В следующий раз отметку 70 рубль увидит в первые дни после новогодних каникул, после чего вновь произойдет укрепление - но уже до более скромных уровней 69,00-69,20 за доллар.

с чего всё началось

По словам эксперта "Международного финансового центра" Владимира Рожанковского, в первый день нового года курс доллара может вырасти до 70 рублей.

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