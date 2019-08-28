Секретные расходы в номинальном выражении выросли на 5,8% — с 4,59 трлн руб. в 2016 году до 4,85 трлн руб. в 2017 году. Доля скрытых расходов от общего размера ВВП осталась практически неизменной — около 5,3%.

с чего всё началось

Как стало известно, в 2017 объем трат достиг показателя в 4,85 трлн рублей. Сообщается, что данная цифра составляет практически 5,3 % ВВП России за указанный календарный период. По сведениям Росстата, в предыдущие годы секретные расходы росли.

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