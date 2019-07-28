Футбол
Назван лучший футболист ГерманииNews.ru 08:26
Полузащитник дортмундского футбольного клуба «Боруссия» Марко Ройс стал лучшим футболистом Германии по итогам сезона-2018/19. Как сообщает Kicker, по результатам опроса среди членов Ассоциации немецких спортивных журналистов (VDS), Ройс набрал 158 голосов из 540.
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