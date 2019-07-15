В исследовании авторы поясняют, что для создания гармоничного вкуса в полезные безалкогольные напитки помимо топинамбура могут входить морковное, тыквенное, яблочное пюре, а также соки из персика, маракуйи и ананаса. При этом содержания пюре из топинамбура в составе должно быть 15—20%.

с чего всё началось

В исследовании авторы поясняют, что для создания гармоничного вкуса в полезные безалкогольные напитки помимо топинамбура могут входить морковное, тыквенное, яблочное пюре, а также соки из персика, маракуйи и ананаса.

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