Наука

Назван оптимальный для здорового образа жизни напитокRT на русском вчера в 23:05

В исследовании авторы поясняют, что для создания гармоничного вкуса в полезные безалкогольные напитки помимо топинамбура могут входить морковное, тыквенное, яблочное пюре, а также соки из персика, маракуйи и ананаса.
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Назван оптимальный для здорового образа жизни напиток

В исследовании авторы поясняют, что для создания гармоничного вкуса в полезные безалкогольные напитки помимо топинамбура могут входить морковное, тыквенное, яблочное пюре, а также соки из персика, маракуйи и ананаса. При этом содержания пюре из топинамбура в составе должно быть 15—20%.
RT на русскомвчера в 23:05

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Назван оптимальный для здорового образа жизни напиток

RT на русскомвчера в 23:05

Стало известно, какой напиток поможет надолго сохранить здоровье

РЕН ТВвчера в 23:21

Ученые назвали оптимальный для здорового образа жизни напиток

РИА Новости03:17

Жажда здоровья: выявлен оптимальный напиток для ЗОЖ

ТК Звездавчера в 23:48

Назван оптимальный для поддержания здоровья напиток

Известия00:00

Назван лучший для здорового образа жизни напиток

Газета.Ruвчера в 23:34

Учёными назван оптимальный для здорового образа жизни напиток

Planet Today03:31
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 07:21, Вашингтон
Экономика

В России расширят эксперимент по снятию наличных в кассах магазинов

Крупнейшие российские банки намерены расширить на всю Россию эксперимент по снятию в кассах магазинов наличных с карт.
Обновлено вчера в 19:55
Наука

Ученые открыли новую частицу на Большом адронном коллайдере

Обновлено в 07:01
Политика

Получившие отказ во въезде в Южную Корею россияне покинули республику

Граждане России, получившие отказ иммиграционной службы во въезде в Южную Корею, покинули республику в понедельник, 15 июля.
Обновлено в 04:23
Происшествия

В московской клинике женщина умерла во время массажа лица

Обновлено в 05:27
Происшествия

Источник сообщил о задержании в Люберцах внука Деда Хасана

Обновлено в 06:18
Политика

Матвиенко заверила в отсутствии планов вводить ограничения в интернете

«Хочу заверить: никаких намерений у правительства, у парламента ограничить ваши возможности в интернете нет и не будет», — цитирует Матвиенко «РИА Новости».
Обновлено в 06:14
Общество

В Ярославле встречают министра здравоохранения Веронику Скворцову

Обновлено в 02:44
Политика

Соболь и Яшин собрались на встречу с главой Мосгоризбиркома

Обновлено в 06:11
Транспорт

Орешкин рассказал о поездке в Тольятти на Lada Xray

Обновлено в 02:51
Происшествия

Протестующие в Ликино-Дулево перекрыли Егорьевское шоссе

Обновлено в 06:51
Происшествия

Командира спецподразделения ФСБ «Альфа» Канакина уволили

Руководитель спецподразделения ФСБ «Альфа» Валерий Канакин покинул свою должность, сообщил «Интерфаксу» президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.
Обновлено в 07:11
Экономика

Счета «Синергии» заблокировали из-за долгов

Федеральная налоговая служба (ФНС) приостановила операции по счетам шести компаний, связанных с бизнес-школой и крупнейшим частным университетом в России «Синергия» из-за долгов.
Обновлено в 06:47
Экономика

«Яндекс.Такси» покупает активы группы компаний «Везет»

Компания «Яндекс.Такси» заключила соглашение о покупке программного обеспечения и колл-центров группы компаний «Везет» (бренды такси «Везет», «Лидер», Red Taxi и Fasten), сообщила пресс-служба «Яндекса».
Обновлено в 03:19
Авто

BMW вывела на тесты подключаемый гибрид BMW 5-Series

В Сети опубликованы шпионские снимки обновленного в середине цикла седана BMW 5-Series.
Обновлено в 03:21
Авто

Hyundai Tucson получит новый двигатель

Атмосферный 2-литровый бензиновый агрегат мощностью 150 л.с. может оснащаться механической коробкой или классическим автоматом.
Обновлено в 03:45
Происшествия

В Ростовской области ликвидирована ячейка ИГ

Обновлено в 05:57
Кино

Новым агентом 007 стала темнокожая актриса

В 25-ом фильме бондианы агента 007 сыграет темнокожая актриса Лашана Линч. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на анонимного источника.
Обновлено в 02:49
Здоровье

На Кубани органы ветеринарии скрывали вспышки болезней у животных

В Краснодарском крае Россельхознадзор выявил нарушения в работе управления ветеринарии региона В Краснодарском крае в 2018-2019 годах нашли множество нарушений, повлекших угрозу эпизоотическому благополучию региона и представляющие риски для здоровья населения, пишет RT.
Обновлено в 04:03
Футбол

Дмитрий Комбаров: «Сделали акцент на том, чтобы выключить Фернандеса»

Обновлено вчера в 15:21
Спорт

Синхронисты Мальцев и Гурбанбердиева выиграли золото чемпионата мира

Российские синхронисты Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев завоевали золото в технической программе смешанных дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта.
Обновлено в 05:13
Шоу-бизнес

Юлия Савичева впервые показала 2-летнюю дочь

32-летняя Юлия Савичева впервые стала мамой в июле 2017 года. Дочь Анну певица родила в браке с композитором Александром Аршиновым.
Обновлено вчера в 15:17
Происшествия

Суд оправдал челябинца, «избившего» охранника Томинского ГОКа

Активист «Фонда борьбы с коррупцией», противник Томинского ГОКа Борис Золотаревский оправдан в Сосновском районном суде.
Обновлено в 05:38
Общество

Модернизация дока под «Адмирал Кузнецов» стоит 20 миллиардов

Компания И.И.С.из Санкт-Петербурга заключила контракт по модернизации сухого дока на 35-м судоремонтном заводе в Мурманске за 20 млрд рублей.
Обновлено в 02:45
Происшествия

Суд арестовал сотрудника ЦНИИмаш по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест сотрудника центра теплообмена и аэрогазодинамики Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Сергея Мещерякова.
Обновлено в 06:17
Культура

Александр Сокуров закрывает фонд поддержки кино «Пример интонации»

Некоммерческий фонд поддержки кинематографа «Пример интонации» был учрежден в 2013 году для поддержки режиссеров-дебютантов.
Обновлено в 04:28
Политика

Мэр Тбилиси заявил о неправоте Путина

Мэр Тбилиси Каха Каладзе считает, что российский президент Владимир Путин предоставляет населению неверную информацию.
Обновлено вчера в 09:08
Общество

Большинство россиян поддержали идею запрета гаджетов в школах

Большинство граждан России, более 60 %, поддержали идею запрета смартфонов в школах, согласившись, что это должно положительно сказаться на учебном процессе.
Обновлено в 05:50
Происшествия

Игрок «Спартака» пойман с поддельными правами

Форвард клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" Михаил Котляревский был пойман с поддельными водительскими правами, сообщает сайт kp.ru.
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Тереза Мэй вновь станцевала под «Аббу»

Мэй ритмично двигала руками и даже местами подпевала.
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Происшествия

Кузнецова навестила в больнице избитую девочку из Ингушетии

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова еще раз навестила в больнице избитую девочку из Ингушетии, привезла ей сладости, сообщается на сайте омбудсмена.
Обновлено в 03:44
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