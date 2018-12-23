Финансы
Назван курс доллара на новогодние праздники
Назван курс доллара на новогодние праздникиВладивосток-Новости18:27
По словам эксперта "Международного финансового центра" Владимира Рожанковского, в первый день нового года курс доллара может вырасти до 70 рублей.
Владивосток-Новости18:27
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с чего всё началось
В следующий раз отметку 70 рубль увидит в первые дни после новогодних каникул, после чего вновь произойдет укрепление - но уже до более скромных уровней 69,00-69,20 за доллар.Российская газетавчера в 23:42
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Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 19:47, Ашберн
Финансы
Шесть крупнейших банков в США заявили о наличии ликвидности для займов
Шесть крупнейших банков США подтвердили, что располагают достаточным запасом ликвидности для кредитования на фоне очередного повышения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС), сообщил в понедельник глава минфина Соединенных Штатов Стивен Мнучин.
Обновлено в 17:32
Финансы
Передачу Связь-банка Промсвязьбанку осложняет долг перед регулятором
Глава ВЭБа Игорь Шувалов в пятницу сообщил, что передачу Связь-банка, объединенного недавно с банком «Глобэкс», Промсвязьбанку концептуально поддержал премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 16:55
Финансы
Белорусский Нацбанк расширит меры по дедолларизации
Национальный банк Белоруссии опубликовал постановление, регулирующее осуществление операций в иностранной валюте, которое содержит меры по дедолларизации белорусской экономики.
Обновлено в 01:07
Финансы
ЦБ ужесточит требования по выдаче потребкредитов
Совет директоров Банка России решил повысить на 30 процентных пунктов надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам, которые банкам необходимо предоставлять после 1 апреля 2019 года.
Обновлено 21 декабря в 15:45
Финансы
На выходные Центробанк поднял официальный курс доллара до 68 рублей
Установленный сегодня на ближайшие выходные Центробанком России официальный курс доллара США вырос по отношению к предыдущему на 63,75 копейки, составив 68,0085 рубля.
Обновлено 21 декабря в 04:30
Финансы
Рынок акций РФ закрылся снижением
Индекс МосБиржи просел на 0,24% и составил 2347,17 пункта.
Обновлено 21 декабря в 11:16
Финансы
Украина получила первый транш МВФ по программе stand-by
Украина получила первый транш по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом на условиях программы Stand-By Arrangement (SBA), которую Совет директоров МВФ принял 18 декабря 2018.
Обновлено 21 декабря в 03:18
Финансы
ЦБ провел стресс-тестирование российского финрынка
Процедура стресс-тестирования базировалась на анализе сценариев воздействия двухдневных шоков на показатели финансовых рынков за декабрь 2018 г. Были сопоставлены результаты и проведена сравнительная оценка изменений устойчивости рынков по сравнению с предыдущими периодами проведения комплексного стресс-тестирования за IV квартал 2016 г. и за IV квартал 2017 г.
Обновлено 21 декабря в 07:16
Финансы
В Минстрое заявили, что не оставят застройщиков наедине с банками
Одной из задач министерства строительства и ЖКХ в рамках перехода долевого строительства жилья на систему эскроу-счета станет задача не оставить российских застройщиков наедине с ЦБ и банками, заявил в пятницу журналистам заместитель главы ведомства Никита Стасишин.
Обновлено 21 декабря в 13:00
Финансы
«Альфа-Банк» разместил биржевые облигации на 5 млрд рублей
Банк разместил по открытой подписке 5 млн. облигаций серии 002Р-03 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.
Обновлено 21 декабря в 08:00
Финансы
«Укргазбанк» получил кредит в размере 15 млн евро
Кредит в размере 15 млн евро получил «Укргазбанк» от одного из евросоюзных банков, сообщает 21 декабря «112 Украина».
Обновлено 21 декабря в 16:12
Финансы
Денежная база в России выросла за неделю на 162,5 млрд рублей
Объем денежной базы в узком определении в России на 14 декабря составил 10 трлн 378,6 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.
Обновлено 21 декабря в 03:06
Финансы
Рубль обвалился до минимума с сентября
Рубль из-за обвального падения нефтяных цен обвалился до минимума с сентября.
Обновлено 21 декабря в 07:11
Финансы
ЦБ Мексики повысил ставку до максимума с января 2008 года
20 декабря 2018 года Центробанк Мексики принял решение повысить ставку рефинансирования на 0,25 процентного пункта, до 8,25% годовых, что является максимальным значением с января 2008 года.
Обновлено 21 декабря в 02:25
Финансы
Платить всегдa, платить за все: пять вещей, которые точно станут в следующем году дороже
В любом случае, отмечают в Промсвязьбанке, рост инфляции в начале года на фоне налоговых новаций уже гарантирован.
Обновлено в 16:01