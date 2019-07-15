Наука
Назван оптимальный для здорового образа жизни напитокRT на русском вчера в 23:05
В исследовании авторы поясняют, что для создания гармоничного вкуса в полезные безалкогольные напитки помимо топинамбура могут входить морковное, тыквенное, яблочное пюре, а также соки из персика, маракуйи и ананаса.
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с чего всё началось
В исследовании авторы поясняют, что для создания гармоничного вкуса в полезные безалкогольные напитки помимо топинамбура могут входить морковное, тыквенное, яблочное пюре, а также соки из персика, маракуйи и ананаса. При этом содержания пюре из топинамбура в составе должно быть 15—20%.RT на русскомвчера в 23:05
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Появились подробности дела о разбое сотрудников ФСБ
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Здоровье
Минздрав разработает порядок оказания паллиативной помощи заключенным
Порядок оказания помощи заключенным с опасными для жизни заболеваниями разработают представители министерства юстиции и здравоохранения до 1 ноября.
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Около тысячи человек участвуют в несогласованной акции в центре Москвы
«В несогласованном властями города Москвы публичном мероприятии в центре столицы принимают участие около 1000 человек», — говорится в сообщении управления МВД по Москве.
Обновлено вчера в 09:42
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«Краснодар» в первом туре РПЛ проиграл «Ахмату»
В матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги "Краснодар" уступил "Ахмату" со счетом 0:1. Игра прошла на стадионе "Ахмат-Арена" в Грозном.
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Обучавший Путина пилот погиб в авиакатастрофе в Подмосковье
Глава Объединенной Федерации Сверхлегкой авиации России Игорь Никитин погиб в авиакатастрофе в Подмосковье.
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Нефть дешевеет на новостях из Китая
Уточняется, что на 7.49 по московскому времени стоимость фьючерсов на сентябрь североморской нефтяной смеси марки Brent потеряла в цене 0,09%, достигнув показателя $66,66 за баррель.
Обновлено в 02:40
Армия и оружие
Греция сдала Израилю секреты российского комплекса С-300
Израильские силовики провели боевые испытания С-300 с использованием предоставленный Грецией возможнсотей против своих же самолетов, сообщает "Царьград".
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Политика
В Совфеде рассказали о способном остановить конфликт в Донбассе звонке
У Евросоюза есть возможность остановить вооруженный конфликт в Донбассе: для этого ему достаточно сделать "один звонок в Киев", считает глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.
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В Башкирии шесть человек погибли в ДТП с автобусом
Число погибших при ДТП с автобусом в Архангельском районе Башкирии возросло до шести человек, сообщили в ГИБДД.
Обновлено вчера в 14:24
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Суд вынес приговор уральской чиновнице по обвинению в мошенничестве
В Свердловской области бывшая сотрудница муниципального учреждения «Управление коммунального хозяйства» города Карпинска приговорена судом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере к трём годам и девяти месяцам лишения свободы.
Обновлено в 02:11
Наука
Ученые призвали людей есть насекомых
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Заместитель главы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков заявил, что россияне смогут снять наличные в кассах магазинов.
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Женя Огурцова закрутила роман после скандального развода
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Энергетика
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США введут санкции против Турции из-за покупки С-400
Напомним, Россия уже начала поставки зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию, несмотря на то, что США была против такого решения и угрожала ввести против Турции санкции за приобретение российского вооружения.
Обновлено вчера в 08:25
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Трое детей и две женщины погибли при пожаре в частном жилом доме в городе Жуковский Московской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
Обновлено в 01:03
Общество
Южная Корея и Япония вступили в спор по поводу поставок товаров в КНДР
В Токио объяснили ограничения "утратой доверия" к Сеулу и стали намекать, что после поставок в Южную Корею эти японские технологии уходили в КНДР, с которой Сеул пытается наладить связи.
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ЦОДД предупредил москвичей о «непростой неделе»
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Футбол
Самый титулованный футболист нашел новую работу. Опасную, но веселую
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Вопреки политике ФРС: Трамп заявил об экономических успехах США
Соединенные Штаты делают большие экономические успехи, несмотря на проводимую ФРС политику, об этом глава Белого дома Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter.
Обновлено в 02:35
Происшествия
Роскачество рассказало, как распознать телефонного мошенника
Иногда звонящий может даже рассказать, сколько денег у вас на счету, и когда в последний раз была произведена операция по счету, однако это далеко не гарантия того, что на проводе действительно банковский сотрудник – к сожалению, даже такая информация может попасть в руки мошенников.
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Супруга одного из самых популярных футболистов России Артема Дзюбы Кристина призналась, что живет как самая обыкновенная семейная женщина, обходится без прислуги и сама воспитывает двух сыновей.
Обновлено вчера в 14:50