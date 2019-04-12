Наука
Назван максимально быстрый способ бросить куритьФАН вчера в 12:34
Ученые выяснили, как максимально быстро курить. Оказывается, гораздо легче справиться с этой проблемой можно, если заниматься этим в компании единомышленников. К такому выводу пришли британские медики.
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Исследование: бросать курить вместе с кем-то гораздо эффективнее одиночных попыток
Medikforum.ruвчера в 11:31
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Общество
Омича оштрафовали за видео со свастикой, добавленное 10 лет назад
Омский дизайнер Илья Фришман 10 апреля получил уведомление о том, что ему необходимо явиться в центр по противодействию экстремизму за видеоролик, добавленный в социальную сеть 10 лет назад.
Обновлено вчера в 03:48
Происшествия
Американский солдат убил женщину в Японии и покончил с собой
Военнослужащий США убил женщину в японской префектуре Окинава, после чего покончил жизнь самоубийством.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
В Тюмени завершена контртеррористическая операция
Контртеррористическая операция проводилась в границах улиц Новоселов, Магнитогорская, Локомотивная, Федерации Калининского административного округа Тюмени.
Обновлено вчера в 16:56
Игры
Guerrilla Games ищет специалиста по мультиплееру
От Guerrilla Games уже долго ничего не слышно.
Обновлено вчера в 13:25
Политика
Порошенко заявил о планах провести выборы в Донбассе
Президент Украины Петр Порошенко заявил о планах провести местные выборы в Донбассе не позднее марта 2020 года, передает «112 Украина».
Обновлено в 00:58
Политика
Помпео назвал «лицемерием» призывы не вмешиваться в дела Венесуэлы
Госсекретарь США Майк Помпео, выступая в столице Чили, заявил, что призывы не вмешиваться в дела в дела Венесуэлы являются лицемерными.
Обновлено вчера в 22:28
Культура
Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт
Британский комик Ян Когнито умер на сцене в баре после шутки про инсульт.
Обновлено вчера в 14:23
Общество
КС запретил включать в МРОТ доплаты за выходные и ночные смены
Российский Конституционный суд (КС) разъяснил, что компенсационные, стимулирующие и социальные выплаты не могут включаться в минимальный размер оплаты труда (МРОТ).
Обновлено вчера в 23:54
Экономика
Путин и Медведев опубликовали декларации о своих доходах
Обновлено вчера в 11:33
Экономика
Счетная палата выявила рост нарушений в госзакупках в 5 раз за 2 года
Сумма выявленных Счетной палатой нарушений законодательства за 2018 год оказалась в 5,5 раза выше суммы нарушений за 2016 год.
Обновлено вчера в 07:33
Хоккей
«Коламбус» разгромил «Тампу» в плей-офф с двумя очками Панарина
Хоккейный клуб «Коламбус Блю Джекетс» нанес поражение с разгромным счетом команде «Тампа-Бэй Лайтинг» во втором матче серии в первом раунде плей-офф кубка Стэнли.
Обновлено в 00:22
Политика
Штаб Зеленского опубликовал видео встречи с Макроном
Обновлено вчера в 13:21
Единоборства
Боксер Ломаченко защитил два титула чемпиона мира в легком весе
Двукратный победитель Олимпийских игр украинец Василий Ломаченко защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 61,23 кг.
Обновлено в 00:56
Армия и оружие
Корабли ЧФ выходили из пункта базирования во время учений НАТО
Обновлено вчера в 23:17
Политика
Митрополит украинских раскольников назвал Бандеру героем
Степан Бандера является гением украинского национального духа, заявил митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний 12 апреля, сообщает УНИАН.
Обновлено вчера в 11:00
Автоспорт
Франц Тост: «Участие Албона в квалификации будет зависеть от состояния двигателя и электроники»
Руководитель «Торо Россо» Франц Тост не уверен, что Александр Албон сможет принять участие в квалификации.
Обновлено в 00:44
Футбол
«Зенит» показал новую татуировку Ригони во всю спину
Вингер «Зенита» Эмилиано Ригони сделал новую татуировку. На спине аргентинца появилось изображение головы льва.
Обновлено вчера в 16:19
Кино
В Австралии создали кладбище для погибших героев «Игры престолов»
Есть на кладбище и семейные склепы.
Обновлено вчера в 11:31
Общество
Снимок россиянки признали лучшим за 2018 год
Обновлено вчера в 07:13
Авто
Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина.
Обновлено вчера в 04:03
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева пожаловалась на давку в токийском аэропорту
Обновлено вчера в 08:32
Происшествия
Хакеры выложили в сеть данные о тысячах сотрудников полиции и ФБР
Речь идет о десятках файлов, содержащих личную информацию нескольких тысячах сотрудников полиции и ФБР: имена, личные и служебные адреса электронной почты, названий должностей, телефонные номера домашние адреса, пишет Techcrunch.
Обновлено в 00:20
Политика
ФСБ попросили разобраться с белорусской контрабандой
Россельхознадзор обратился в ФСБ и Министерство транспорта с просьбой о пресечении серых схем поставок животноводческой продукции из Белоруссии, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:17
Космос
Монумент «Покорителям космоса» подсветят в честь Дня космонавтики
Обновлено вчера в 09:27
Шоу-бизнес
Создатель проекта «ДОМ-2» Валерий Комиссаров: «Это я дал дорогу Нагиеву и Бородиной»
Обновлено вчера в 15:00
Гаджеты
В России стартуют продажи флагманских смартфонов Huawei P30 и P30 Pro
Компания Huawei начала продажи в России смартфонов линейки Huawei P30. Первые телефоны уже появились у российских ритейлеров.
Обновлено вчера в 18:01
Экономика
Visa повысила бесконтактный лимит по картам российских банков
Visa с 13 апреля увеличила максимальную сумму платежа без ввода пин-кода с 1 тысячи рублей до 3 тысяч.
Обновлено вчера в 23:11
Авто
В Китае запустили производство кроссовера Volvo XC40
Компания Volvo запустила производство компактного кроссовера XC40 на китайском заводе в Луцяо.
Обновлено вчера в 08:32
Здоровье
Минздрав опубликовал скандальные поправки о лечении тяжелобольных
Минздрав подготовил поправки, которые увеличивают срок согласования отправки за границу тяжелобольных россиян с 3 до 8 месяцев.
Обновлено вчера в 10:14