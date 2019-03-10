Финансы

Назван новый диапазон курса рубля на 2019 годРоссийская газета 00:00

Наиболее вероятным диапазоном по паре доллар/рубль является: 64-69.
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Назван новый диапазон курса рубля на 2019 год

Иван Копейкин, эксперт БКС Брокер, специально для "Российской газеты": - Минэкономразвития понизило прогноз по курсу рубля на 2019 год с 63,9 рубля до 66 рублей за доллар.
Российская газета00:00

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Стало известно, как будет развиваться рубль в 2019 году

Вечерняя Москва00:56

Эксперт назвал новый диапазон курса рубля на 2019 год

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Аналитик рассказал, как изменится курс рубля в 2019 году

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Аналитик: курс рубля вряд ли будет выше отметки 69

АБН00:29

Назван новый диапазон курса рубля на 2019 год

Российская газета00:00
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Религия

Православные встречают Прощеное воскресенье

10 марта у православных христиан наступает Прощеное воскресенье — последний день перед Великим постом, который начнется в понедельник и продлится семь недель.
Обновлено вчера в 20:12
Хоккей

Кучеров установил рекорд «Тампы» по набранным очкам в сезоне НХЛ

Обновлено в 00:29
Политика

Президент Латвии призвал Европу к единству для сдерживания России

Президент подчеркнул, что не стоит недооценивать влияние России на Латвию, поскольку многие граждане республики «смотрят российское телевидение, правительство России пытается оказать влияние на русскоязычные СМИ в нашей стране, запустив там свою пропаганду».
Обновлено вчера в 19:12
Происшествия

Строительный кран упал в Москве

Строительный кран на Проспекте Мира упал в Москве, по данным телеканала РЕН ТВ, внутри крана находился человек.
Обновлено в 03:03
Единоборства

Бивол защитил титул чемпиона мира по версии WBA

Российский боксер Дмитрий Бивол победил американца Джо Смита-младшего и защитил титул чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе.
Обновлено в 00:57
Происшествия

В США спасли 26 женщин из сексуального рабства в массажных салонах

Полиция американского Сиэтла освободила 26 женщин из сексуального рабства в массажных салонах, по делу задержаны шесть подозреваемых, сообщается в заявлении полиции, опубликованном на сайте правительства города.
Обновлено в 02:45
Спорт

Мошкова назвала масс-старт на Универсиаде напряженным

Мошкова взяла золото в масс-старте на 12,5 км на Универсиаде в Красноярске, серебро у россиянки Елизаветы Каплиной, бронза у еще одной представительницы России Елены Чирковой.
Обновлено в 02:20
Армия и оружие

В ЛНР рассказали о проблемах с питанием в подразделениях ВСУ

Исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР полковник Михаил Филипоненко заявил о проблемах в системе питания украинской армии.
Обновлено вчера в 20:51
Общество

Илон Маск подсел на русские мемы

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в Twitter прокомментировал заметку о фестивале SXSW в штате Техас, в которой говорится, что посетители мероприятия за четыре дня 650 тысяч раз произнесли слово «инновации».
Обновлено в 02:42
Политика

Госдеп не счел опасной мину в багаже сотрудника посольства США

Мина, которую обнаружили в багаже сотрудника американского посольства в Шереметьево, не представляла опасности для других пассажиров.
Обновлено вчера в 23:50
Политика

WSJ: Трамп планирует увеличить расходы на освоение Луны

Американский лидер Дональд Трамп планирует запросить у конгресса дополнительные расходы на освоение Луны на $500 млн, пишет The Wall Street Journal.
Обновлено в 02:13
Политика

Трамп планирует повысить в пять раз плату за размещение войск США

Союзники США, на территории которых размещены американские войска, могут начать платить за это в пять раз больше.
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия

Националисты пытались прорваться к Порошенко на митинге в Черкассах

Президент Украины Петр Порошенко был вынужден прервать свое предвыборное выступление в Черкассах из-за нападения националистов, сообщает 9 марта «Украинская правда».
Обновлено вчера в 15:39
Единоборства

Яна Куницкая сломала нос в бою с Мэрион Рено

Обновлено в 01:30
Культура

Названы самые богатые актеры России

Обновлено вчера в 19:24
Происшествия

При турбулентности пострадали 29 пассажиров рейса Стамбул — Нью-Йорк

Обновлено вчера в 22:44
Общество

Учёные рассказали о темпах потепления в Арктической зоне России

Отмечается, что скорость роста среднегодовой температуры воздуха в Арктической зоне в период «глобального потепления» (за 1976—2018 годы) составила 0,69 °С за десять лет.
Обновлено в 00:30
Происшествия

В Москве устроили массовую драку водители грузовых такси

Потасовка со стрельбой из газового пистолета произошла на северо-востоке Москвы у торгового центра «Тройка».
Обновлено вчера в 18:10
Политика

Политолог объяснил, почему Запад снова «полюбил» Порошенко

"Политики на Западе поняли, что, возможно, в их интересах принять его достижения и закрыть глаза на его недостатки", - пишет Каратницкий.
Обновлено вчера в 22:20
Происшествия

Более 600 свиней погибли в пожаре на одной из ферм на Урале

Обновлено в 02:33
Культура

Новая серия «Простоквашино» появилась в Сети

Обновлено в 01:42
Музыка

Лазарев представил песню для «Евровидения-2019»

Лазарев уже представлял Россию на «Евровидении-2016» в Стокгольме.
Обновлено вчера в 12:57
Политика

Британия отказала во въезде подозреваемому в покушении на Закаева

Британская контрразведка (MI5) не разрешила въехать в страну Умару Сугаипову, которого подозревают в покушении на лидера чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева.
Обновлено вчера в 17:46
Политика

Газета Mail on Sunday отказалась извиняться перед послом Яковенко

Британская газета Mail on Sunday отказалась принести извинения за свой материал, в котором предположила, что посол России Александр Яковенко в 1980-е годы был выслан был из США по подозрению в шпионаже.
Обновлено вчера в 16:52
Общество

Жительницу Японии признали старейшим человеком на планете

Жительница Японии Канэ Танака официально признана старейшим живущим человеком на Земле, сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.
Обновлено вчера в 10:27
Армия и оружие

ВВС Индии сбили пакистанский беспилотник

Обновлено вчера в 17:53
Политика

В Раде рассказали об усталости Европы от Украины

Депутат Верховной рады Юрий Бойко выразил мнение, что европейские государства устали от Украины, поскольку киевские власти провалили выполнение реформ и привели к ухудшению жизни населения.
Обновлено вчера в 23:34
Общество

Скончался внук адмирала Колчака

"С большой скорбью главное Правление Союза Потомков Галлиполийцев извещает вас, что сегодня утром 9-го марта 2019 года после длительной болезни отошел к Господу Александр Ростиславович Колчак, внук адмирала Александра Васильевича Колчака, Верховного Правителя России, Главнокомандующего Русской Армии", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 18:04
Футбол

Головин попал в заявку «Монако» на матч с «Бордо»

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин попал в заявку своей команды на предстоящий матч 28-го тура Лиги 1 с "Бордо".
Обновлено 08 марта в 16:26
Кино

Съемки фильма «Брат-3» потребовали запретить

Обновлено вчера в 21:33
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