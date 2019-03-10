Финансы

Назван новый диапазон курса рубля на 2019 годРоссийская газета вчера в 23:00

Иван Копейкин, эксперт БКС Брокер, специально для "Российской газеты": - Минэкономразвития понизило прогноз по курсу рубля на 2019 год с 63,9 рубля до 66 рублей за доллар.
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Стало известно, как будет развиваться рубль в 2019 году

Вечерняя Москвавчера в 23:56

Аналитик: курс рубля вряд ли будет выше отметки 69

АБНвчера в 23:29

Назван новый диапазон курса рубля на 2019 год

Российская газетавчера в 23:00
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Политика

В Шереметьево в багаже сотрудника посольства США нашли мину

Сотрудник посольства США в Москве пытался провезти в багаже в столичном аэропорту Шереметьево минометную мину с взрывателем, но без взрывчатого вещества.
Обновлено вчера в 07:36
Единоборства

Бивол встретится со Смитом в поединке за титул чемпиона мира WBA

10 марта в американском городе Верона действующий чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBA Дмитрий Бивол проведёт свою пятую защиту титула.
Обновлено вчера в 06:31
Общество

Учёные рассказали о темпах потепления в Арктической зоне России

Обновлено вчера в 23:30
Политика

Президент Латвии призвал Европу к единству для сдерживания России

Президент подчеркнул, что не стоит недооценивать влияние России на Латвию, поскольку многие граждане республики «смотрят российское телевидение, правительство России пытается оказать влияние на русскоязычные СМИ в нашей стране, запустив там свою пропаганду».
Обновлено вчера в 18:12
Происшествия

Около 30 человек получили травмы в результате турбулентности в США

Обновлено вчера в 20:53
Армия и оружие

В ЛНР рассказали о проблемах с питанием в подразделениях ВСУ

Исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР полковник Михаил Филипоненко заявил о проблемах в системе питания украинской армии.
Обновлено вчера в 19:51
Единоборства

Куницкая победила на турнире UFC Fight Night 146

Российский боец смешанного стиля (ММА) Яна Куницкая одержала победу над представительницей США Марион Рено на турнире UFC Fight Night 146, проходящем в Вичите (США, штат Канзас), сообщает 10 марта Сhampionat.com.
Обновлено в 00:10
Шоу-бизнес

Дженнифер Лопес объявила о помолвке с бейсболистом Алексом Родригесом

15 февраля сообщалось, что о помолвке объявили американская певица Кэти Перри и актер Орландо Блум.
Обновлено вчера в 22:52
Политика

Трамп планирует повысить в пять раз плату за размещение войск США

Союзники США, на территории которых размещены американские войска, могут начать платить за это в пять раз больше.
Обновлено вчера в 22:36
Происшествия

Семья американского подростка намерена предъявить CNN иск на $250 млн

Родители американского подростка Николаса Сэндмана намерены предъявить телекомпании CNN иск на $250 млн.
Обновлено вчера в 20:21
Культура

Скончался народный артист Владимир Этуш

Обновлено вчера в 05:55
Общество

Названы самые богатые актеры России

Обновлено вчера в 18:24
Космос

WSJ: Трамп запросит у Конгресса увеличить расходы NASA на освоение Луны на $500 млн

Президент США Дональд Трамп планирует запросить у Конгресса увеличить расходы NASA на освоение Луны на $500 млн в 2020 финансовом году, который начнется 1 октября 2019 года.
Обновлено в 00:18
Политика

Администрация главы Чувашии не связывает зарплаты учителей с их ленью

По информации властей, выступление Васильева на сессии регионального Госсовета было разъяснением депутату от КПРФ по вопросу выполнения в Чувашии указов президента РФ Владимира Путина в части обеспечения соответствующего уровня зарплат работников образования.
Обновлено вчера в 15:04
Политика

Газета Mail on Sunday отказалась извиняться перед послом Яковенко

Британская газета Mail on Sunday отказалась принести извинения за свой материал, в котором предположила, что посол России Александр Яковенко в 1980-е годы был выслан был из США по подозрению в шпионаже.
Обновлено вчера в 15:52
Спорт

Россиянки заняли весь пьедестал в масс-старте на Универсиаде

Обновлено в 00:13
Хоккей

Кучеров установил рекорд «Тампы» по набранным очкам в сезоне НХЛ

Обновлено вчера в 23:29
Происшествия

Водители грузовых такси устроили массовую драку со стрельбой в Москве

Водители грузовых такси устроили массовую драку со стрельбой в торговом центре «Тройка» в Москве. Пострадал один человек, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 19:36
Происшествия

Два поезда столкнулись в Канаде

Два грузовых поезда столкнулись вблизи канадского Калгари, сообщает CBS. Инцидент произошел утром 9 марта.
Обновлено вчера в 23:23
Политика

Европа устала от Украины, заявил депутат Рады

Европа устала от Украины, заявил депутат Верховной рады, кандидат в президенты Юрий Бойко в интервью телеканалу "112 Украина".
Обновлено вчера в 20:24
Происшествия

Единственный выживший из группы Дятлова назвал свою версию трагедии

Юрий Юдин, единственный выживший участник группы Дятлова, назвал свою версию гибели туристов в 1959 году.
Обновлено вчера в 23:23
Религия

Православные встречают Прощеное воскресенье

Прощенное воскресенье в православной традиции является последним днем Масленичной недели, после нее наступает Великий пост.
Обновлено вчера в 22:20
Армия и оружие

ВВС Индии сбили пакистанский беспилотник

Очередной виток напряженности между Индией и Пакистаном начался после нападения 14 февраля в Джамму и Кашмире на колонну индийских военных, когда погибли 45 человек.
Обновлено вчера в 16:53
Кино

Съемки фильма «Брат-3» потребовали запретить

Обновлено вчера в 20:33
Армия и оружие

Times рассказала о новом оружии фрегата «Адмирал Горшков»

Отряд кораблей Северного флота России во главе с фрегатом "Адмирал Горшков" прошел недалеко от базы шотландских ВВС и насторожил королевские ВМС и британских политиков, сообщает газета Times.
Обновлено вчера в 22:33
Спорт

Логинов стал вторым в спринте на чемпионате мира

Обновлено вчера в 12:03
Происшествия

Суд арестовал экс-замглавы «Росгеологии» Горринга

Обновлено вчера в 08:47
Общество

Минуллина отказалась от Porsche в пользу инвестиций в Татарстан

Руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина решила не принимать подарок на 8 Марта – новенький Porsche.
Обновлено вчера в 01:00
Политика

Националисты пытались прорваться к Порошенко на митинге в Черкассах

Обновлено вчера в 14:39
Армия и оружие

В ВСУ утвердили символику с черепом и надписью «Украина или смерть»

Обновлено вчера в 13:06
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