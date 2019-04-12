Наука

Назван максимально быстрый способ бросить куритьФАН вчера в 12:34

Ученые выяснили, как максимально быстро курить. Оказывается, гораздо легче справиться с этой проблемой можно, если заниматься этим в компании единомышленников. К такому выводу пришли британские медики.
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Ученые рассказали, как правильно бросить курить

Актуальные Новостивчера в 08:45

Ученые рассказали, как максимально быстро бросить курить

РИА Новостивчера в 10:07

Исследование: бросать курить вместе с кем-то гораздо эффективнее одиночных попыток

Medikforum.ruвчера в 11:31

Медики назвали максимально эффективный способ бросить курить

News.ruвчера в 10:47

Ученые рассказали, как максимально быстро бросить курить

Российская газетавчера в 12:22

Ученые назвали новый способ быстро бросить курить

Известиявчера в 14:23

Ученые узнали, как максимально быстро бросить курить

Planet Todayвчера в 14:20
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Шоу-бизнес

Ирина Аллегрова подает в суд на недовольных зрителей

Обновлено вчера в 19:40
Происшествия

СК возбудил уголовное дело после ликвидации боевиков в Тюмени

Следователи возбудили уголовное дело после ликвидации боевиков террористической группировки "Исламское государство"* в Тюмени.
Обновлено в 03:33
Происшествия

Ассанжа отправили в тюрьму особо строгого режима

Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа поместили в тюрьму «Белмарш» после ареста. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 19:33
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон сменила стиль, чтобы соответствовать статусу жены короля

Инсайдеры утверждают, что перемены в стиле герцогини связаны со скорой коронацией принца Уильяма.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия

Учительницу из Новосибирской области могут осудить за экстремизм

Как пишет издание, на родительском собрании в школе поселка Ояш Болотниковского района Новосибирской области, Наталья Оганисян якобы грубо обратилась к матери одного из учеников, гражданке Узбекистана.
Обновлено вчера в 13:15
Экономика

Топилин снова заявил о рекордном росте реальных зарплат россиян

В 2018 г. реальная зарплата россиян выросла на 6,8%. Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин назвал эти темпы рекордными.
Обновлено вчера в 08:32
Технологии

Роскомнадзор предупредил об опасности просмотра «Игры престолов» на пиратских сайтах

Обновлено вчера в 12:44
Наука

Ученые нашли идеальный завтрак для больных диабетом

Обновлено в 02:38
Автоспорт

Макс Ферстаппен не успел на решающую попытку

Макс Ферстаппен квалифицировался пятым в Китае. Гонщик Red Bull Racing недоволен таким результатом, поскольку не успел на решающую попытку.
Обновлено в 03:44
Политика

МИД Литвы передал ноту посольству России из-за угроз дипломатам

МИД Литвы вызвал российского посла и вручил ему ноту из-за угроз, которые поступали в адрес сотрудников литовского посольства в Москве и членов их семей.
Обновлено вчера в 11:39
Шоу-бизнес

Эмбер Херд рассказала о превращениях Деппа в «монстра»

Бывшая супруга звезды Голливуда Джонни Деппа выдвинула против него новые обвинения, рассказав об издевательствах над ней и превращении актера в «монстра».
Обновлено в 03:10
Происшествия

Двухлетний мальчик выдал судебным приставам задолжавшего алименты отца

Ребенок неплательщика алиментов помог судебным приставам найти своего отца, который спрятался в квартире во время их визита.
Обновлено вчера в 23:22
Происшествия

В Екатеринбурге эвакуировали посетителей рынков и торговых центров

В МЧС и ГУ МВД пока не комментируют ситуацию.
Обновлено в 04:05
Общество

В России и за рубежом проходит тотальный диктант

К акции впервые присоединяются Объединенные Арабские Эмираты, Перу и Мьянма.
Обновлено в 00:14
Экономика

Почти всем в стране владеют 3% самых богатых граждан

Оценку концентрации финансовых активов у богатых россиян аналитики проводили на основе данных обследований и банковской статистики, сопоставления исследования потребительских финансов населения и макроэкономической статистики.
Обновлено вчера в 04:12
Происшествия

Американский солдат убил женщину в Японии и покончил с собой

Военнослужащий США убил женщину в японской префектуре Окинава, после чего покончил жизнь самоубийством.
Обновлено вчера в 23:30
Спорт

Забияко и Энберт выиграли короткую программу на командном ЧМ

Фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт заняли первое место в короткой программе в парном катании на командном чемпионате мира в японской Фукуоке, что позволило сборной России сократить отставание в общем зачете от лидеров турнира – сборных США и Японии.
Обновлено вчера в 04:19
Наука

Ученые выяснили, как избавиться от запаха пота

Результаты испытаний ученые рассказали на конференции ECCMID 2019 в Нидерландах.
Обновлено вчера в 18:52
Экономика

Visa повысила предельную сумму покупок без пин-кода

Платежная система Visa с 13 апреля увеличила максимальную сумму покупок, при бесконтактной оплате которых не требуется вводить пин-код.
Обновлено в 02:44
Шоу-бизнес

Татьяна Лазарева: Было так больно, что сознание отключалось

Обновлено в 02:21
Хоккей

НХЛ открыла дело против Кучерова за толчок соперника на борт

Российскому нападающему «Тампы-Бэй» Никите Кучеров грозит дисквалификация на несколько матчей Кубка Стэнли за толчок на борт игрока «Коламбуса».
Обновлено в 01:48
Спорт

Загитова сфотографировалась с Ургантом

Российская фигуристка Алина Загитова пришла в гости к Ивану Урганту ведущему передачи Вечерний Ургант .
Обновлено вчера в 11:34
Гаджеты

Samsung ликвидирует главный недостаток своих флагманских смартфонов

Обновлено вчера в 14:18
Армия и оружие

Басурин рассказал, чем обернулась для ВСУ попытка прорыва в ДНР

Обновлено вчера в 08:02
Экономика

Полпред президента РФ Комаров заработал 657 млн рублей в 2018 году

Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров в 2018 году заработал больше всех чиновников из администрации главы государства — 657 278 424 рублей.
Обновлено вчера в 11:56
Культура

Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт

Британский комик Ян Когнито умер на сцене в баре после шутки про инсульт.
Обновлено вчера в 14:23
Музыка

Дочь Алсу вышла в финал проекта «Голос. Дети»

Многих зрителей впечатлило выступление дочери Алсу. Микелла Абрамова в свои 10 лет представила номер в образе монашки.
Обновлено в 00:46
Армия и оружие

Черноморский флот назвал учения НАТО хорошим фоном для своих маневров

Обновлено в 03:38
Здоровье

В Кузбассе активизировались клещи

С начала сезона в медицинские учреждения области с жалобами на укусы клеща обратились 84 человека, сообщает Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области.
Обновлено в 00:30
Армия и оружие

Новая зенитная ракетная система «Витязь» прошла госиспытания

Обновлено вчера в 08:18
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