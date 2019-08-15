Футбол

Назван лучший игрок матча за Суперкубок УЕФАNews.ru 02:11

Ливерпуль — Челси
2 – 2
5 : 4 по пенальти
Суперкубок УЕФА, Финал, вчера
Стадион «Инёню»
36′
Оливье Жиру
Алекс Окслейд-Чемберлен
Роберто Фирмино
46′
Садио Мане
48′
Джеймс Милнер
Джорджиньо Вейналдум
64′
74′
Оливье Жиру
Тэмми Абрахам
74′
Кристиан Пулишич
Мэйсон Маунт
79′
Сесар Аспиликуэта
85′
Андреас Бодткер Кристенсен
Фикайо Томори
Джордан Хендерсон
85′
Эндрю Робертсон
Трент Арнолд
91′
Садио Мане
95′
101′
Жоржиньо
101′
Матео Ковачич
Росс Баркли
Садио Мане
Дивок Ориги
103′
Трент Арнолд
107′
П
По итогам поединка лучшим игроком матча был признан полузащитник «Ливерпуля» Садио Мане, оформивший дубль на 48-й и 95-й минутах. Для «Ливерпуля» Суперкубок стал уже четвёртым в истории клуба. Впервые турнир подобного уровня обслуживала женская бригада судей, ранее писал News.ru.
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