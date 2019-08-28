Экономика
Газета.RuНазван объем секретных расходов России
Как стало известно, в 2017 объем трат достиг показателя в 4,85 трлн рублей. Сообщается, что данная цифра составляет практически 5,3 % ВВП России за указанный календарный период. По сведениям Росстата, в предыдущие годы секретные расходы росли.
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с чего всё началось
РБК определил общий показатель засекреченных расходов по остаточному принципу — как разницу между совокупным объемом валового накопления основного капитала (19,88 трлн руб.) и поименованными затратами на основные фонды, такие как здания, транспорт, оборудование и т.д. Актуальные данные есть только за 2017 год, поскольку Росстат еще не опубликовал детализацию валового накопления за 2018 год.РБКвчера в 17:00
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 02:12, Вашингтон
Общество
Подъезд к аэропорту Владивостока был ограничен из-за подтопления
Говорит Москва 01:27
Экономика
Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений
Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
РИА Новости вчера в 07:12
Экономика
Рейтинг богатейших кланов России от Forbes обновился на треть
Forbes составил шестой ежегодный рейтингсамых богатых семейных кланов России.
РБК 02:05
Происшествия
При взрыве газа в доме во Львовской области погиб один человек
RT на русском 01:42
Политика
Владимир Путин посетил аэропорт «Гагарин»
Как сообщил интернет-изданию «Новости Саратова» корреспондент, самолет Владимира Путина приземлился в новом международном аэропорту «Гагарин» под Сабуровкой около получаса назад.
Новости Саратова вчера в 16:32
Экономика
СМИ узнали о планах ввести квоту в 50% на госзаказ российских товаров
Согласно документу, предлагается обязать госзаказчиков в 2020 году отдавать российским производителям и поставщикам 30% общих годовых закупок, в 2021 году — 50%.
РБК вчера в 19:39
Футбол
Дембеле намекнул на уход из «Барселоны»
В минувшем сезоне Дембеле регулярно опаздывал на тренировки каталонской команды. «Барселона» применяла санкции к футболисту.
Матч ТВ 00:18
Политика
Коломойский назвал условия переизбрания Зеленского на второй срок
Украинский миллиардер Игорь Коломойский рассказал, в каком случае президента Украины Владимира Зеленского переизберут или не переизберут на второй срок.
Известия вчера в 23:39
Происшествия
Пожар на пяти этажах произошел в многоэтажке на юге Москвы
В 24-этажном жилом доме на юге Москвы произошло возгорание кабелей в кабельканалах, жильцов эвакуировали, рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС.
Интерфакс вчера в 17:52
Авто
«АвтоВАЗ» сокращает производство автомобилей в Тольятти
«АвтоВАЗ» ожидает снижения спроса на автомобили и с середины сентября уменьшит скорость некоторых сборочных линий на заводе в Тольятти на неопределенный срок.
Автоновости дня 02:06
Происшествия
В Саратове три человека погибли в результате ДТП
В ночь на 28 августа в Саратове произошло ДТП, в результате которого погибли трое мужчин, а 14-летняя девочка госпитализирована с травмами.
Российская газета 01:59
Религия
В Красноярске открылся фестиваль «Успенская ярмарка»
Наш Красноярский край 00:11
Политика
Путин выступил перед участниками и гостями МАКС-2019
Москва 24 вчера в 06:16
Армия и оружие
«Русский Иван, сдавайся» - на Украине показали ролик из окопа нацбата
«Веселью не было предела», когда один из так называемых «добробатовцев», прячась за мешками с песком, включил через аудиозапись со словами: «Русский Иван, сдавайся».
Военное обозрение 01:22
Экономика
Путин обеспокоен медленным ростом доходов населения РФ
Владимир Путин выразил обеспокоенность по другой теме — росту доходов населения.
iReactor 26 августа в 06:36
Футбол
Экс-тренер «Анжи» Адиев может возглавить «Ахмат»
По информации источника, клуб может уволить Рашида Рахимова и пригласить на вакантный пост Магомеда Адиева, который ранее возглавлял «Анжи».
Бомбардир.ру вчера в 12:55
Технологии
NYT назвала сроки выпуска Telegram собственной криптовалюты
Telegram собирается выпустить собственную криптовалюту Gram в течение ближайших двух месяцев, рассказали газете The New York Times три инвестора мессенджера.
Rambler News Service 00:33
Политика
Болтон допустил присоединение США и Британии к «нормандскому формату»
Советник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Соединенные Штаты и Британия могут присоединиться к переговорам в "нормандском формате", нацеленного на урегулирование конфликта в Донбассе.
Газета.Ru 01:09
Общество
Синоптики предупредили о похолодании до минус трех градусов
В Архангельской и Вологодской областях, Ненецком округе, Республике Коми и на севере Поволжья в ночь на четверг ожидаются заморозки до -3 градусов.
Российская газета вчера в 22:00
Технологии
В России создают принципиально новый вертолёт
Принципиально новый вертолет, объединяющий в себе прежние наработки, создают российские инженеры.
REGNUM 00:44
Здоровье
Песков прокомментировал массовое увольнение хирургов на Урале
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обратили внимание на информацию о массовых увольнениях врачей в Нижнем Тагиле.
Известия 26 августа в 10:46
Происшествия
Прописали 64 тысячи мигрантов и получили 44 миллиона рублей
Иванова подчеркнула, что преступное сообщество было выявлено при расследовании уголовного дела в отношении одного из экс-сотрудников полиции, которого заподозрили в покупке крупной партии наркотиков.
Вести.Ru вчера в 12:28
Армия и оружие
В США призвали переключиться с Афганистана на «агрессивную» Россию
24 августа пресс-секретарь талибов Сухейл Шахин сообщил о согласовании с США сроков вывода иностранных войск из Афганистана.
Daily Storm 01:51
Транспорт
Утверждены тарифы на Московских центральных диаметрах
"Пассажир доезжает до границ МЦД, стоимость каждой зоны — 23 рубля, и соответственно пересекая зоны МЦД, будет добавляться 45 рублей, и также бесплатная пересадка на метро и МЦК", — рассказал Андрей Акимов, начальник дирекции Московских центральных диаметров столичного департамента транспорта.
Вести.Ru вчера в 14:11
Политика
ФСБ РФ фиксирует рост потока украинцев в Крым
Погрануправление Федеральной службы безопасности РФ по республике Крым зафиксировало рост числа граждан Украины, пересекающих российскую границу на полуострове.
Московский Комсомолец вчера в 23:38
Футбол
Краснодар — Олимпиакос 1:2
Российская газета вчера в 16:50
Наука
Пища на растительном масле резко осложняет заболевание раком
Ученые предупреждают, что, в случае если у человека уже диагностировали рак толстой кишки и он продолжает употреблять жареную на растительном масле пищу, существует вероятность перехода заболевания в более агрессивную стадию.
Газета.Ru вчера в 14:34
Армия и оружие
«Плоский штопор» в исполнении Су-57 сняли на видео
Телеканал RT опубликовал кадры тренировочного полета истребителя Су-57 с выполнением фигуры высшего пилотажа "плоский штопор".
РИА Новости вчера в 23:33
Происшествия
В Новосибирске на рабочих рухнула стена в строящемся доме
Перекрытия рухнули в строящемся здании в Новосибирске, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 02:10
Политика
В посольстве России ответили на заявление сенатора США о визе
Российское посольство в Вашингтоне заявило, что американский сенатор-республиканец Рон Джонсон (от штата Висконсин), утверждающий, что ему отказали в визе в Россию, не обращался в диппредставительство.
RT на русском 26 августа в 22:18