Экономика

ForbesForbesОбъем «секретной» экономики России достиг почти 5 трлн рублей

Общие расходы России на вооружения длительного пользования и продукты интеллектуальной собственности в 2017 году составили 4,85 трлн рублей. Это почти 5,3% ВВП за соответствующий период, подсчитал РБК на основе данных Росстата о национальных счетах России в 2014–2018 годах.
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с чего всё началось

Секретная часть ВВП достигла 4,9 трлн руб

Секретные расходы в номинальном выражении выросли на 5,8% — с 4,59 трлн руб. в 2016 году до 4,85 трлн руб. в 2017 году. Доля скрытых расходов от общего размера ВВП осталась практически неизменной — около 5,3%.
РБКвчера в 17:00

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Росстат измерил «невидимую» экономику России

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Раскрыты объемы «секретных» расходов России

URA.Ruвчера в 23:10
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Суд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу

Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по громкому делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки, рассказали РИА Новости в среду в краевой прокуратуре.
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Политика

Захарова согласилась с правом США предлагать Дании продажу Гренландии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США имеют право предлагать Дании продажу острова Гренландия.
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Число подписчиков «Ювентуса» в популярной социальной сети Instagram составляет уже 31,1 миллиона человек.
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Forbes назвал самые богатые семьи России

Богатые российские семьи выстроил по ранжиру журнал Forbes.
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Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
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СК проверит сообщения о брошенном на полу инвалиде в доме-интернате

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В Китае обрушился шестиэтажный дом

В городе Шэньчжэнь в Китае произошло обрушение жилого шестиэтажного дома, сообщил телеканал ABC News.
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Большинство жителей Донбасса признали ДНР и ЛНР частью Украины

Большинство жителей Донбасса считают, что самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) относятся к территории Украины.
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Принципиально новый вертолет разрабатывают инженеры России

В холдинге «Вертолеты России» рассказали, что разработчики создадут принципиально новый вертолет, объединяющий предыдущие наработки.
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Гройсман записал видеообращение перед уходом с поста премьера Украины

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман записал перед уходом с поста главы правительства видеообращение к своему преемнику и гражданам Украины.
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Аргументы недели 00:57
Политика

Дмитрий Песков прокомментировал зарплаты тагильских хирургов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что медики должны получать зарплату не ниже средней по региону.
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Команда ученых с участием специалистов географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова создала международную базу данных о речных наводнениях в Европе.
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Финальный трейлер фильма «Джокер» появился в Сети

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Правительство России рассмотрит проект бюджета 19 сентября

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что правительство рассмотрит проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов на заседании 19 сентября.
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Пострадавшая в Турции девочка из России умерла

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