Экономика

Газета.RuГазета.RuНазван объем секретных расходов России

Как стало известно, в 2017 объем трат достиг показателя в 4,85 трлн рублей. Сообщается, что данная цифра составляет практически 5,3 % ВВП России за указанный календарный период. По сведениям Росстата, в предыдущие годы секретные расходы росли.
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с чего всё началось

Объем «секретной» экономики России достиг почти ₽5 трлн

Россия тратит на разработку и закупку оружия 70% военного бюджета, отмечал советник министра обороны Андрей Ильницкий. Несмотря на номинальный рост программы гособоронзаказа на 5–7% ежегодно, доля трат на вооружения от ВВП постепенно снижается. В 2017 году оборонные расходы составили около 3,3% ВВП.
РБКвчера в 17:00

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Раскрыты объемы «секретных» расходов России

URA.Ruвчера в 23:10

Раскрыт объем «секретной» экономики России

Lenta.ruвчера в 18:42

«Секретные» расходы России за последние два года снизились — Росстат

Телеканал 360°вчера в 22:28

Объем «секретной» экономики России раскрыт: Росстат включил в отчет данные о расходах на оружие и технологии

Царьградвчера в 18:50

СМИ узнали об объеме «секретной» экономики России

Коммерсантъ00:49

Расходы России на закупку вооружений достигли почти 5 трлн рублей

Реальное времявчера в 18:27

Объем «секретной» экономики России достиг почти ₽5 трлн

РБКвчера в 17:00
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 01:55, Вашингтон
Политика

Владимир Путин осмотрел новый саратовский аэропорт

Коммерсантъ вчера в 14:19
Происшествия

Сухая трава горит под Ростовом на площади 1,5 тыс. кв. м

Сухая трава горит около города Батайска Ростовской области, площадь возгорания составляет 1,5 тыс. кв. м. В настоящее время увеличена группировка сил, участвующая в тушении пожара, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
ТАСС вчера в 13:41
Происшествия

Полицейских обвинили в насилии над 17-летней в Анапе

Lenta.ru вчера в 13:08
Политика

Reuters: Китай запретил военному кораблю США заходить в порт Циндао

ТАСС вчера в 23:45
Здоровье

Хирург из Нижнего Тагила назвал причины увольнения коллег

Заведующий отделением хирургии городской клинической больницы номер один в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев в интервью телеканалу "360" назвал причину массового увольнения врачей.
РИА Новости вчера в 19:10
Религия

Православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы

Православные христиане отмечают 28 августа Успение Пресвятой Богородицы.
ТАСС вчера в 17:13
Армия и оружие

«Плоский штопор» в исполнении Су-57 сняли на видео

Телеканал RT опубликовал кадры тренировочного полета истребителя Су-57 с выполнением фигуры высшего пилотажа "плоский штопор".
РИА Новости вчера в 23:33
Космос

NASA узнало о приближении к Земле двух крупных астероидов

РБК вчера в 21:58
Гаджеты

Сбербанк разрабатывает собственную «умную» колонку

Газета пишет, что колонка будет работать на основе голосового помощника, который разрабатывает Центр речевых технологий.
Эхо Москвы 01:32
Политика

Путин на МАКС-2019 угостил Эрдогана вологодским мороженым

Президент РФ Владимир Путин угостил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана российским мороженым.
ТАСС вчера в 09:17
Общество

Минпросвещения разработало правила этики для учителей

ТАСС вчера в 17:18
Общество

Непогода нарушила работу общественного транспорта Владивостока

Из-за непогоды в работе общественного транспорта Владивостока наблюдаются перебои.
Коммерсантъ вчера в 21:26
Политика

Экс-министр здравоохранения Украины задержана в аэропорту Киева

Сотрудники правоохранительных органов во вторник в киевском аэропорту Жуляны задержали Раису Богатыреву, которая в период президентства Виктора Януковича возглавляла Министерство здравоохранения Украины.
ТАСС вчера в 13:26
Шоу-бизнес

Эммануил Виторган вновь стал отцом в 79 лет

Актер ранее не сообщал о том, что собирается вновь стать отцом. Совсем недавно они вместе с женой и Этель отдыхали на море.
Вечерняя Москва вчера в 21:52
Политика

Волкер поставил условие России для возвращения в G7

Американский лидер не исключил, что пригласит президента РФ Владимира Путина на следующий саммит G7, который состоится в 2020 году в США.
REGNUM 00:42
Музыка

Билли Айлиш рассказала, как проспала в России премию MTV VMA

Культуромания вчера в 15:19
Армия и оружие

«Русский Иван, сдавайся» - на Украине показали ролик из окопа нацбата

«Веселью не было предела», когда один из так называемых «добробатовцев», прячась за мешками с песком, включил через аудиозапись со словами: «Русский Иван, сдавайся».
Военное обозрение 01:22
Политика

В США призвали переключиться с Афганистана на «агрессивную» Россию

По мнению экспертов, если США продолжат участие в «бессрочной» войне, они не смогут сдерживать Москву и Пекин.
Daily Storm 01:51
Политика

Путин отметил объединяющую и гуманистическую миссию WorldSkills

Путин назвал это "масштабными, подлинно цивилизационными задачами", в решении которых видится объединяющая и гуманистическая миссия WorldSkills.
РИА Новости вчера в 15:45
Футбол

«Краснодар» снова проиграл «Олимпиакосу» и вылетел из Лиги чемпионов

Газета.Ru вчера в 16:57
Общество

Росстат назвал среднесуточную калорийность рациона россиян

Как отмечается, больше всего в рационе россиян оказалось углеводов (335,4 г), далее идут жиры (108,6 г), белки (80 г).
Газета.Ru 01:30
Происшествия

На Украине из-за взрыва в жилом доме погиб человек

Взрыв произошел в четырехэтажном жилом доме в городе Дрогобыч в Львовской области Украины, в результате чего часть здания обрушилась, один человек погиб, еще семь госпитализированы, сообщила в среду пресс-служба областного отделения полиции.
РИА Новости 01:37
Экономика

Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений

Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
РИА Новости вчера в 07:12
Общество

Покрас Лампас передумал прилетать в Екатеринбург

Новый День 26 августа в 01:51
Космос

«Союз МС-13» перестыкован на МКС, скоро на него примут робота «Федор»

Корабль «Союз МС-13» был перестыкован с одного модуля МКС на другой, благодаря чему будет проведена еще одна попытка состыковать «Союза МС-14» с роботом «Федор» на борту.
Капитал страны 26 августа в 04:55
Экономика

СМИ сообщили о риске снятия с продажи импортных органических продуктов

Выполнение некоторых требований закона «Об органической продукции», которые вступают в силу с 1 января 2020 года, ставит под угрозу наличие импортных органических продуктов на полках магазинов и грозит поставщикам и ретейлерам «миллиардными убытками».
РБК 01:45
Происшествия

Актера из сериала «Мажор-2» избили в Санкт-Петербурге

Lenta.ru вчера в 22:47
Авто

Средний возраст автовладельцев в России составляет 37 лет

32CARS.ru вчера в 02:53
Политика

Еще один сенатор США пожаловался на отказ России выдать ему визу

Американский сенатор-демократ Крис Мерфи заявил, что ему отказали в визе для въезда в Россию.
BFM.ru вчера в 13:36
Шоу-бизнес

Любовь Успенская показала снимок топлес на отдыхе в Испании

Любовь Успенская отправилась на отдых в Испании, где загорает под ярким солнцем.
OAnews вчера в 16:11
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