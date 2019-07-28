Футбол
Назван лучший футболист ГерманииDixiNews 09:13
Игрок дортмундского футбольного клуба "Боруссия" и сборной Германии Марко Ройс по итогам сезона2008 / 19 стал лучшим немецким футболистом, сообщает Kicker Согласно проведённому опросу среди членов Ассоциации немецких спортивных журналистов (VDS), полузащитник из 540 голосов набрал 158.
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