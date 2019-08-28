Экономика
Газета.RuНазван объем секретных расходов России
Как стало известно, в 2017 объем трат достиг показателя в 4,85 трлн рублей. Сообщается, что данная цифра составляет практически 5,3 % ВВП России за указанный календарный период. По сведениям Росстата, в предыдущие годы секретные расходы росли.
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с чего всё началось
Россия тратит на разработку и закупку оружия 70% военного бюджета, отмечал советник министра обороны Андрей Ильницкий. Несмотря на номинальный рост программы гособоронзаказа на 5–7% ежегодно, доля трат на вооружения от ВВП постепенно снижается. В 2017 году оборонные расходы составили около 3,3% ВВП.РБКвчера в 17:00
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С российского рынка может исчезнуть импортная органическая продукция
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BMW выпустила первый самый черный в мире BMW X6
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Скорее всего корейская компания готовит более упрощенный вариант Galaxy Fold.
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Брижит Макрон отреагировала на извинения бразильцев за выпад Болсонару
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