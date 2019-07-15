В исследовании авторы поясняют, что для создания гармоничного вкуса в полезные безалкогольные напитки помимо топинамбура могут входить морковное, тыквенное, яблочное пюре, а также соки из персика, маракуйи и ананаса. При этом содержания пюре из топинамбура в составе должно быть 15—20%.

с чего всё началось

В исследовании авторы поясняют, что для создания гармоничного вкуса в полезные безалкогольные напитки помимо топинамбура могут входить морковное, тыквенное, яблочное пюре, а также соки из персика, маракуйи и ананаса.

Армия и оружие Греция сдала Израилю секреты российского комплекса С-300 Израильские силовики провели боевые испытания С-300 с использованием предоставленный Грецией возможнсотей против своих же самолетов, сообщает "Царьград".

Авто Назвали 10 самых популярных иномарок в России На четвертом и пятом месте составленного топ-10 самых популярных иномарок в России расположились Volkswagen Polo (27,8 тыс. ед.; + 3 %) и Renault Duster (18,7 тыс. ед.; - 12 %).

Происшествия Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами, перевозившими детей Кортеж президента Украины Владимира Зеленского в Запорожье столкнулся с автобусами, в которых ехали дети, возвращавшиеся с курорта.

Общество Еще один выходной может появиться у россиян Дополнительный оплачиваемый выходной один раз в год предлагают предоставить россиянам для прохождения диспансеризации, пишет «Российская газета» со ссылкой на источники и инициативу Минтруда.

Финансы Логическая ошибка: в чем причина слабого роста ВВП в России Принцип нейтральности На более глубинном уровне спор между Минэкономразвития и ЦБ связан с тем, в какой степени денежно-кредитная политика влияет на экономический рост в России и может ли опережающее снижение процентных ставок стимулировать экономику.

Спорт Российские волейболисты вновь стали победителями Лиги наций Волейболисты сборной России выиграли золотые медали Лиги наций второй год подряд.

Происшествия Задержан бывший владелец Антипинского НПЗ Дмитрий Мазуров Председатель совета директоров и основатель нефтегазовой компании "Новый поток" Дмитрий Мазуров был в субботу задержан и доставлен в следственный департамент МВД, он проходит подозреваемым по уголовному делу, говорится в сообщении компании.

Политика Россия высказалась о передаче Японии двух Курильских островов Россия отказалась обсуждать с Японией возможную передачу Токио двух Южных Курильских островов.

Наука Ученые рассказали, почему все люди должны начать есть насекомых Ученые обнаружили большое количество антиоксидантов и других полезных веществ в теле кузнечиков, шелкопрядов, муравьев и других насекомых.

Экономика Россияне смогут снимать наличные в магазинах по всей стране Заместитель главы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков заявил, что россияне смогут снять наличные в кассах магазинов.

Общество Как киберпреступники используют паспортные данные Многие пользователи могут так и не узнать, что копия их паспорта "гуляет" по даркнету и используется киберпреступниками в мошеннических целях.

Происшествия В Башкирии шесть человек погибли в ДТП с автобусом Число погибших при ДТП с автобусом в Архангельском районе Башкирии возросло до шести человек, сообщили в ГИБДД.

Футбол «Краснодар» интересуется форвардом «Лос-Анджелеса» Росси Как пишет Чемпионат, переговоры о покупке 21-летнего форварда Диего Росси ведет «Краснодара». Футболист является воспитанником «Пеньяроля».

Экономика Сечин просит 2,6 трлн рублей льгот на развитие Арктики План нового проекта изложен в письме главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, которое он 26 июня написал президенту Владимиру Путину, и в прилагающихся к нему расчетах KPMG.

Экономика Темпы роста ВВП Китая в первом полугодии составили 6,3% Темпы роста ВВП Китая по итогам первой половины текущего года составили 6,3% в годовом выражении.

Общество Московский зоопарк купил верблюда из Индонезии Московский зоопарк заказал доставку двугорбого верблюда из Индонезии. Об этом сообщает РИА "Новости".

Общество Молочную продукцию начали маркировать в России В России стартует эксперимент по маркировке ряда видов молочной продукции. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия Машины загорелись на трассе «Байкал» под Читой В пресс-службе регионального МЧС рассказали, что автомобили тушили шесть человек личного состава и две автоцистерны, также на место происшествия выехала оперативная группа управления.