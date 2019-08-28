Экономика
ForbesОбъем «секретной» экономики России достиг почти 5 трлн рублей
Общие расходы России на вооружения длительного пользования и продукты интеллектуальной собственности в 2017 году составили 4,85 трлн рублей. Это почти 5,3% ВВП за соответствующий период, подсчитал РБК на основе данных Росстата о национальных счетах России в 2014–2018 годах.
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с чего всё началось
Секретные расходы в номинальном выражении выросли на 5,8% — с 4,59 трлн руб. в 2016 году до 4,85 трлн руб. в 2017 году. Доля скрытых расходов от общего размера ВВП осталась практически неизменной — около 5,3%.РБКвчера в 17:00
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