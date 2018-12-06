Футбол

Назван лучший игрок «Зенита» в ноябре
ФАН
11:30

Футболист Далер Кузяев признан лучшим игроком петербургского «Зенита» в ноябре, говорится в сообщении на сайте ФК. Полузащитника Далера Кузяева назвали лучшим игроком месяца. В шести матчах он отдал две результативные передачи.
ФАН11:30

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Лучшим игроком «Зенита» в ноябре стал Далер Кузяев

Фонтанка.Ру10:52

Кузяев впервые в карьере признан лучшим игроком месяца в «Зените»

Чемпионат10:51

Далер Кузяев признан лучшим футболистом «Зенита» в ноябре

РИА Новости10:25

Кузяев — лучший футболист «Зенита» в ноябре

Sportbox.RU10:09

Кузяев признан лучшим игроком «Зенита» в ноябре

Спорт-Экспресс09:23

Кузяев – лучший игрок «Зенита» в ноябре

Sports.ru11:24

Кузяев признан лучшим игроком «Зенита» в ноябре

Sport24.ru09:57
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Российский футболист, полузащитник петербургского «Зенита» и национальной сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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Александр Анюков
Российский футболист
Российский футболист, защитник, капитан клуба «Зенит». Заслуженный мастер спорта России. Четырёхкратный чемпион России в составе «Зенита», четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка России, Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.
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