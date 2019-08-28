Экономика
Газета.RuНазван объем секретных расходов России
Как стало известно, в 2017 объем трат достиг показателя в 4,85 трлн рублей. Сообщается, что данная цифра составляет практически 5,3 % ВВП России за указанный календарный период. По сведениям Росстата, в предыдущие годы секретные расходы росли.
Читать в источнике
Оценить169
с чего всё началось
РБК определил общий показатель засекреченных расходов по остаточному принципу — как разницу между совокупным объемом валового накопления основного капитала (19,88 трлн руб.) и поименованными затратами на основные фонды, такие как здания, транспорт, оборудование и т.д. Актуальные данные есть только за 2017 год, поскольку Росстат еще не опубликовал детализацию валового накопления за 2018 год.РБКвчера в 17:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 02:33, Вашингтон
Политика
Коломойский назвал условие переизбрания Зеленского на второй срок
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский рассказал в интервью изданию «Цензор.нет», почему президента Украины Владимира Зеленского могут переизбрать на второй срок.
Lenta.ru 00:43
Политика
В посольстве России ответили на заявление сенатора США о визе
Российское посольство в Вашингтоне заявило, что американский сенатор-республиканец Рон Джонсон (от штата Висконсин), утверждающий, что ему отказали в визе в Россию, не обращался в диппредставительство.
RT на русском 26 августа в 22:18
Политика
Волкер назвал уход России из Крыма условием для возвращения в G8
Специальный представитель США по Украине Курт Волкер назвал условием возвращения России в формат G8 ее уход из Крыма.
РБК 01:09
Происшествия
Полицейских обвинили в насилии над 17-летней в Анапе
Lenta.ru вчера в 13:08
Здоровье
Беглов открыл в Купчино после ремонта детскую «бережливую поликлинику»
Как сообщалось ранее, в соответствии с поручением Беглова в скором времени все городские поликлиники должны перейти на бережливые технологии — это 75 детских и 35 взрослых поликлиник Петербурга.
78.ru вчера в 08:13
Происшествия
12 человек оказались под завалами обрушившегося здания в Новосибирске
Как отмечается, под завалами обрушившегося здания оказались 12 человек. Уточняется, что инцидент произошел на улице Ударная.
Газета.Ru 02:17
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Армия и оружие
В России создают принципиально новый вертолёт
Принципиально новый вертолет, объединяющий в себе прежние наработки, создают российские инженеры.
REGNUM 00:44
Здоровье
Хирург из Нижнего Тагила назвал причины увольнения коллег
Заведующий отделением хирургии городской клинической больницы номер один в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев в интервью телеканалу "360" назвал причину массового увольнения врачей.
РИА Новости вчера в 19:10
Политика
Путин на МАКС-2019 угостил Эрдогана вологодским мороженым
Президент РФ Владимир Путин угостил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана российским мороженым.
ТАСС вчера в 09:17
Шоу-бизнес
79-летний Эммануил Виторган снова стал отцом
Никто даже и предположить не мог, что 79-летний артист и его супруга Ирина Млодик решатся на второго ребенка, а теперь счастливые родители принимают поздравления от поклонников на странице Эммануила Гедеоновича в социальной сети Instagram, где звезда советского и российского кино опубликовал снимок с младшей дочкой.
Телепрограмма вчера в 21:00
Происшествия
ЕСПЧ вынес вердикт по делу Магнитского
Европейский суд по правам человека признал Россию виновной в нарушении нескольких пунктов Конвенции по правам человека в деле аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского.
Rambler News Service вчера в 05:45
Происшествия
Власти Японии эвакуировали 700 тысяч человек из-за ливней
Ливни, которые обрушились на юго-западные районы Японии, вынудили местных жителей покинуть свои дома.
Российская газета вчера в 22:27
Экономика
Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений
Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
РИА Новости вчера в 07:12
Экономика
В России могут ввести квоту на госзаказ отечественных товаров в 50%
Правительство России рассматривает возможность установления квоты на госзаказ отечественных товаров в размере 50%, сообщают 28 августа «Ведомости» со ссылкой на проект постановления.
REGNUM 01:14
Музыка
Новосибирский парапланерист поднял в небо играющего аккордеониста
В новосибирском небе прозвучали звуки аккордеона и песня про женщину в синем халате; парапланерист поднял в небо лидера группы «Жажда».
Сиб.фм 01:32
Происшествия
Девять человек пострадали в ДТП с минивэном в Волгограде
На окраине Волгограда минивэн опрокинулся в кювет, в аварии пострадали девять человек.
ТАСС 02:00
Гаджеты
Meizu 16s Pro, Meizu UR и Flyme OS 8 анонсируют уже завтра
Сразу несколько источников подтвердили, что 28 августа будет представлена финальная версия фирменной графической оболочки Flyme OS 8, которая предложит новый графический стиль с более простым интерфейсом и более округлыми значками.
iXBT.com вчера в 00:56
Политика
Бывшего министра здравоохранения Украины задержали в аэропорту Киева
Правоохранители во вторник, 27 августа, задержали в киевском аэропорту Жуляны Раису Богатыреву, которая при президенте Викторе Януковиче возглавляла минздрав Украины.
Известия вчера в 15:05
Общество
Минпросвещения разработало правила этики для учителей
Минпросвещения России совместно с Общероссийским профсоюзом образования разработало и направило в регионы положение о нормах профессиональной этики педагогических работников, в котором призывало педагогов воздержаться от публикации в интернете информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей.
ТАСС вчера в 17:18
Политика
Первый демонстрационный полет МС-21 состоялся на авиасалоне МАКС-2019
Во вторник, 27 июля, на авиасалоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском опытный образец нового российского пассажирского самолета МС-21 совершил первый демонстрационный полет, сообщает РБК.
ИркСиб вчера в 23:00
Экономика
Forbes назвал самые богатые российские семьи
Гуцериевы пятый год подряд держатся на первом месте в рейтинге самых богатых российских семей, пишет журнал Forbes.
РИА Новости 01:32
Технологии
NYT назвала сроки выпуска Telegram собственной криптовалюты
Telegram собирается выпустить собственную криптовалюту Gram в течение ближайших двух месяцев, рассказали газете The New York Times три инвестора мессенджера.
Rambler News Service 00:33
Авто
Автомобили Toyota подешевели на 400 000 рублей
Прямо небывалый ценопад устроили японцы, обесценив свою продукцию в России аж на 400 000 рублей.
АвтоВзгляд 26 августа в 07:59
Футбол
Экс-тренер «Анжи» Адиев может возглавить «Ахмат»
По информации источника, клуб может уволить Рашида Рахимова и пригласить на вакантный пост Магомеда Адиева, который ранее возглавлял «Анжи».
Бомбардир.ру вчера в 12:55
Армия и оружие
Появилось видео «плоского штопора» в исполнении Су-57
Телеканал RT опубликовал видео тренировочного полета истребителя Су-57 с выполнением фигуры высшего пилотажа «плоский штопор».
Известия 01:23
Экономика
Минэкономразвития составило прогноз по снижению роста доходов россиян
Министерство экономического развития РФ опубликовало свой прогноз по снижению роста реальных располагаемых доходов населения.
МонаВиста 26 августа в 23:43
Общество
Импортную органическую продукцию могут убрать с прилавков РФ
Органической продукции, не имеющей российских сертификатов, грозит исчезновение с прилавков после вступления в силу закона «Об органической продукции».
REGNUM 01:13
Армия и оружие
Шойгу рассказал о трудностях при выполнении соглашений по Идлибу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в сирийском городе Идлиб, выполняются российско-турецкие договоренности о создании демилитаризованной зоны.
Российская газета вчера в 13:14