Хоккей
Назван новый главный тренер сборной России по хоккеюГазета.Ru вчера в 12:26
Стало известно, кто станет новым главным тренером сборной России по хоккею, сообщает ТАСС. Новым наставником станет Алексей Кудашов, он сменит на посту главного тренера Илью Воробьева. Об этом проинформировал источник, который знаком с ситуацией в команде.
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Алексей Кудашов станет новым главным тренером сборной России по хоккею, сменив на этом посту Илью Воробьева. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.ТАССвчера в 12:26
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