Алексей Кудашов станет новым главным тренером сборной России по хоккею, сменив на этом посту Илью Воробьева. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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Стало известно, кто станет новым главным тренером сборной России по хоккею, сообщает ТАСС. Новым наставником станет Алексей Кудашов, он сменит на посту главного тренера Илью Воробьева. Об этом проинформировал источник, который знаком с ситуацией в команде.

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