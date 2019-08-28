Экономика

Газета.RuГазета.RuНазван объем секретных расходов России

Как стало известно, в 2017 объем трат достиг показателя в 4,85 трлн рублей. Сообщается, что данная цифра составляет практически 5,3 % ВВП России за указанный календарный период. По сведениям Росстата, в предыдущие годы секретные расходы росли.
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с чего всё началось

Объем «секретной» экономики России достиг почти ₽5 трлн

Расходы на вооружения снижаются Как следует из данных Росстата, в предшествующие годы доля секретных расходов росла, но в 2016 – 2017 годах остановилась на уровне 5,3% ВВП. Некоторое снижение в 2017 году (с 5,33 до 5,27% ВВП), вероятно, объясняется сокращением закупок вооружений и разработок.
РБКвчера в 17:00

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Раскрыты объемы «секретных» расходов России

URA.Ruвчера в 23:10

СМИ узнали об объеме «секретной» экономики России

Коммерсантъ00:49

Расходы России на закупку вооружений достигли почти 5 трлн рублей

Реальное времявчера в 18:27

Объем «секретной» экономики России раскрыт: Росстат включил в отчет данные о расходах на оружие и технологии

Царьградвчера в 18:50

Раскрыт объем «секретной» экономики России

Lenta.ruвчера в 18:42

«Секретные» расходы России за последние два года снизились — Росстат

Телеканал 360°вчера в 22:28

Объем «секретной» экономики России достиг почти ₽5 трлн

РБКвчера в 17:00
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 01:05, Вашингтон
Экономика

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В начале августа управляющий директор по развитию экосистемы Сбербанка Антон Собе-Панек разместил в Facebook вариант логотипа для SberX в похожей цветовой гамме.
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Специалисты обозначили привычки в еде, которые вредят здоровью организма.
Волгоградская правда вчера в 23:19
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«Плоский штопор» в исполнении истребителя Су-57 попал на видео

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Lenta.ru вчера в 20:58
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Православные христиане отмечают 28 августа Успение Пресвятой Богородицы.
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Режим ЧП введен в Пуэрто-Рико из-за шторма

Непогода может превратиться в ураган, в связи с чем власти острова объявили чрезвычайное положение, которое было утверждено президентом США Дональдом Трампом.
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Министерство считает, что в следующем году он будет почти на нуле, хотя ранее планировалось, что доходы вырастут на 1%. Как сообщил министр экономического развития Максим Орешкин, новая версия макроэкономического прогноза будет рассмотрена правительством 19 сентября.
Южный Федеральный 26 августа в 20:48
Общество

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Происшествия

Сбивший семью в Приморье водитель получил 4,5 года колонии

Life.ru вчера в 23:51
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Названы имена полицейских, принудивших к сексу 17-летнюю волейболистку

Газета.Ru вчера в 06:38
Происшествия

В Японии по меньшей мере три человека погибли из-за наводнений

По меньшей мере три человека погибли в среду утром на юго-западе Японии в результате наводнений, вызванных проливными дождями, передал телеканал NHK.
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Политика

Помпео подтвердил планы США работать над возвращением России в G8

Госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалам FOX59 и CBS4 подтвердил, что американская администрация намерена работать над возвращением России в формат G8, в котором заинтересован лидер страны Дональд Трамп.
RT на русском вчера в 20:08
Транспорт

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Следствие считает, что из-за ее бездействия умер ребенок — врач вовремя не провела ему сложную полостную операцию.
РИА Новости 01:00
Экономика

Долги россиян за услуги ЖКХ достигли 564,5 млрд рублей

Общая сумма достигла 564,5 млрд рублей, рассказали «Известиям» в пресс-службе Минстроя.
Известия вчера в 18:17
Общество

Росстат назвал среднесуточную калорийность рациона жителей России

По итогам 2018 года в среднем один житель России потреблял 2651,5 ккал в сутки, сообщает 28 августа RT со ссылкой на данные Росстата.
REGNUM 00:38
Авто

В России показали VIP-вертолет в стиле Aurus

На авиасалоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском представили новый вертолет люкс-класса, построенный на базе модели «Ансат» в стиле автомобильного бренда Aurus.
Автоновости дня вчера в 05:50
Общество

Минпросвещения сформулировало правила поведения учителей в соцсетях

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Коммерсантъ вчера в 23:30
Общество

Кадастровая палата подготовила инструкцию по межеванию дачных участков

Федеральная кадастровая палата (ФКП) Росреестра составила инструкцию по согласованию границ участков с соседями.
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Девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Волгограде

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REGNUM вчера в 10:46
Общество

В Москве повысили минимальную пенсию

Минимальный доход неработающих пенсионеров увеличится на 2 тысячи рублей — с 17,5 тыс. до 19,5 тыс. руб. В правительстве Москвы подчеркнули, что увеличенные пенсии получат почти 1,6 млн жителей города.
РБК вчера в 11:19
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Названы полезные свойства кабачков

Актуальные Новости вчера в 04:58
Общество

Подготовка ребенка к школе обойдется в 10 тыс. рублей

Покупка базового школьного набора — формы, обуви, канцелярских принадлежностей и рюкзака — обойдется родителям первоклассников-2019 более чем в 10 тыс. рублей.
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В ГД уволившихся врачей Нижнего Тагила обвинили в саботаже

Депутат Государственной думы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин прокомментировал массовое увольнение хирургов из одной из городских больниц.
Труд вчера в 06:13
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«Краснодар» снова проиграл «Олимпиакосу» и вылетел из Лиги чемпионов

Газета.Ru вчера в 16:57
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В июле Зеленский предлагал Путину изменить формат нормандских переговоров, в которых сейчас помимо России и Украины участвуют Германия и Франция, и присоединить к ним США и Великобританию.
РБК вчера в 22:35
Шоу-бизнес

У 79-летнего Эммануила Виторгана родилась дочка

На снимке Эммануил Виторган фотографии вместе с женой Ириной, которая держит на руках новорожденную дочку, вокруг них бегает старшая дочь Этель.
RuNews24.ru вчера в 20:21
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В МИД Польши сравнили «Северный поток» с пактом Молотова-Риббентропа

Замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк сравнил газопровод "Северный поток" с пактом Молотова-Риббентропа.
РИА Новости вчера в 08:07
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