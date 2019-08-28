Экономика

Газета.RuГазета.RuНазван объем секретных расходов России

Как стало известно, в 2017 объем трат достиг показателя в 4,85 трлн рублей. Сообщается, что данная цифра составляет практически 5,3 % ВВП России за указанный календарный период. По сведениям Росстата, в предыдущие годы секретные расходы росли.
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с чего всё началось

Объем «секретной» экономики России достиг почти ₽5 трлн

РБК определил общий показатель засекреченных расходов по остаточному принципу — как разницу между совокупным объемом валового накопления основного капитала (19,88 трлн руб.) и поименованными затратами на основные фонды, такие как здания, транспорт, оборудование и т.д. Актуальные данные есть только за 2017 год, поскольку Росстат еще не опубликовал детализацию валового накопления за 2018 год.
РБКвчера в 17:00

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Раскрыт объем «секретной» экономики России

Lenta.ruвчера в 18:42

СМИ узнали об объеме «секретной» экономики России

Коммерсантъ00:49

«Секретные» расходы России за последние два года снизились — Росстат

Телеканал 360°вчера в 22:28

Объем «секретной» экономики России раскрыт: Росстат включил в отчет данные о расходах на оружие и технологии

Царьградвчера в 18:50

Раскрыты объемы «секретных» расходов России

URA.Ruвчера в 23:10

Расходы России на закупку вооружений достигли почти 5 трлн рублей

Реальное времявчера в 18:27

Объем «секретной» экономики России достиг почти ₽5 трлн

РБКвчера в 17:00
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Общество

Подъезд к аэропорту Владивостока был ограничен из-за подтопления

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Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений

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РИА Новости вчера в 07:12
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Рейтинг богатейших кланов России от Forbes обновился на треть

Forbes составил шестой ежегодный рейтингсамых богатых семейных кланов России.
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При взрыве газа в доме во Львовской области погиб один человек

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Новости Саратова вчера в 16:32
Экономика

СМИ узнали о планах ввести квоту в 50% на госзаказ российских товаров

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РБК вчера в 19:39
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В минувшем сезоне Дембеле регулярно опаздывал на тренировки каталонской команды. «Барселона» применяла санкции к футболисту.
Матч ТВ 00:18
Политика

Коломойский назвал условия переизбрания Зеленского на второй срок

Украинский миллиардер Игорь Коломойский рассказал, в каком случае президента Украины Владимира Зеленского переизберут или не переизберут на второй срок.
Известия вчера в 23:39
Происшествия

Пожар на пяти этажах произошел в многоэтажке на юге Москвы

В 24-этажном жилом доме на юге Москвы произошло возгорание кабелей в кабельканалах, жильцов эвакуировали, рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС.
Интерфакс вчера в 17:52
Авто

«АвтоВАЗ» сокращает производство автомобилей в Тольятти

«АвтоВАЗ» ожидает снижения спроса на автомобили и с середины сентября уменьшит скорость некоторых сборочных линий на заводе в Тольятти на неопределенный срок.
Автоновости дня 02:06
Происшествия

В Саратове три человека погибли в результате ДТП

В ночь на 28 августа в Саратове произошло ДТП, в результате которого погибли трое мужчин, а 14-летняя девочка госпитализирована с травмами.
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Религия

В Красноярске открылся фестиваль «Успенская ярмарка»

Наш Красноярский край 00:11
Политика

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Москва 24 вчера в 06:16
Армия и оружие

«Русский Иван, сдавайся» - на Украине показали ролик из окопа нацбата

«Веселью не было предела», когда один из так называемых «добробатовцев», прячась за мешками с песком, включил через аудиозапись со словами: «Русский Иван, сдавайся».
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Путин обеспокоен медленным ростом доходов населения РФ

Владимир Путин выразил обеспокоенность по другой теме — росту доходов населения.
iReactor 26 августа в 06:36
Футбол

Экс-тренер «Анжи» Адиев может возглавить «Ахмат»

По информации источника, клуб может уволить Рашида Рахимова и пригласить на вакантный пост Магомеда Адиева, который ранее возглавлял «Анжи».
Бомбардир.ру вчера в 12:55
Технологии

NYT назвала сроки выпуска Telegram собственной криптовалюты

Telegram собирается выпустить собственную криптовалюту Gram в течение ближайших двух месяцев, рассказали газете The New York Times три инвестора мессенджера.
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Политика

Болтон допустил присоединение США и Британии к «нормандскому формату»

Советник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Соединенные Штаты и Британия могут присоединиться к переговорам в "нормандском формате", нацеленного на урегулирование конфликта в Донбассе.
Газета.Ru 01:09
Общество

Синоптики предупредили о похолодании до минус трех градусов

В Архангельской и Вологодской областях, Ненецком округе, Республике Коми и на севере Поволжья в ночь на четверг ожидаются заморозки до -3 градусов.
Российская газета вчера в 22:00
Технологии

В России создают принципиально новый вертолёт

Принципиально новый вертолет, объединяющий в себе прежние наработки, создают российские инженеры.
REGNUM 00:44
Здоровье

Песков прокомментировал массовое увольнение хирургов на Урале

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обратили внимание на информацию о массовых увольнениях врачей в Нижнем Тагиле.
Известия 26 августа в 10:46
Происшествия

Прописали 64 тысячи мигрантов и получили 44 миллиона рублей

Иванова подчеркнула, что преступное сообщество было выявлено при расследовании уголовного дела в отношении одного из экс-сотрудников полиции, которого заподозрили в покупке крупной партии наркотиков.
Вести.Ru вчера в 12:28
Армия и оружие

В США призвали переключиться с Афганистана на «агрессивную» Россию

24 августа пресс-секретарь талибов Сухейл Шахин сообщил о согласовании с США сроков вывода иностранных войск из Афганистана.
Daily Storm 01:51
Транспорт

Утверждены тарифы на Московских центральных диаметрах

"Пассажир доезжает до границ МЦД, стоимость каждой зоны — 23 рубля, и соответственно пересекая зоны МЦД, будет добавляться 45 рублей, и также бесплатная пересадка на метро и МЦК", — рассказал Андрей Акимов, начальник дирекции Московских центральных диаметров столичного департамента транспорта.
Вести.Ru вчера в 14:11
Политика

ФСБ РФ фиксирует рост потока украинцев в Крым

Погрануправление Федеральной службы безопасности РФ по республике Крым зафиксировало рост числа граждан Украины, пересекающих российскую границу на полуострове.
Московский Комсомолец вчера в 23:38
Футбол

Краснодар — Олимпиакос 1:2

Российская газета вчера в 16:50
Наука

Пища на растительном масле резко осложняет заболевание раком

Ученые предупреждают, что, в случае если у человека уже диагностировали рак толстой кишки и он продолжает употреблять жареную на растительном масле пищу, существует вероятность перехода заболевания в более агрессивную стадию.
Газета.Ru вчера в 14:34
Армия и оружие

«Плоский штопор» в исполнении Су-57 сняли на видео

Телеканал RT опубликовал кадры тренировочного полета истребителя Су-57 с выполнением фигуры высшего пилотажа "плоский штопор".
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Происшествия

В Новосибирске на рабочих рухнула стена в строящемся доме

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Интерфакс 02:10
Политика

В посольстве России ответили на заявление сенатора США о визе

Российское посольство в Вашингтоне заявило, что американский сенатор-республиканец Рон Джонсон (от штата Висконсин), утверждающий, что ему отказали в визе в Россию, не обращался в диппредставительство.
RT на русском 26 августа в 22:18
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