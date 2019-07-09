В настоящее время 47-летний Кудашов входит в тренерский штаб петербургского клуба СКА, который возглавляет Воробьев. Он станет 14-м главным тренером в истории российской сборной.

с чего всё началось

Стало известно, кто станет новым главным тренером сборной России по хоккею, сообщает ТАСС. Новым наставником станет Алексей Кудашов, он сменит на посту главного тренера Илью Воробьева. Об этом проинформировал источник, который знаком с ситуацией в команде.

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