Политика

Росфинмониторинг нашел в «панамском досье» более 4000 компаний россиян
Право.ру
06:19

Росфинмониторинг при проверке «панамского досье» нашел 4197 офшорных компаний, подконтрольных россиянам, рассказал начальник управления Росфинмониторинга по противодействию отмыванию доходов Виталий Андреев, выступая на конференции «Приоритетные направления антикоррупционной политики в России и мире» в НИУ ВШЭ, пишет РБК.
Право.ру06:19
с чего всё началось

Росфинмониторинг нашел в «панамском досье» более 4 тыс. компаний россиян

Граждане США контролируют 3066 компаний из «панамского досье», граждане Украины — 470, следует из данных Росфинмониторинга. Самая популярная юрисдикция для регистрации офшорных компаний среди граждан России, а также США — Британские Виргинские острова: на них приходится более 50% юрлиц.
РБК05:22

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Назван любимый офшор российских чиновников

Lenta.ru08:15

В офшорах нашли 4 тысячи компаний россиян. Среди владельцев — депутаты и губернаторы

URA.Ru07:44

Росфинмониторинг нашел около 4000 связанных с россиянами компаний в «панамском архиве»

Новая газета06:49

В «панамском досье» оказалось более 4 тысяч компаний россиян

Коммерсантъ06:14

В «панамском досье» нашли 4 тысячи компаний россиян. Среди владельцев - губернаторы, сенаторы и депутаты

Фонтанка.Ру06:08

Росфинмониторинг нашел в «панамском досье» почти 4200 офшорных компаний, подконтрольных россиянам

Эхо Москвы07:02

Росфинмониторинг нашел в «панамском досье» более 4 тыс. компаний россиян

РБК05:22
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Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 11:24, Ашберн
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