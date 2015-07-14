Политика
Росфинмониторинг нашел в «панамском досье» более 4000 компаний россиян
Росфинмониторинг нашел в «панамском досье» более 4000 компаний россиянПраво.ру06:19
Росфинмониторинг при проверке «панамского досье» нашел 4197 офшорных компаний, подконтрольных россиянам, рассказал начальник управления Росфинмониторинга по противодействию отмыванию доходов Виталий Андреев, выступая на конференции «Приоритетные направления антикоррупционной политики в России и мире» в НИУ ВШЭ, пишет РБК.
Право.ру06:19
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с чего всё началось
Граждане США контролируют 3066 компаний из «панамского досье», граждане Украины — 470, следует из данных Росфинмониторинга. Самая популярная юрисдикция для регистрации офшорных компаний среди граждан России, а также США — Британские Виргинские острова: на них приходится более 50% юрлиц.РБК05:22
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