Употребление энергетиков приводит к нарушениям работы сердцаRuNews24.ru 00:40

с чего всё началось

Употребление литра энергетических напитков за короткое время приводит к нарушениям в работе сердца. Об этом заявили сотрудники Тихоокеанского университета в Калифорнии. Участие в их новом исследовании приняли 34 человека в возрасте от 18 до 40 лет.

Экономика Россияне смогут получать пенсию от НПФ по старому пенсионному возрасту Как стало известно изданию «Известия», в соответствии с инициативой Аксакова, россиянки смогут получать пенсию в НПФ с 55-ти лет, а мужчины – с 60-ти лет.

Экономика Китай перестал покупать сою в США Китай приостановил закупку сои в США на фоне торговых споров между Вашингтоном и Пекином.

Финансы ЦБ назвал четыре главные уязвимости финансовой системы России С осени прошлого года финансовая система России укрепилась, но у нее по-прежнему есть несколько уязвимостей, которые в случае форс-мажора могут себя проявить.

Происшествия «Аэрофлот» отверг заявление МАК о причинах катастрофы в Шереметьево В пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" сочли преждевременным говорить о причинах катастрофы с участием самолета компании SSJ-100, которая 5 мая произошла в Шереметьево.

Политика Зеленский заявил о ведении Киевом двух войн Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич ранее заявил, что ожидает от нового президента Украины Владимира Зеленского конкретных шагов по установлению "режима тишины" в Донбассе.

Происшествия В Шереметьево аварийно сел самолет А320 В московском аэропорту Шереметьево аварийно сел самолет А320, к нему едут 10 пожарных автоцистерн, сообщает ТАСС со ссылкой на слова источника в экстренных службах.

Авто Из Lada сделали дом на колесах Из автомобиля Lada Granta FL сделали дом на колесах.

Музыка Дочь Алсу дала первое интервью после скандала на «Голос. Дети» Шестнадцатого мая Первый канал аннулировал результаты шестого сезона шоу, в котором, по итогам голосования телезрителей, победила Микелла Абрамова.

Финансы Нерезидентов измерят плоской шкалой Подоходный налог для отсутствующих в стране более полугода может быть снижен Правительство готовится снизить ставку НДФЛ для налоговых нерезидентов с 30% до стандартных 13%, сообщил 30 мая первый вице-премьер Антон Силуанов.

Политика Песков счел «оскорбительной» надпись о Путине на мосту в Татарстане Журналисты спросили его о решении Верховного суда Татарстана, который 30 мая прекратил административное дело против жителя Набережных Челнов за вывешенный на мосту баннер с негативной надписью про Путина (по мнению юристов РБК, цитирование этой надписи подпадает под действие закона об оскорблении власти и может привести к блокировке сайта).

Политика Путин разрешил ФСИН запрещать въезд иностранцам в Россию Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который даст ФСИН полномочия запрещать иностранцам и лицам без гражданства въезд на территорию России.

Общество Цифровые учебники – альтернатива или дополнение? Программа предполагает внедрение к 2020 году цифровых учебников в средней и старшей школе.

Кино Сын Кадырова снялся в турецком сериале Сын главы Чечни 11-летний Адам Кадыров принял участие в съемках турецкого сериала "Воскресший Эртугрул".

Общество Мэр Анапы запретил тратить бюджетные деньги на концерт Волочковой Мэр Анапы Юрий Поляков дал поручение отменить электронные торги на услугу «по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой».

Политика Российская и китайская части моста через реку Амур состыкованы Российская и китайская части моста Благовещенск-Хэйхэ через реку Амур состыкованы, во время церемонии строители двух государств установили болты на замыкающем блоке и доложили об успешном завершении операции, передает корреспондент РИА Новости с места события.

Политика Зеленский поругался с журналисткой телеканала «Прямой» Новый президент Украины Владимир Зеленский поругался с журналистом телеканала «Прямой» во время своей поездки на шахту «Лесная» во Львовской области, в которой накануне произошло обрушение породы, в результате чего погибли двое шахтеров.

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Технологии В Китае найдено кладбище времен бронзового века Старинное кладбище времен бронзового века могло принадлежать определенной этнической группе или племени.

Политика Опубликована стенограмма встречи Зеленского с лидерами украинских партий На сайте президента Украины опубликовали стенограмму встречи украинского лидера Владимира Зеленского с руководством Верховной рады и главами парламентских фракций.