Экономика
Газета.RuНазван объем секретных расходов России
Как стало известно, в 2017 объем трат достиг показателя в 4,85 трлн рублей. Сообщается, что данная цифра составляет практически 5,3 % ВВП России за указанный календарный период. По сведениям Росстата, в предыдущие годы секретные расходы росли.
Читать в источнике
Оценить227
с чего всё началось
Россия тратит на разработку и закупку оружия 70% военного бюджета, отмечал советник министра обороны Андрей Ильницкий. Несмотря на номинальный рост программы гособоронзаказа на 5–7% ежегодно, доля трат на вооружения от ВВП постепенно снижается. В 2017 году оборонные расходы составили около 3,3% ВВП.РБКвчера в 17:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 04:05, Вашингтон
Происшествия
В результате обрушения стены здания в Новосибирске есть погибшие
RT на русском 03:46
Культура
Казахский певец исполнил мечту тяжелобольной девочки из Казани
Певец и композитор из Казахстана Димаш Кудайберген исполнил мечту тяжелобольной девочки из Казани.
БИЗНЕС Online 03:41
Технологии
NYT: Telegram выпустит криптовалюту в течение двух месяцев
Компания Telegram собирается выпустить собственную криптовалюту Gram («Грамм») в ближайшие два месяца.
Телеканал RTVI 02:35
Происшествия
Адвокат изложил версию подозреваемых в изнасиловании девушки в Анапе
Бывшие сотрудники полиции, которых подозревают в принуждении 17-летней девушки к сексуальным действиям, отрицают свою вину.
РИА Новости вчера в 17:59
Здоровье
Конфликт врачей в Нижнем Тагиле решен «десантом» из Екатеринбурга
По прогнозам экспертов Минздрава Свердловской области, работа вахтовым методом медиков Демидовской больницы снимет острый конфликт, который возник в Нижнем Тагиле в середине августа.
АиФ Урал 26 августа в 04:39
Экономика
Forbes составил обновлённый рейтинг богатейших семей России
Журнал Forbes составил шестой ежегодный рейтинг самых богатых семей России.
RT на русском 03:20
Авто
Рынок автомобилей с пробегом в Ростове-на-Дону снизился на 3%
Замыкает тройку лидеров другой корейский бренд KIA с показателем 8,3%. Также эксперты отметили японскую компанию Toyota (5,4%).
32CARS.ru 00:55
Общество
Москвичам повысили минимальную пенсию
С 1 сентября увеличится городской социальный стандарт минимального дохода неработающих пенсионеров, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Вести Подмосковья вчера в 11:17
Армия и оружие
Украинские военные подвергли обстрелу окраины Горловки и юг ДНР
Украинские военные вечером 27 августа подвергли обстрелу из миномётов и крупнокалиберных пулемётов окраины Горловки и юг Донецкой Народной Республики.
REGNUM вчера в 14:49
Здоровье
Актер Александр Семчев похудел на 100 кг
Известный актер театра и кино Александр Семчев, чей вес доходил до 190 кг, похудел практически вдвое, сбросив 100 килограммов лишнего веса.
Sport24.ru 03:31
Армия и оружие
Появилось видео «плоского штопора» в исполнении Су-57
Телеканал RT опубликовал видео тренировочного полета истребителя Су-57 с выполнением фигуры высшего пилотажа «плоский штопор».
Известия 01:23
Политика
Центральную площадь в Донецке назвали именем Захарченко
Площадь перед домом правительства в центре Донецка названа именем первого главы ДНР Александра Захарченко.
Взгляд.ру 03:51
Политика
Глава МИД Ирана: Тегеран не добивается роста напряженности
Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Японии Таро Коно потребовал в ходе переговоров с Зарифом, чтобы Иран следовал «ядерной сделке» — обязательствам по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).
REGNUM 02:50
Футбол
Ибрагимович заявил о готовности вернуться в «Манчестер Юнайтед»
Шведский форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович выразил уверенность в том, что он может быть полезным своему бывшему клубу — «Манчестер Юнайтед».
Lenta.ru 02:53
Происшествия
Суд отправил угонщика самолета в ХМАО на принудительное лечение
Суд Ханты-Мансийского автономного округа принял решение отправить на принудительное лечение Павла Шаповалова, который в январе текущего года пытался угнать самолет «Аэрофлота».
Известия 03:10
Политика
Волкер назвал уход России из Крыма условием для возвращения в G8
Специальный представитель США по Украине Курт Волкер назвал условием возвращения России в формат G8 ее уход из Крыма.
РБК 01:09
Технологии
Пять новых российских островов открыли в Арктике
Гидрологи Северного флота подтвердили открытие пяти островов на архипелаге Земля Франца-Иосифа в Карском море.
VSE42 Новости вчера в 08:55
Политика
В МИД Польши сравнили «Северный поток» с пактом Молотова-Риббентропа
Замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк сравнил газопровод "Северный поток" с пактом Молотова-Риббентропа.
РИА Новости вчера в 08:07
Происшествия
Упавшей под поезд в метро петербурженке отрезало обе руки
Напомним, 27 августа около 13:30 на станции «Гражданский проспект» под прибывающий поезд упала молодая женщина .
Konkretno.ru 01:20
Происшествия
Девять человек пострадали в ДТП с минивэном в Волгограде
На окраине Волгограда минивэн опрокинулся в кювет, в аварии пострадали девять человек.
ТАСС 02:00
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Общество
Импортную органическую продукцию могут убрать с прилавков РФ
Органической продукции, не имеющей российских сертификатов, грозит исчезновение с прилавков после вступления в силу закона «Об органической продукции».
REGNUM 01:13
Технологии
РЖД протестировали первую беспилотную «Ласточку»
Скоростной поезд «Ласточка», оснащённый системой беспилотного вождения, впервые продемонстрировали на экспериментальном кольце НИИ железнодорожного транспорта в подмосковной Щербинке.
News.ru 03:39
Гаджеты
Сбербанк готовит к выпуску собственную «умную» колонку
В следующем году Сбербанк может представить собственную умную колонку, сообщает портал РБК.
Sostav.ru 02:00
Шоу-бизнес
79-летний Эммануил Виторган снова стал отцом
Никто даже и предположить не мог, что 79-летний артист и его супруга Ирина Млодик решатся на второго ребенка, а теперь счастливые родители принимают поздравления от поклонников на странице Эммануила Гедеоновича в социальной сети Instagram, где звезда советского и российского кино опубликовал снимок с младшей дочкой.
Телепрограмма вчера в 21:00
Армия и оружие
В России создают принципиально новый вертолёт
В новой машине найдут применение аддитивные технологии, новые методы сборки, композитные материалы, а также современные профили винтов и передовая конструкция втулки несущего винта, пояснил Шибитов.
REGNUM 00:44
Киберспорт
Football Manager 2020 выйдет в ноябре
Релиз Football Manager 2020 состоится в ноябре 2019 года, игра будет доступна на PC и Google Stadia.
Матч ТВ 03:19
Кино
Слух дня: Marvel разрабатывает сериал про Мисс Америку для Disney+
Портал We Got This Covered сообщает, что студия Marvel разрабатывает сериал про Мисс Америку для сервиса Disney+.
Мир фантастики вчера в 12:51