Экономика

Газета.RuГазета.RuНазван объем секретных расходов России

Как стало известно, в 2017 объем трат достиг показателя в 4,85 трлн рублей. Сообщается, что данная цифра составляет практически 5,3 % ВВП России за указанный календарный период. По сведениям Росстата, в предыдущие годы секретные расходы росли.
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с чего всё началось

Секретная часть ВВП достигла 4,9 трлн руб

Россия тратит на разработку и закупку оружия 70% военного бюджета, отмечал советник министра обороны Андрей Ильницкий. Несмотря на номинальный рост программы гособоронзаказа на 5–7% ежегодно, доля трат на вооружения от ВВП постепенно снижается. В 2017 году оборонные расходы составили около 3,3% ВВП.
РБКвчера в 17:00

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Росстат измерил «невидимую» экономику России

РБК17:26

Секретная часть расходов российского бюджета достигла почти 5 триллионов рублей

Эхо Москвы14:30

СМИ узнали об объеме «секретной» экономики России

Коммерсантъ00:49

Раскрыты объемы «секретных» расходов России

URA.Ruвчера в 23:10

«Секретные» расходы России за последние два года снизились — Росстат

Телеканал 360°вчера в 22:28

Объем «секретной» экономики России раскрыт: Росстат включил в отчет данные о расходах на оружие и технологии

Царьградвчера в 18:50

Раскрыт объем «секретной» экономики России

Lenta.ruвчера в 18:42
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 19:25, Вашингтон
Общество

В Испании прошел фестиваль «Томатина»

Общественное телевидение России 12:59
Политика

Эрдоган и Трамп обсудили ситуацию в Идлибе

Уточняется, что президенты обсудили намерение увеличить торговый оборот между странами до $100 млрд и условились продолжать сотрудничество по предотвращению нового гуманитарного кризиса в Идлибе, а также обеспечение защиты местных жителей.
Газета.Ru 18:15
Общество

Средние траты россиян на сборы детей к школе за два года выросли вдвое

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), жители России в среднем тратят или готовы потратить в текущем году на подготовку ребенка к школе 26986 руб. Эта цифра с 2017 года выросла более чем вдвое (тогда средние траты на сбор ребенка в школу составляли 12745 руб.).
РБК 07:49
Происшествия

Двое полицейских из Анапы арестованы по делу о принуждении к сексу

Анапский городской суд санкционировал двухмесячный арест двух сотрудников патрульно-постовой службы местного ОВД за то, что они – по версии следствия – давлением заставили заняться с ними сексом 17-летнюю волейболистку на пляже в поселке Витязево.
Газета.Ru 16:22
Политика

В Госдуме поставили Зурабишвили условия для диалога с Грузией

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили об условиях для диалога с Россией.
РИА Новости 12:02
Шоу-бизнес

Маша Вебер поблагодарила «татушку» Волкову за уход мужа

Какое-то время Маша была счастлива с мужем – отцом ее ребенка Парвизом Ясиновым.
Телепрограмма 10:43
Политика

«Укроборонпром» заместил импорт деталей из России на 60%

Избранный депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Анна Коваленко заявила, что государственный концерн «Укроборонпром» заместил импорт деталей из России на 60%.
RT на русском вчера в 10:29
Политика

Песков объяснил покупку мороженого Путиным у «той же самой» продавщицы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на комментарии журналистов о том, что на авиасалоне МАКС-2019 Владимир Путин купил мороженое у той же самой продавщицы, что и в прошлом году.
Накануне.Ru 07:54
Происшествия

Отец связал смерть россиянки в Турции с незаконной пересадкой органов

Газета.Ru 19:07
Политика

Конте поручат сформировать новое правительство Италии

Президент Италии Серджо Матарелла пригласил Джузеппе Конте, чтобы поручить ему формирования нового правительства в стране, сообщил пресс-секретарь итальянского президента Джованни Грассо на своей странице в Twitter.
REGNUM 19:13
Происшествия

Небольшой самолет рухнул на бельгийском аэродроме

Сверхлегкий самолет потерпел крушение на аэродроме Вевельгем в бельгийской провинции Западная Фландрия.
Известия 18:16
Космос

В созвездии Девы нашли планету в три раза массивнее Юпитера

Объект под названием HR 5183 b в три раза массивнее Юпитера и движется по невероятно длинной орбите вокруг своей звезды.
МИР 24 01:52
Экономика

В России зафиксировали рост уровня бедности

Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума в I полугодии 2019 года увеличилась на 0,2 млн человек по сравнению с I полугодием 2018 года и составила 19,8 млн человек, уровень бедности вырос до 13,5% с 13,3%, сообщил во вторник Росстат.
Интерфакс вчера в 14:42
Футбол

Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов

Жеребьевка основного раунда турнира состоится 29 августа в Монако. Первые матчи группового этапа состоятся 17 сентября.
ТАСС 16:58
Космос

NASA предупредило о приближении к Земле сразу двух крупных астероидов

Специалисты американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства предупредили о том, что к Земле 14-го сентября 2019 года приблизятся сразу два больших по своим размерам астероида.
Ugpressa.ru 02:28
Общество

Минимальный размер пенсии повысят в Москве с 1 сентября

Власти столицы с сентября 2019 года повысят минимальный размер пенсии для неработающих пенсионеров до 19,5 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.
РИАМО вчера в 09:20
Политика

Губернатор Флориды объявил режим ЧП из-за приближения урагана «Дориан»

Российская газета 18:24
Политика

Владимир Зеленский определился с кандидатурой премьера

Говорит Москва вчера в 08:18
Происшествия

СК возбудил дело после ДТП на западе Москвы, в котором погибла девочка

Следователи возбудили уголовное дело по факту смертельного наезда Range Rover на девочку на западе Москвы.
ТАСС 12:57
Авто

Известно, где россияне берут информацию при выборе автомобилей

Проведя опрос, эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» выяснили, какие источники информации чаще всего используют россияне при выборе нового автомобиля.
Автоновости дня 06:55
Политика

СМИ объяснили отказ Лукашенко ехать в Польшу дружбой с Путиным

РИА Новости 09:47
Политика

Болтон заявил о намерении встретиться с Лукашенко и Додоном

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что намерен встретиться с белорусским лидером Александром Лукашенко и молдавским президентом Игорем Додоном во время посещения Белоруссии и Молдавии.
RT на русском 16:54
Экономика

Медведев обозначил приоритеты бюджета России до 2022 года

Добавим, что в ближайшее время премьер-министр Дмитрий Медведев планирует провести целую серию совещаний по проекту федерального бюджета на 2020-й и плановый период 2021—2022 годов.
REGNUM 08:42
Интернет

Сообщают о сбое в работе платформы Office 365

Сбой платформы Office 365 от компании Microsoft наблюдается сразу в нескольких странах.
Профиль 16:46
Шоу-бизнес

Дочь Веры Брежневой нежно поздравила бойфренда с днем рождения

Вера Брежнева присоединилась к поздравлениям: «С днем рождения твое солнышко».
Woman.ru 12:41
Происшествия

Неизвестные ворвались в Театр.doc и сорвали спектакль о геях

Организованная группа неизвестных в среду вечером ворвалась в московский Театр.doc и сорвала спектакль "Выйти из шкафа", посвященный проблемам современных российских геев, сообщила режиссер Анастасия Патлай "Интерфаксу".
Интерфакс 15:19
Шоу-бизнес

Рустам Солнцев назвал Лорак женщиной недалекого ума

Телепрограмма 17:41
Происшествия

Автогонщица из США разбилась при попытке побить рекорд скорости

Автогонщица Джесси Комбз погибла при попытке превзойти собственный рекорд скорости — 768 километров в час.
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В России впервые выполнили уникальную операцию на позвоночнике

Специалисты нейрохирургического центра Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко выполнили уникальную операцию на позвоночнике, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.
РИА Новости 15:40
Шоу-бизнес

46-летняя Мария Миронова ждет второго ребенка

Известная актриса Мария Миронова удивила поклонников новостью, что скоро станет мамой во второй раз.
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