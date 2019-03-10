Финансы

Назван новый диапазон курса рубля на 2019 годРоссийская газета 00:00

Наиболее вероятным диапазоном по паре доллар/рубль является: 64-69.
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Назван новый диапазон курса рубля на 2019 год

Иван Копейкин, эксперт БКС Брокер, специально для "Российской газеты": - Минэкономразвития понизило прогноз по курсу рубля на 2019 год с 63,9 рубля до 66 рублей за доллар.
Российская газета00:00

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Аналитик рассказал, каким может быть диапазон курса рубля в этом году

Life.ru03:56

Нигматуллин рассказал о реальных угрозах курсу рубля в 2019 году

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Аналитик рассказал, что будет с курсом рубля в 2019 году

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Назван новый диапазон курса рубля на 2019 год

Российская газета00:00
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 17:19, Ашберн
Происшествия

В авиакатастрофе в Эфиопии погибли 19 сотрудников ООН

Обновлено в 16:53
Происшествия

Кузнецова прокомментировала ситуацию с брошенной в квартире девочкой

Уполномоченная при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова прокомментировала ситуацию с пятилетней девочкой, обнаруженной в квартире в Москве с признаками истощения.
Обновлено в 14:40
Политика

Глава МИД Австрии рассказала о первой встрече с Путиным

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в интервью газете "Коммерсантъ" рассказала о первой встрече с Владимиром Путиным.
Обновлено в 16:40
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Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев впервые стали родителями

Актрисе Анастасии Заворотнюк и фигуристу Петру Чернышеву четыре месяца удавалось скрывать рождение дочки.
Обновлено в 16:17
Происшествия

Попытавшийся проглотить дайвера кит попал на видео

Дайвер и подводный фотограф Райнер Шимпф попал в пасть кита у берегов ЮАР. Об инциденте он рассказал телеканалу Barcroft Animals.
Обновлено в 12:50
Музыка

Лазарев представил песню для «Евровидения»

Певец Сергей Лазарев представил песню, с которой выступит на международном песенном конкурсе "Евровидение-2019" в Израиле.
Обновлено вчера в 12:02
Спорт

Биатлонист Гараничев пробежал два штрафных круга после одного промаха

Обновлено в 13:31
Происшествия

В Петербурге при падении рекламного щита пострадали два человека

В Санкт-Петербурге в результате падения рекламного щита из-за сильного ветра два человека получили травмы.
Обновлено в 07:56
Политика

Гуаидо попросит объявить в Венесуэле режим ЧП

Спикер Национального собрания Венесуэлы Хуан Гуаидо, объявивший себя временным президентом республики, попросит власти объявить в стране чрезвычайное положение.
Обновлено в 14:05
Спорт

Юсков выиграл зачет Кубка мира на дистанции 1500 м

Обновлено в 16:20
Армия и оружие

Опубликовано видео испытаний нового российского ослепляющего оружия

Телеканал "Звезда" опубликовал видео испытаний станции визуально-оптических помех "Филин".
Обновлено в 09:25
Общество

В Москве прошел митинг за свободный интернет

Обновлено в 09:25
Политика

Трамп захотел потратить на стену еще несколько миллиардов долларов

Президент США Дональд Трамп планирует попросить конгресс выделить еще 8,6 миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой.
Обновлено в 16:06
Происшествия

Улицу Маяковского затопило водой

В Центральном районе Петербурга холодной водой затопило проезжую часть.
Обновлено в 16:35
Происшествия

Три человека погибли, один пострадал в ДТП в Вологодской области

Три человека погибли, еще один пострадал в дорожно-транспортном происшествии с участием двух легковых машин в поселке Полдарса Великоустюгского района Вологодской области.
Обновлено в 16:58
Футбол

«Спартак» с минимальным счетом обыграл «Динамо» в матче РПЛ

Обновлено в 14:14
Происшествия

Погибла 29-летняя поэтесса Лола Льдова

Обновлено в 11:35
Теннис

Медведев пробился в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

Россиянин Даниил Медведев обыграл американца Маккензи Макдональда во втором круге турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе.
Обновлено в 16:40
Футбол

Семин: «„Анжи“ мог сравнивать счет. Хорошо, что этого не произошло»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал победу над «Анжи» (2:0) в матче 19-го тура РПЛ, а также оценил дебют Хвичи Кварацхелии.
Обновлено в 17:06
Политика

Кадыров прокомментировал инцидент с миной в багаже дипломата США

Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался по поводу инцидента с миной, который американский дипломат пытался пронести в багаже на рейс "Москва - Нью-Йорк" из аэропорта Шереметьево.
Обновлено в 10:07
Общество

Иванка Трамп в реальности оказалась не Иванкой

Дочь президента США Дональда Трампа Иванка Трамп при рождении носила имя Ивана.
Обновлено в 16:27
Здоровье

В Ульяновской области зафиксировали вспышку кори

Вспышка кори зарегистрирована в Ульяновской области, диагноз подтвердился у 11 человек, в том числе у троих детей, сообщает в воскресенье минздрав региона.
Обновлено в 12:56
Происшествия

Пожар на складе в Москве ликвидирован

Спасатели ликвидировали пожар на складе в Москве. Об этом сообщили в городском управлении МЧС России.
Обновлено в 12:15
Происшествия

При турбулентности пострадали 29 пассажиров рейса Стамбул — Нью-Йорк

Обновлено вчера в 22:44
Происшествия

В зоопарке США ягуар напал на любительницу селфи

Обновлено в 15:20
Авто

Назван оптимальный автомобиль для российских дорог

Бытует мнение, что без внедорожника или универсала с высоким клиренсом у нас не обойтись.
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Кино

Скончался актер, сыгравший СиСи Кэпвелла в сериале «Санта-Барбара»

В возрасте 84 лет ушел из жизни знаменитый американский актер Джед Аллан, сыгравший СиСи Кэпвелла в культовой телесаге "Санта-Барбара".
Обновлено в 09:08
Кино

Виктор Сухоруков выступил против съемок «Брата-3»

Народный артист России Виктор Сухоруков раскритиковал шоумена Стаса Барецкого за намерение снять продолжение культовых фильмов Алексея Балабанова "Брат" и "Брат-2", пишет "Вечерняя Москва".
Обновлено в 13:30
Армия и оружие

Курды в Сирии возобновили штурм ИГИЛ на восточном берегу Евфрата

Обновлено в 16:44
Футбол

Вальядолид — Реал 1:3 (2-й тайм)

На 13-й минуте ворота поразил форвард «Вальядолида» Серхио Гвардиола, но после просмотра видеоповтора гол был отменён из-за офсайда.
Обновлено в 16:53
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