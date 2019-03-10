Финансы
Назван новый диапазон курса рубля на 2019 годРоссийская газета 00:00
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с чего всё началось
Иван Копейкин, эксперт БКС Брокер, специально для "Российской газеты": - Минэкономразвития понизило прогноз по курсу рубля на 2019 год с 63,9 рубля до 66 рублей за доллар.Российская газета00:00
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Политика
Названы крупнейшие в мире экспортеры оружия
Согласно докладу, главными мировыми экспортерами стали США, Россия, Китай, Франция и Германия.
Обновлено в 23:08
Происшествия
Boeing отложил презентацию нового самолета из-за катастрофы в Эфиопии
Презентация новейшего лайнера Boeing 777X будет отложена из-за крушения пассажирского лайнера в Эфиопии.
Обновлено в 22:19
Происшествия
Кузнецова отреагировала на ситуацию с брошенной в квартире девочкой
Уполномоченная при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова прокомментировала ситуацию с пятилетней девочкой, которую обнаружили в квартире в Москве с признаками истощения, сообщает институт уполномоченных по правам ребенка в Facebook.
Обновлено в 18:22
Спорт
Чемпионка мира по велотреку покончила с собой в 23 года
Обновлено в 23:10
Политика
Немецкий политик: Европа сама отказалась от диалога с Россией
Бывший советник экс-канцлера Германии Гельмута Коля рассказал, что Европа отказалась сотрудничать с Россией, когда Москва была готова к диалогу.
Обновлено в 21:44
Политика
Армия взяла под охрану энергосистему Венесуэлы
Обновлено в 21:45
Политика
В Москве прошел согласованный с властями митинг за свободный интернет
Обновлено в 16:02 В столице на проспекте Сахарова прошел митинг за свободный интернет.
Обновлено в 08:43
Политика
Депутат Рады рассказал, что будет с Украиной после третьего майдана
Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина" оценил экономические изменения, произошедшие в стране в результате "Оранжевой революции" и госпереворота в 2014 году.
Обновлено в 22:03
Происшествия
В Мексике бандиты похитили пассажиров автобуса
Почти два десятка пассажиров автобуса были похищены бандитами в мексиканском штате Тамаулипас.
Обновлено в 23:15
Политика
В Раде рассказали, как Украина стала «заложником Кремля»
Депутат Верховной рады Эдуард Леонов заявил, что Украина стала "заложником Кремля" в 1945 году. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:33
Политика
Названы вероятные места для побега Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко может сбежать в Испанию или Молдавию, если проиграет на предстоящих выборах, заявил подавший заявление о выходе из фракции "Блока Петра Порошенко" депутат Верховной рады Сергей Лещенко на своем YouTube-канале.
Обновлено в 19:10
Экономика
Самой дорогой трассе России нашли новый источник финансирования
Росавтодор представил новую концепцию самого дорогой автомагистрали страны в Минтранс, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Обновлено в 22:39
Здоровье
Минздрав хочет избавить пациентов от навязывания платных медуслуг
В пресс-службе Минздрава заявили, что часто бывает так, что врачи навязывают гражданам платные услуги.
Обновлено в 11:10
Происшествия
На Сахалине задержанный умер в отделении полиции
На Сахалине в камере административно-задержанных ОМВД России по городскому округу «Долинский» скончался задержанный.
Обновлено в 21:58
Происшествия
В зоопарке США ягуар напал на любительницу селфи
Обновлено в 15:20
Политика
Глава МИД Австрии рассказала о первой встрече с Путиным
Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в интервью газете "Коммерсантъ" рассказала о первой встрече с Владимиром Путиным.
Обновлено в 16:40
Общество
Названы регионы с самыми высокими зарплатами преподавателей
Самые высокие зарплаты у работников сферы образования в Москве и регионах Дальнего Востока, самые низкие - на Северном Кавказе, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
Обновлено в 20:43
Общество
Синоптики сообщили о потеплении до плюс 20 градусов
По прогнозу синоптиков, 13 и 14 марта ночью в центральных областях прогнозируются морозы - до -10 градусов.
Обновлено в 22:00
Политика
ГИБДД предложила оснастить автобусы подушками безопасности
Обновлено в 23:15
Экономика
Назван способ сделать из чиновника взяточника без его ведома
С помощью системы быстрых переводов по номеру мобильного телефона можно сделать из любого чиновника «взяточника», рассказали «Известиям» в двух юридических компаниях.
Обновлено в 19:45
Происшествия
Малайзийский суд снял обвинения с подозреваемой в убийстве брата Ким Чен Ына
Суд в Малайзии снял обвинения с гражданки Индонезии Сити Айсиа, проходившей в качестве подозреваемой в деле об убийстве Ким Чен Нама - старшего брала главы КНДР Ким Чен Ына.
Обновлено в 23:25
Политика
Гуаидо собирается просить власти страны ввести режим ЧП в Венесуэле
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо сообщил, что собирается потребовать от правительства Венесуэлы ввести режим чрезвычайного положения в связи с отсутствием электроснабжения на большей части территории страны.
Обновлено в 17:39
Авто
Названы оптимальные для российских дорог автомобили
Хресин отметил, что наиболее оптимальными для российских дорог машинами являются седаны и хэтчбеки, тем более если автомобиль будет эксклуатироваться главным образом в городском режиме.
Обновлено в 17:35
Происшествия
В Петербурге при падении рекламного щита пострадали два человека
В Санкт-Петербурге в результате падения рекламного щита из-за сильного ветра два человека получили травмы.
Обновлено в 07:56
Общество
Рязанский священник рассказал главное о Великом посте
После Масленицы для православных наступает время Великого поста.В течение 48 дней люди ограничивают себя в пище, веселье и отказываются от развлечений.
Обновлено в 09:30
Политика
КНР станет посредником в урегулировании конфликта Индии и Пакистана
Китай станет посредником в урегулировании в пакистано-индийском конфликте.
Обновлено в 23:07
Общество
Хазанов поддержал отстранение пьяного артиста МХАТ
Народный артист РСФСР Геннадий Хазанов отреагировал на ситуацию с увольнением пьяного артиста МХАТ, передает НСН.
Обновлено в 16:06