрещено покидать пределы России, также в скором времени ему ограничат право вождения автомобиля.
Обновлено вчера в 10:44
Политика
Власти США напомнили владельцам криптовалют о налогах
Налоговая служба США (IRS) начала рассылать владельцам криптовалют предупреждения о возможном нарушении федеральных законов, пишет газета The Wall Street Journal.
Обновлено вчера в 22:38
Футбол
Гвардиола оценивает Фодена выше Месси
Под руководством Гвардиолы выступал и другой известный футболист - аргентинский полузащитник Лионель Месси.
Обновлено вчера в 15:14
Политика
США потребовали от россиянина Винника $100 миллионов
Вашингтон добивается возмещения 12 миллионов долларов лично от Винника и 88 миллионов долларов от онлайн-биржи BTC-e, которую, по данным американской прокуратуры, представляет россиянин.
Обновлено вчера в 20:46
Политика
Дума предложила ограничить иностранное владение крупных сайтов
В Госдуму внесен законопроект, который предполагает ограничение на иностранное владение значимых в России интернет-ресурсов.
Обновлено вчера в 20:03
Гаджеты
СМИ узнали сроки запуска Apple Card
Выдача кредитных карт от Apple и Goldman Sachs под названием Apple Card начнется в первой половине августа, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено вчера в 11:54
Происшествия
У берегов Ливии спасли более 260 нелегальных мигрантов
Обновлено вчера в 21:48
Здоровье
Поликлиники приглашают на диспансеризацию по семейному графику
Департамент здравоохранения Владимирской области назвал новый график работы больниц "семейным".
Обновлено вчера в 13:23
Общество
Украинки массово оголились после оскорбления чиновника
Обновлено вчера в 15:20
Экономика
Путин ввел налоговые льготы в сфере культуры, образования и здравоохранения
Президент России Владимир Путин подписал закон о налоговых льготах в сфере культуры, образования и здравоохранения, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено вчера в 12:08
Политика
Польша собралась пригласить Путина на 75-летие освобождения Освенцима
Обновлено вчера в 16:05
Политика
Названы главные враги Зеленского
Украинский политолог Виктор Небоженко назвал людей, которые теоретически являются главными врагами действующего украинского президента Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 21:58
Происшествия
Число погибших от землетрясений на Филиппинах возросло до восьми
Число погибших от землетрясений на Филиппинах возросло до восьми. Об этом информирует AFP со ссылкой на местные власти.
Обновлено вчера в 23:15
Интернет
WhatsApp откажется от привязки к смартфону
Есть вероятность, что мессенджер можно будет использовать на нескольких устройствах без привязки к смартфону.
Обновлено вчера в 14:11
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку и напомнил, что скоро прекратит это делать
ЦБ снизил ключевую ставку и напомнил, что скоро прекратит это делать Банк России вчера понизил ключевую ставку с 7,5% годовых на стандартный шаг — до 7,25% годовых.
Обновлено вчера в 18:21
Происшествия
В Мюнхене 150 полицейских ищут исчезнувших россиянок
Обновлено вчера в 05:38
Политика
Китай заявил о готовности вместе с РФ обеспечивать порядок в мире
Подчеркивается, что в последнее время в мире происходят большие перемены, в результате чего усиливаются дестабилизирующие факторы Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что китайское правительство заинтересовано в сотрудничестве с Россией ради обеспечения мира и порядка на международной арене, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 23:54
Армия и оружие
Sohu: российские бомбардировщики дали пощечину НАТО над Балтикой
В китайском издании Sohu отметили, что российские бомбардировщики Ту-160, осуществившие полет над Балтийским морем во время учений военного блок, привели в ужас войска НАТО.
Обновлено вчера в 10:58
Политика
Nord Stream 2 AG пожаловалась в Евросуд на дискриминацию
Компания Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода "Северный поток — 2") подала в Европейский суд иск, в котором требует аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта, сообщает "Интерфакс".
Обновлено вчера в 05:14
Музыка
На аукционе в РФ выставят обложку альбома Nirvana с автографом Кобейна
Стартовая цена лота – 340 тысяч рублей Обложка последнего альбома группы Nirvana с автографом Курта Кобейна будет выставлена на аукционе в Подмосковье в рамках международного хэви-метал-фестиваля Big Gun, сообщается на портале аукционного дома "Литфонд".
Обновлено вчера в 09:27