Наука

Назван оптимальный для здорового образа жизни напитокRT на русском вчера в 23:05

В исследовании авторы поясняют, что для создания гармоничного вкуса в полезные безалкогольные напитки помимо топинамбура могут входить морковное, тыквенное, яблочное пюре, а также соки из персика, маракуйи и ананаса.
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Назван оптимальный для здорового образа жизни напиток

В исследовании авторы поясняют, что для создания гармоничного вкуса в полезные безалкогольные напитки помимо топинамбура могут входить морковное, тыквенное, яблочное пюре, а также соки из персика, маракуйи и ананаса. При этом содержания пюре из топинамбура в составе должно быть 15—20%.
RT на русскомвчера в 23:05

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Назван оптимальный для здорового образа жизни напиток

RT на русскомвчера в 23:05

Стало известно, какой напиток поможет надолго сохранить здоровье

РЕН ТВвчера в 23:21

Ученые назвали оптимальный для здорового образа жизни напиток

РИА Новости03:17

Жажда здоровья: выявлен оптимальный напиток для ЗОЖ

ТК Звездавчера в 23:48

Назван оптимальный для поддержания здоровья напиток

Известия00:00

Назван лучший для здорового образа жизни напиток

Газета.Ruвчера в 23:34

Учёными назван оптимальный для здорового образа жизни напиток

Planet Today03:31
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 08:49, Ашберн
Происшествия

Стало известно об отставке командира «Альфы» ФСБ

Командир управления «А» («Альфа») Центра специального назначения ФСБ России Валерий Канакин подал в отставку.
Обновлено в 06:03
Происшествия

Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми

В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.
Обновлено вчера в 22:47
Экономика

Бахрейнская компания планирует вложить 500 млн евро в развитие Крыма

Обновлено в 08:40
Происшествия

В Люберцах задержали 32 участников криминальной сходки

Обновлено в 05:53
Общество

Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год

Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено 13 июля в 07:49
Политика

Названы возможные сроки снятия украинской блокады с Крыма и Донбасса

Блокаду с Крыма и Донбасса могут снять после выборов в Верховную раду, заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
Обновлено в 06:08
Происшествия

ФСБ ликвидировала ячейку ИГ в Ростовской области

В Ростовской области ФСБ пресекла деятельность ячейки «Исламского государства»*, в состав которой входили трое россиян.
Обновлено в 07:27
Экономика

«Яндекс.Такси» покупает активы группы компаний «Везет»

Компания «Яндекс.Такси» заключила соглашение о покупке программного обеспечения и колл-центров группы компаний «Везет» (бренды такси «Везет», «Лидер», Red Taxi и Fasten), сообщила пресс-служба «Яндекса».
Обновлено в 03:19
Происшествия

Родственники насильно вывезли москвичку к жениху в Чечню

Обновлено вчера в 11:47
Происшествия

Избитая в Ингушетии девочка пошла на поправку

Позднее у лечащих врачей девочки появилась надежда, что они смогут избежать ампутации и сохранят правую руку ребенку.
Обновлено в 04:23
Общество

Матвиенко выступила против усыновления детей однополыми семьями

Спикер подчеркнула недопустимость "размывания" таких фундаментальных основ счастья, как семья, дети и родители.
Обновлено в 05:35
Происшествия

Москвичка умерла во время массажа лица

Обновлено в 07:01
Спорт

Синхронисты Мальцев и Гурбанбердиева выиграли золото чемпионата мира

Российские синхронисты Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев завоевали золото в технической программе смешанных дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта.
Обновлено в 05:13
Авто

«АвтоВАЗ» назвал главные достоинства мотора Renault-Nissan H4Mk

Вариатор Jatco, которым теперь комплектуется LADA XRay Cross, работает в паре с силовым агрегатом объемом 1,6 литра H4Mk от альянса Renault-Nissan.
Обновлено в 08:16
Шоу-бизнес

Галкин ошарашен: чем занималась Барановская в Камбодже

Бывшая супруга футболиста Андрея Аршавина Юлия Барановская тайно вышла замуж за своего давнего друга Александра Телесова в Камбодже, где они вместе находятся на отдыхе, сообщили "7 дней", однако впоследствии эта информация была удалена с сайта издания.
Обновлено в 08:42
Здоровье

Священник заразился Эболой в Конго

Первый случай заражения вирусом Эбола был выявлен в городе Гома, расположенном на границе Демократической республики Конго с Руандой.
Обновлено вчера в 19:39
Происшествия

Погибшие в Подмосковье пилоты оказались инструкторами Путина

Накануне стало известно, что одним из пилотов был глава Федерации сверхлегкой авиации Игорь Никитин, который готовил Путина к полету со стерхами в 2011 году, обучая управлению монодельтапланом.
Обновлено в 07:41
Футбол

УЕФА получил рекордное число заявок на билеты на Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) получил 19,3 млн заявок на билеты на чемпионат Европы 2020 года.
Обновлено в 06:52
Происшествия

Адвокаты обнаружили подтасовку в протоколах допросов сестер Хачатурян

Эксперты-лингвисты проверили протоколы допросов Ангелины, Крестины и Марии Хачатурян, которые обвиняются в убийстве насиловавшего их отца, сообщает сайт KP.RU.
Обновлено в 07:28
Политика

Независимые кандидаты пришли к главе Мосгоризбиркома

Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что готов встретиться сегодня, 15 июля, со всеми кандидатами в депутаты Мосгордумы, которые хотят обсудить с ним вопросы, связанные с регистрацией.
Обновлено в 06:18
Политика

Турчинов оценил шансы Украины на третий майдан

Один из лидеров евромайдана и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов выразил уверенность, что третьего майдана Украина не переживет.
Обновлено в 08:30
Общество

Минтруд России прокомментировал сообщения о «дополнительном выходном»

«Обращаем внимание на то, что формулировка «дополнительный выходной», используемая СМИ относительно дня прохождения диспансеризации, является некорректной», — приводит Интерфакс сообщение.
Обновлено в 07:50
Происшествия

В Башкирии в аварии с автобусом погибли шесть человек

В результате погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ. Известно, что в автобусе находились 39 пассажиров.
Обновлено вчера в 14:31
Экономика

Сечин попросил у Путина 2,6 трлн рублей налоговых льгот для Арктики

"Роснефть" с партнерами готова вложить от 5 до 8,5 триллиона рублей в освоение месторождений Арктики и строительство сопутствующей инфраструктуры, но взамен просит налоговые льготы в 2,6 триллиона рублей.
Обновлено в 02:34
Шоу-бизнес

Меган Маркл «посекретничала» с Бейонсе на премьере «Короля Льва»

Певица была приглашена на премьеру фильма как один из его создателей: она записала саундтрек для картины.
Обновлено вчера в 23:24
Футбол

Перенесший инфаркт Касильяс войдет в руководство «Порту»

Касильяс защищал цвета "Порту" с 2015 года. 1 мая он перенес инфаркт миокарда, а 1 июля приступил к тренировкам с командой.
Обновлено в 06:20
Происшествия

Пожар в центре Москвы ликвидирован

Известно, что площадь пожара составила примерно 20 квадратных метров, в настоящее время возгорание ликвидировано, сведений о пострадавших пока не поступало.
Обновлено в 06:35
Происшествия

Игрок «Спартака» пойман с поддельными правами

Форвард клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" Михаил Котляревский был пойман с поддельными водительскими правами, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 02:23
Общество

Росконтроль забраковал пять из шести популярных марок куриных бёдер

Обновлено в 06:04
Происшествия

Уголовное дело против Мазурова возбудили по заявлению Сбербанка

Уголовное дело против председателя совета директоров и основателя нефтеперерабатывающей группы компаний "Новый поток" Дмитрия Мазурова возбуждено по заявлению Сбербанка, сообщил в понедельник крупнейший российский банк.
Обновлено в 07:34
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