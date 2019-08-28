Экономика

Газета.RuГазета.RuНазван объем секретных расходов России

Как стало известно, в 2017 объем трат достиг показателя в 4,85 трлн рублей. Сообщается, что данная цифра составляет практически 5,3 % ВВП России за указанный календарный период. По сведениям Росстата, в предыдущие годы секретные расходы росли.
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с чего всё началось

Объем «секретной» экономики России достиг почти ₽5 трлн

РБК определил общий показатель засекреченных расходов по остаточному принципу — как разницу между совокупным объемом валового накопления основного капитала (19,88 трлн руб.) и поименованными затратами на основные фонды, такие как здания, транспорт, оборудование и т.д. Актуальные данные есть только за 2017 год, поскольку Росстат еще не опубликовал детализацию валового накопления за 2018 год.
РБКвчера в 17:00

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Раскрыты объемы «секретных» расходов России

URA.Ruвчера в 23:10

Объем «секретной» экономики России достиг почти ₽5 трлн

РБКвчера в 17:00

«Секретные» расходы России за последние два года снизились — Росстат

Телеканал 360°вчера в 22:28

Объем «секретной» экономики России раскрыт: Росстат включил в отчет данные о расходах на оружие и технологии

Царьградвчера в 18:50

Раскрыт объем «секретной» экономики России

Lenta.ruвчера в 18:42

Расходы России на закупку вооружений достигли почти 5 трлн рублей

Реальное времявчера в 18:27

СМИ узнали об объеме «секретной» экономики России

Коммерсантъ00:49
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Игры

Disney может анонсировать ремастеры Aladdin и The Lion King

Компания Disney может выпустить HD-ремастеры игр Aladdin и The Lion King, которые вышли в 1993 и 1994 году соответсвенно на Sega Mega Drive.
CyberSport.ru 04:22
Политика

Путин и Эрдоган подробно осмотрели Су-57 и МС-21

Президенты России и Турции зашли в кабину новейшего российского истребителя Су-57 на авиасалоне МАКС-2019.
Российская газета вчера в 07:13
Экономика

Банки в разы ускорили приток частных инвесторов на фондовый рынок

В основном приток клиентов крупных банков на фондовый рынок осуществляется за счет их же действующих клиентов, говорит руководитель департамента методологии «БКС Премьер» Айша Кубезова.
РБК 02:00
Религия

Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы

Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Политика

В Крыму оценили условия Волкера для возвращения России в G8

Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT оценил заявление специального представителя США по Украине Курта Волкера о том, что возобновление участия России в формате «Большой восьмёрки» стало бы возможным при условии её «ухода» из Крыма.
RT на русском 04:06
Шоу-бизнес

Актер Эммануил Виторган стал отцом в возрасте 79 лет

Российский актер Эммануил Виторган в возрасте 79-лет в очередной раз стал отцом. Об этом он сообщил на своей странице в инстаграме.
Газета.Ru 04:35
Происшествия

На западе Украины из-за взрыва газа обрушился дом

В городе Дрогобыч во Львовской области в результате взрыва бытового газа обрушились четыре этажа жилого дома.
Lenta.ru 03:49
Происшествия

Найдены места вероятного нахождения людей под завалами в Новосибирске

Кинологи обнаружили места возможного нахождения рабочих под завалами обрушившегося здания в Новосибирске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
RT на русском 04:45
Политика

Суд в Киеве освободил Вышинского под личное поручительство

ТАСС 04:53
Экономика

Forbes назвал самые богатые семьи России

Вести.Ru 04:55
Политика

Президент Грузии назвала условия для возобновления диалога с Россией

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что возобновление диалога с Россией может произойти в случае изменения позиции Москвы.
Газета.Ru 04:19
Политика

В Крыму объяснили интерес украинских туристов к отдыху на полуострове

Известия 03:48
Политика

Сенатор из США Майк Ли пока не получил российскую визу

Американский сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли еще не получил визу в Россию, сообщает издание Politico со ссылкой на его представителя.
РИА Новости вчера в 19:01
Шоу-бизнес

Любовь Успенская показала снимок топлес на отдыхе в Испании

Любовь Успенская отправилась на отдых в Испании, где загорает под ярким солнцем.
OAnews вчера в 16:11
Кино

Умерла заслуженная артистка Людмила Мальцева

Киноактриса и заслуженная артистка России Людмила Мальцева скончалась на 70-м году жизни, рассказали в Союзе кинематографистов.
News.ru вчера в 09:40
Экономика

Импортную органическую продукцию могут убрать с прилавков РФ

Органической продукции, не имеющей российских сертификатов, грозит исчезновение с прилавков после вступления в силу закона «Об органической продукции».
REGNUM 01:13
Экономика

Росстат зафиксировал рост бедности в России

Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) во втором квартале 2019 года составила 18,6 млн человек, или 12,7% от всего населения, следует из данных Росстата.
РБК вчера в 12:25
Технологии

В Арктике открыто пять новых российских островов

Все пять островов находятся на архипелаге Земля Франца-Иосифа в Карском море, а именно в бухте Виза.
Privet-Rostov.ru вчера в 11:14
Происшествия

Суд отправил угонщика самолета в ХМАО на принудительное лечение

Суд Ханты-Мансийского автономного округа принял решение отправить на принудительное лечение Павла Шаповалова, который в январе текущего года пытался угнать самолет «Аэрофлота».
Известия 03:10
Музыка

Главную награду MTV Video Music Awards 2019 получила Тейлор Свифт

Главный приз в номинации «Видео года» получила поп-звезда Тейлор Свифт с клипом на композицию You Need To Calm Down.
Комсомольская правда вчера в 03:38
Экономика

МВД поддержало инициативу банков о блокировке карт на 30 дней

По поводу срока блокировки карт на 30 дней мнения банкиров на совещании разделились: часть банков считают, что необходимо использовать эту меру, часть выступают за то, чтобы более детально проработать механизм, рассказал Войлуков.
РБК вчера в 13:45
Общество

Почти 34 миллиона россиян угодили в «квалификационную яму»

В "квалификационной яме" оказались почти 34 миллиона человек, трудящихся в России.
Московский Комсомолец вчера в 02:37
Футбол

Футбольный клуб «Бери» исключен из чемпионата Англии

Английский футбольный клуб «Бери» исключен из чемпионата Англии. Об этом сообщается на сайте Английской футбольной лиги (EFL).
REGNUM 02:44
Происшествия

Два человека погибли при пожаре на заводе в Нижнем Новгороде

Два человека погибли при пожаре на заводе "Красное Сормово". Об этом со ссылкой на источник сообщает "Интерфакс".
Российская газета 02:54
Авто

Bollinger готов к выпуску квадратного внедорожника В1 и пикапа В2

Американский автопроизводитель Bollinger Motors подтвердил свою готовность к презентации и серийному выпуску квадратного внедорожника В1 и пикапа В2.
Picsnews.net 04:05
Общество

Для российских учителей разработали нормы поведения в социальных сетях

Специалисты Минпросвещения совместно с общероссийским профсоюзом работников образования разработали регламентированные нормы поведения для педагогов в социальных сетях, сообщает 27 августа газета «Известия».
REGNUM вчера в 16:54
Шоу-бизнес

Джейми Фокс забыл брошенную им Кэти Холмс

Актер уже живет с новой любовницей. События в личной жизни Джейми Фокса развиваются, как никогда стремительно.
7Дней.ру 02:00
Политика

Полковник армии США назвал украинских солдат «слабым местом»

REGNUM 01:08
Армия и оружие

Генштаб Украины уточнил свои потери в «иловайском котле»

«Количество погибших военнослужащих в боях за Иловайск — 220 человек, 44 — ранены, 40 — пропавших без вести, 13 содержатся в заложниках», — говорится в ответе Генштаба на запрос телерадиокомпании.
РБК вчера в 17:27
Здоровье

Хирурги из Нижнего Тагила получат стимулирующие выплаты

Хирурги из Нижнего Тагила получат стимулирующие выплаты из-за повышенной нагрузки в июле и августе.
Известия 02:57
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