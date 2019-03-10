Финансы

Назван новый диапазон курса рубля на 2019 годРоссийская газета 00:00

Наиболее вероятным диапазоном по паре доллар/рубль является: 64-69.
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Назван новый диапазон курса рубля на 2019 год

Иван Копейкин, эксперт БКС Брокер, специально для "Российской газеты": - Минэкономразвития понизило прогноз по курсу рубля на 2019 год с 63,9 рубля до 66 рублей за доллар.
Российская газета00:00

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Аналитик рассказал, каким может быть диапазон курса рубля в этом году

Life.ru03:56

Нигматуллин рассказал о реальных угрозах курсу рубля в 2019 году

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Аналитик рассказал, что будет с курсом рубля в 2019 году

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Вечерняя Москва00:56

Назван новый диапазон курса рубля на 2019 год

Российская газета00:00
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 20:24, Ашберн
Происшествия

Кузнецова отреагировала на ситуацию с брошенной в квартире девочкой

Уполномоченная при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова прокомментировала ситуацию с пятилетней девочкой, которую обнаружили в квартире в Москве с признаками истощения, сообщает институт уполномоченных по правам ребенка в Facebook.
Обновлено в 18:22
Политика

Бывший соратник Порошенко рассказал, куда он может сбежать

Президент Украины Петр Порошенко может сбежать в Испанию или Молдавию, если проиграет на предстоящих выборах, заявил подавший заявление о выходе из фракции "Блока Петра Порошенко" депутат Верховной рады Сергей Лещенко на своем YouTube-канале.
Обновлено в 19:10
Политика

Немецкий политик рассказал, как Европа предала Россию в начале XXI века

Президент России Владимир Путин в начале своего президентства был настроен на сближение с Европой, и даже был готов обсуждать членство в НАТО, однако Европа отвернулась от него и России.
Обновлено в 19:33
Политика

Глава МИД Австрии рассказала о первой встрече с Путиным

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в интервью газете "Коммерсантъ" рассказала о первой встрече с Владимиром Путиным.
Обновлено в 16:40
Происшествия

В авиакатастрофе в Эфиопии погибли 19 сотрудников ООН

Обновлено в 16:53
Политика

В Москве прошел согласованный с властями митинг за свободный интернет

Обновлено в 16:02 В столице на проспекте Сахарова прошел митинг за свободный интернет.
Обновлено в 08:43
Происшествия

Попытавшийся проглотить дайвера кит попал на видео

Дайвер и подводный фотограф Райнер Шимпф попал в пасть кита у берегов ЮАР. Об инциденте он рассказал телеканалу Barcroft Animals.
Обновлено в 12:50
Армия и оружие

Минобороны за неделю засекло 17 летательных аппаратов у границ России

Российские военные за прошедшую неделю заметили у границ 17 иностранных летательных аппаратов, которые вели разведывательную деятельность.
Обновлено в 19:54
Политика

Гуайдо задумал ввести режим ЧП в Венесуэле

Обновлено в 17:42
Политика

Мэй лишилась поддержки почти всего кабинета министров из-за Brexit

Кризисная ситуация из-за выхода Великобритании из состава Евросоюза (Brexit) привела к потере премьер-министра страны Терезы Мэй поддержки почти всего кабинета министров.
Обновлено в 20:05
Спорт

Биатлонист Гараничев пробежал два штрафных круга после одного промаха

Обновлено в 13:31
Политика

В раде рассказали о ставшей в 1945 году «заложницей Кремля» Украине

Украина оказалась в «заложниках Кремля» в 1945 году из-за разницы часовых поясов, заявил депутат Верховной рады Эдуард Леонов.
Обновлено в 19:04
Происшествия

NYT узнала, кто устроил поджог грузовика с гумпомощью для Венесуэлы

Поджог грузовика с гуманитарной помощью на границе Колумбии и Венесуэлы в феврале текущего года устроил оппозиционер, а не сотрудники правоохранительных органов республики.
Обновлено в 20:17
Экономика

ЦБ РФ в суде требует ликвидировать «Камчаткомагропромбанк»

Заявление ЦБ РФ принято к производству. ПАО «Камчаткомагропромбанк» существовал с 1990 года.
Обновлено в 19:53
Авто

Названы оптимальные для российских дорог автомобили

Хресин отметил, что наиболее оптимальными для российских дорог машинами являются седаны и хэтчбеки, тем более если автомобиль будет эксклуатироваться главным образом в городском режиме.
Обновлено в 17:35
Экономика

В Краснодарском крае планируют построить самую дорогую дорогу в России

Что еще известно: Существующая дорога до Сочи перегружена. Пробки растягиваются на километры, движение периодически останавливается.
Обновлено в 18:59
Происшествия

Снаряд времен войны обнаружили на стройке в Москве

Обновлено в 18:30
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк родила дочь

Актриса Анастасия Заворотнюк в третий раз стала мамой. Ребенок появился на свет в октябре 2018 года.
Обновлено в 17:28
Религия

У православных христиан начался Великий пост

Обновлено в 18:24
Шоу-бизнес

Хазанов поддержал отстранение пьяного артиста МХАТ

Народный артист РСФСР Геннадий Хазанов отреагировал на ситуацию с увольнением пьяного артиста МХАТ, передает НСН.
Обновлено в 16:06
Политика

AP: Трамп хочет потратить $8,6 млрд на стену с Мексикой

Президент США Дональд Трамп намерен попросить конгресс страны выделить на строительство стены на границе с Мексикой $8,6 млрд.
Обновлено в 18:32
Общество

На западе Германии из-за урагана приостановлено движение поездов

Обновлено в 15:02
Кино

Виктор Сухоруков выступил против съемок «Брата-3»

Народный артист России Виктор Сухоруков раскритиковал шоумена Стаса Барецкого за намерение снять продолжение культовых фильмов Алексея Балабанова "Брат" и "Брат-2", пишет "Вечерняя Москва".
Обновлено в 13:30
Армия и оружие

Опубликовано видео испытаний нового российского ослепляющего оружия

Телеканал "Звезда" опубликовал видео испытаний станции визуально-оптических помех "Филин".
Обновлено в 09:25
Происшествия

В Петербурге при падении рекламного щита пострадали два человека

В Санкт-Петербурге в результате падения рекламного щита из-за сильного ветра два человека получили травмы.
Обновлено в 07:56
Технологии

Найден универсальный способ взлома Wi-Fi

Ученые из Университета Левена (Бельгия) нашли универсальный способ взлома Wi-Fi.
Обновлено в 15:44
Общество

Российские пятиклассники отпинали школьниц в честь 8 Марта

Обновлено в 05:41
Музыка

Клип Лазарева на песню для «Евровидения» набрал более 2 млн просмотров

Обновлено в 16:28
Политика

Автобусы решено оборудовать подушками безопасности

ГИБДД России предлагает оборудовать пассажирские автобусы подушками безопасности и усилить каркас и крепление сидений во избежание тяжких последствий при ДТП, сообщил руководитель отдела технического надзора Госавтоинспекции Сергей Чипурин.
Обновлено в 20:16
Происшествия

Супруги из Таганрога погибли при крушении «Боинга» в Эфиопии

Обновлено в 15:00
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