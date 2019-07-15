В исследовании авторы поясняют, что для создания гармоничного вкуса в полезные безалкогольные напитки помимо топинамбура могут входить морковное, тыквенное, яблочное пюре, а также соки из персика, маракуйи и ананаса. При этом содержания пюре из топинамбура в составе должно быть 15—20%.

с чего всё началось

В исследовании авторы поясняют, что для создания гармоничного вкуса в полезные безалкогольные напитки помимо топинамбура могут входить морковное, тыквенное, яблочное пюре, а также соки из персика, маракуйи и ананаса.

Общество Еще один выходной может появиться у россиян Дополнительный оплачиваемый выходной один раз в год предлагают предоставить россиянам для прохождения диспансеризации, пишет «Российская газета» со ссылкой на источники и инициативу Минтруда.

Происшествия Появились подробности дела о разбое сотрудников ФСБ Ранее, 9 июля, сообщалось о 15 фигурантах дела сотрудников ФСБ. Последними в расследование были включены восемь бойцов «Альфы».

Здоровье Минздрав разработает порядок оказания паллиативной помощи заключенным Порядок оказания помощи заключенным с опасными для жизни заболеваниями разработают представители министерства юстиции и здравоохранения до 1 ноября.

Происшествия Около тысячи человек участвуют в несогласованной акции в центре Москвы «В несогласованном властями города Москвы публичном мероприятии в центре столицы принимают участие около 1000 человек», — говорится в сообщении управления МВД по Москве.

Футбол «Краснодар» в первом туре РПЛ проиграл «Ахмату» В матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги "Краснодар" уступил "Ахмату" со счетом 0:1. Игра прошла на стадионе "Ахмат-Арена" в Грозном.

Происшествия Обучавший Путина пилот погиб в авиакатастрофе в Подмосковье Глава Объединенной Федерации Сверхлегкой авиации России Игорь Никитин погиб в авиакатастрофе в Подмосковье.

Энергетика Нефть дешевеет на новостях из Китая Уточняется, что на 7.49 по московскому времени стоимость фьючерсов на сентябрь североморской нефтяной смеси марки Brent потеряла в цене 0,09%, достигнув показателя $66,66 за баррель.

Армия и оружие Греция сдала Израилю секреты российского комплекса С-300 Израильские силовики провели боевые испытания С-300 с использованием предоставленный Грецией возможнсотей против своих же самолетов, сообщает "Царьград".

Политика В Совфеде рассказали о способном остановить конфликт в Донбассе звонке У Евросоюза есть возможность остановить вооруженный конфликт в Донбассе: для этого ему достаточно сделать "один звонок в Киев", считает глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

Происшествия В Башкирии шесть человек погибли в ДТП с автобусом Число погибших при ДТП с автобусом в Архангельском районе Башкирии возросло до шести человек, сообщили в ГИБДД.

Происшествия Суд вынес приговор уральской чиновнице по обвинению в мошенничестве В Свердловской области бывшая сотрудница муниципального учреждения «Управление коммунального хозяйства» города Карпинска приговорена судом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере к трём годам и девяти месяцам лишения свободы.

Экономика Россияне смогут снимать наличные в магазинах по всей стране Заместитель главы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков заявил, что россияне смогут снять наличные в кассах магазинов.

Шоу-бизнес Женя Огурцова закрутила роман после скандального развода Экс-солистка «Ранеток» Женя Огурцова развелась с мужем. Известно, что у Жени за плечами уже два брака.

Энергетика Гройсман рассказал о важности закачки газа в украинские хранилища Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в настоящий момент важно, чтобы компания «Нафтогаз» накопила достаточные объёмы газа в хранилищах.

Политика США введут санкции против Турции из-за покупки С-400 Напомним, Россия уже начала поставки зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию, несмотря на то, что США была против такого решения и угрожала ввести против Турции санкции за приобретение российского вооружения.

Происшествия В Подмосковье пять человек погибли при пожаре в частном доме Трое детей и две женщины погибли при пожаре в частном жилом доме в городе Жуковский Московской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

Общество Южная Корея и Япония вступили в спор по поводу поставок товаров в КНДР В Токио объяснили ограничения "утратой доверия" к Сеулу и стали намекать, что после поставок в Южную Корею эти японские технологии уходили в КНДР, с которой Сеул пытается наладить связи.

Политика Названы сроки возобновления сотрудничества США с Huawei Напомним, что совсем недавно Росс заявил, что лицензии на сотрудничество с Huawei будут выдаваться абсолютно во всех случаях, где нет угрозы национальной безопасности, в течение ближайших двух недель.

Происшествия На Алтае отдыхающие обнаружили в реке урну с прахом ветерана войны Урну с прахом ветерана Великой Отечественной войны Евгения Доильницына выловили отдыхающие в реке Чумыш Тальменского района Алтайского края.

Футбол Самый титулованный футболист нашел новую работу. Опасную, но веселую Футболист довел число трофеев до 40 и стал самым титулованным футболистом в истории.

Политика Вопреки политике ФРС: Трамп заявил об экономических успехах США Соединенные Штаты делают большие экономические успехи, несмотря на проводимую ФРС политику, об этом глава Белого дома Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter.

Происшествия Роскачество рассказало, как распознать телефонного мошенника Иногда звонящий может даже рассказать, сколько денег у вас на счету, и когда в последний раз была произведена операция по счету, однако это далеко не гарантия того, что на проводе действительно банковский сотрудник – к сожалению, даже такая информация может попасть в руки мошенников.