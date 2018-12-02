Политика
Паспорт ОАЭ признали лучшим в мире
Паспорт ОАЭ признали лучшим в миреREGNUM01:12
Паспорт Объединённых Арабских Эмиратов возглавил рейтинг паспортов, составленный консультативным центром Arton Capital. Рейтинг Global Passport Power Rank 2018 составлен на основании количества стран, в которые может въехать без визы обладатель того или иного паспорта.
REGNUM01:12
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с чего всё началось
Как пишет 1 декабря эмиратское издание The National, МИД страны проводит инициативу Passport Force, призванную сделать паспорт ОАЭ одним из пяти сильнейших в мире к 2021 году.Известия00:52
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 03:31, Ашберн
Политика
Путин рассказал о беседе с Трампом на G20
Обновлено в 03:19
Политика
Трамп согласился не поднимать с 1 января пошлины в отношении Китая
"Президент Трамп согласился, что с 1 января 2019 года он оставит пошлины на товары объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год на уровне 10% и не будет поднимать до 25% на данном этапе", — заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
Обновлено в 03:20
Политика
Экс-глава МИД ФРГ обвинил Киев в попытках втянуть Берлин в войну
Бывший глава немецкого МИД Зигмар Габриэль заявил, что власти Украины пытались втянуть Германию в войну после инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 03:28
Армия и оружие
Помпео сообщил об испытании Ираном ракеты в нарушение резолюции ООН
Иран мог провести испытание баллистической ракеты средней дальности в нарушение резолюции ООН.
Обновлено в 03:26
Политика
США намерены ввести вторую часть санкций против РФ по делу Скрипаля
Администрация США намерена ввести второю часть санкций против России по делу об отравлении Скрипалей.
Обновлено в 03:23
Политика
Власти Франции не исключили введения режима ЧП после беспорядков
Режим чрезвычайного положения может быть введён во Франции после произошедших накануне беспорядков, заявил официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво.
Обновлено в 03:28
Армия и оружие
The National Interest оценил новый комплекс разведки «Пенициллин»
Журнал The National Interest оценил новейший комплекс звукотепловой артиллерийской разведки 1Б75 «Пенициллин».
Обновлено в 03:27
Политика
Глава Пентагона заявил о новом вмешательстве России в выборы в США
Выступая на форуме по безопасности в Калифорнии, глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что «Россия вновь попыталась вмешаться в ход американских выборов в начале ноября».
Обновлено в 02:35
Армия и оружие
ВМС США сообщили о смерти в Бахрейне командующего Пятым флотом
"Командующий Пятым флотом ВМС США в Бахрейне вице-адмирал Скотт Стирни был найден мертвым в своей резиденции в Бахрейне 1 декабря 2018 года", — говорится в сообщении.
Обновлено в 03:02
Политика
Джоан Роулинг ответила стороннику Brexit на русском языке
Британская писательница и автор книг о приключениях волшебника Гарри Поттера Джоан Роулинг вступила в Twitter в перепалку со сторонником Brexit и ответила ему по-русски.
Обновлено в 03:28
Политика
Лидеры стран G20 согласовали совместное заявление
Лидеры стран G20 согласовали совместное заявление на саммите в Буэнос-Айресе.
Обновлено в 02:15
Политика
Новый президент Мексики принял присягу
Торжественная церемония вступления президента в должность прошла на центральной площади мексиканской столицы, представители коренных народов страны вручили ему "священный жезл правителя" и окурили "священными травами", отгоняющими зло.
Обновлено в 03:29
Политика
Посольство РФ в США приспустило флаг в связи со смертью Буша-старшего
Российские дипломаты выразили соболезнования в связи со смертью экс-президента США Джорджа Буша-старшего.
Обновлено вчера в 23:56
Политика
Путин назвал маловероятным сценарием сюжет «Хантера Киллера»
Президент РФ Владимир Путин назвал маловероятными, фантастическими события американского фильма Донована Марша "Хантер Киллер".
Обновлено в 03:14
Политика
В Бельгии заявили об активности террористов в Telegram
Бельгийские спецслужбы установили, что террористы, которые раньше использовали для своей активности Facebook и Twitter, перешли на использование мессенджера Telegram.
Обновлено в 02:57