Россия тратит на разработку и закупку оружия 70% военного бюджета, отмечал советник министра обороны Андрей Ильницкий. Несмотря на номинальный рост программы гособоронзаказа на 5–7% ежегодно, доля трат на вооружения от ВВП постепенно снижается. В 2017 году оборонные расходы составили около 3,3% ВВП.

с чего всё началось

Как стало известно, в 2017 объем трат достиг показателя в 4,85 трлн рублей. Сообщается, что данная цифра составляет практически 5,3 % ВВП России за указанный календарный период. По сведениям Росстата, в предыдущие годы секретные расходы росли.

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