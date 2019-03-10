Финансы
Назван новый диапазон курса рубля на 2019 годРоссийская газета 00:00
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с чего всё началось
Иван Копейкин, эксперт БКС Брокер, специально для "Российской газеты": - Минэкономразвития понизило прогноз по курсу рубля на 2019 год с 63,9 рубля до 66 рублей за доллар.Российская газета00:00
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Религия
Православные встречают Прощеное воскресенье
10 марта у православных христиан наступает Прощеное воскресенье — последний день перед Великим постом, который начнется в понедельник и продлится семь недель.
Обновлено вчера в 20:12
Политика
Президент Латвии призвал Европу к единству для сдерживания России
Президент подчеркнул, что не стоит недооценивать влияние России на Латвию, поскольку многие граждане республики «смотрят российское телевидение, правительство России пытается оказать влияние на русскоязычные СМИ в нашей стране, запустив там свою пропаганду».
Обновлено вчера в 19:12
Происшествия
Строительный кран упал в Москве
Строительный кран на Проспекте Мира упал в Москве, по данным телеканала РЕН ТВ, внутри крана находился человек.
Обновлено в 03:03
Единоборства
Бивол защитил титул чемпиона мира по версии WBA
Российский боксер Дмитрий Бивол победил американца Джо Смита-младшего и защитил титул чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе.
Обновлено в 00:57
Происшествия
В США спасли 26 женщин из сексуального рабства в массажных салонах
Полиция американского Сиэтла освободила 26 женщин из сексуального рабства в массажных салонах, по делу задержаны шесть подозреваемых, сообщается в заявлении полиции, опубликованном на сайте правительства города.
Обновлено в 02:45
Спорт
Мошкова назвала масс-старт на Универсиаде напряженным
Мошкова взяла золото в масс-старте на 12,5 км на Универсиаде в Красноярске, серебро у россиянки Елизаветы Каплиной, бронза у еще одной представительницы России Елены Чирковой.
Обновлено в 02:20
Армия и оружие
В ЛНР рассказали о проблемах с питанием в подразделениях ВСУ
Исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР полковник Михаил Филипоненко заявил о проблемах в системе питания украинской армии.
Обновлено вчера в 20:51
Общество
Илон Маск подсел на русские мемы
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в Twitter прокомментировал заметку о фестивале SXSW в штате Техас, в которой говорится, что посетители мероприятия за четыре дня 650 тысяч раз произнесли слово «инновации».
Обновлено в 02:42
Политика
Госдеп не счел опасной мину в багаже сотрудника посольства США
Мина, которую обнаружили в багаже сотрудника американского посольства в Шереметьево, не представляла опасности для других пассажиров.
Обновлено вчера в 23:50
Политика
WSJ: Трамп планирует увеличить расходы на освоение Луны
Американский лидер Дональд Трамп планирует запросить у конгресса дополнительные расходы на освоение Луны на $500 млн, пишет The Wall Street Journal.
Обновлено в 02:13
Политика
Трамп планирует повысить в пять раз плату за размещение войск США
Союзники США, на территории которых размещены американские войска, могут начать платить за это в пять раз больше.
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия
Националисты пытались прорваться к Порошенко на митинге в Черкассах
Президент Украины Петр Порошенко был вынужден прервать свое предвыборное выступление в Черкассах из-за нападения националистов, сообщает 9 марта «Украинская правда».
Обновлено вчера в 15:39
Единоборства
Яна Куницкая сломала нос в бою с Мэрион Рено
Обновлено в 01:30
Культура
Названы самые богатые актеры России
Обновлено вчера в 19:24
Происшествия
При турбулентности пострадали 29 пассажиров рейса Стамбул — Нью-Йорк
Обновлено вчера в 22:44
Общество
Учёные рассказали о темпах потепления в Арктической зоне России
Отмечается, что скорость роста среднегодовой температуры воздуха в Арктической зоне в период «глобального потепления» (за 1976—2018 годы) составила 0,69 °С за десять лет.
Обновлено в 00:30
Происшествия
В Москве устроили массовую драку водители грузовых такси
Потасовка со стрельбой из газового пистолета произошла на северо-востоке Москвы у торгового центра «Тройка».
Обновлено вчера в 18:10
Политика
Политолог объяснил, почему Запад снова «полюбил» Порошенко
"Политики на Западе поняли, что, возможно, в их интересах принять его достижения и закрыть глаза на его недостатки", - пишет Каратницкий.
Обновлено вчера в 22:20
Культура
Новая серия «Простоквашино» появилась в Сети
Обновлено в 01:42
Музыка
Лазарев представил песню для «Евровидения-2019»
Лазарев уже представлял Россию на «Евровидении-2016» в Стокгольме.
Обновлено вчера в 12:57
Политика
Британия отказала во въезде подозреваемому в покушении на Закаева
Британская контрразведка (MI5) не разрешила въехать в страну Умару Сугаипову, которого подозревают в покушении на лидера чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева.
Обновлено вчера в 17:46
Политика
Газета Mail on Sunday отказалась извиняться перед послом Яковенко
Британская газета Mail on Sunday отказалась принести извинения за свой материал, в котором предположила, что посол России Александр Яковенко в 1980-е годы был выслан был из США по подозрению в шпионаже.
Обновлено вчера в 16:52
Общество
Жительницу Японии признали старейшим человеком на планете
Жительница Японии Канэ Танака официально признана старейшим живущим человеком на Земле, сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.
Обновлено вчера в 10:27
Армия и оружие
ВВС Индии сбили пакистанский беспилотник
Обновлено вчера в 17:53
Политика
В Раде рассказали об усталости Европы от Украины
Депутат Верховной рады Юрий Бойко выразил мнение, что европейские государства устали от Украины, поскольку киевские власти провалили выполнение реформ и привели к ухудшению жизни населения.
Обновлено вчера в 23:34
Общество
Скончался внук адмирала Колчака
"С большой скорбью главное Правление Союза Потомков Галлиполийцев извещает вас, что сегодня утром 9-го марта 2019 года после длительной болезни отошел к Господу Александр Ростиславович Колчак, внук адмирала Александра Васильевича Колчака, Верховного Правителя России, Главнокомандующего Русской Армии", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 18:04
Футбол
Головин попал в заявку «Монако» на матч с «Бордо»
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин попал в заявку своей команды на предстоящий матч 28-го тура Лиги 1 с "Бордо".
Обновлено 08 марта в 16:26
Кино
Съемки фильма «Брат-3» потребовали запретить
Обновлено вчера в 21:33