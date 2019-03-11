Авто

Названы оптимальные для российских дорог автомобилиИзвестия вчера в 17:35

Хресин отметил, что наиболее оптимальными для российских дорог машинами являются седаны и хэтчбеки, тем более если автомобиль будет эксклуатироваться главным образом в городском режиме. 7 марта аналитики назвали самые популярные автомобили в России по итогам февраля 2019 года.
Читать в источнике
с чего всё началось

Автоэксперт назвал идеальную машину для российских дорог

Издание iReactor связалось с автоэкспертом Алексеем Хресиным, чтобы узнать, какая машина будет идеальным вариантом для дорог России. Авторынок России состоит в основном из паркетников, седанов и хэтчбеков.
iReactorвчера в 06:26

Подробнее о событии

Эксперты назвали самые подходящие для наших дорог автомобили

Тарантас Ньюсвчера в 20:52

Россияне считают телегу и Aurus Senat идеальными машинами для дорог в РФ

ФАН01:20

Россияне назвали Aurus Senat и телегу идеальными автомобилями для дорог РФ

Народные новости02:04

Жители РФ считают идеальным транспортом для российских дорог телегу, танк и Aurus Senat

Экономика сегодня01:53

Назван идеальный для российских дорог автомобиль

Автоновости днявчера в 16:07

Названы оптимальные для российских дорог автомобили

SpeedMeвчера в 11:43

Автоэксперт назвал идеальную машину для российских дорог

iReactorвчера в 06:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 03:26, Ашберн
Происшествия

Сбербанк подтвердил гибель двух сотрудников в авиакатастрофе в Эфиопии

Обновлено в 03:12
Шоу-бизнес

Певица Юлия Началова попала в реанимацию

Певица Юлия Началова попала в реанимацию одной из столичных больниц.
Обновлено в 02:39
Экономика

Visa повысит предельную сумму для покупок без ПИН-кода

Международная платежная система Visa увеличит сумму покупок, не требующих ввода ПИН-кода при бесконтактной оплате, до 3 тыс. рублей.
Обновлено в 03:00
Транспорт

ГИБДД предложила оборудовать автобусы подушками безопасности

ГИБДД России предлагает оборудовать пассажирские автобусы подушками безопасности и усилить каркас и крепление сидений, сообщил начальник отдела технического надзора Госавтоинспекции Сергей Чипурин.
Обновлено в 00:52
Происшествия

Самолет, летевший из Сургута в Таиланд, вынужденно сел в Красноярске

Boeing-767 авиакомпании "Икар", следовавший из Сургута в Таиланд, по техническим причинам совершил посадку в аэропорту Красноярска, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
Обновлено в 03:07
Экономика

Самая дорогая в России автотрасса до Сочи обойдётся в 1 трлн рублей

Обновлено в 02:46
Спорт

Биатлонист Гараничев пробежал два штрафных круга после одного промаха

Обновлено вчера в 13:31
Происшествия

На трассе во Владивостоке опрокинулся военный автомобиль

На трассе во Владивостоке опрокинулся военный автомобиль, предположительно, "Панцирь-С1", сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 02:49
Происшествия

Полиция с ночи начала рейд на московских рынках «Москва» и «Садовод»

Обновлено в 02:21
Политика

Названы вероятные места для побега Порошенко

В случае, если украинский лидер Петр Порошенко проиграет на предстоящих президентских выборах, он может бежать либо в Испанию, либо в Молдавию.
Обновлено вчера в 20:49
Политика

Россия стала одним из основных экспортеров вооружения в мире

По данным экспертов, за минувшие пять лет Россия поставила основные вооружения в 48 стран мира (55% общего объема пришлись на Индию, Китай и Алжир).
Обновлено вчера в 21:58
Происшествия

Суд оправдал одну из обвиняемых в убийстве брата Ким Чен Ына

Суд в Малайзии снял обвинения с одной из подозреваемых в убийстве Ким Чен Нама — старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына.
Обновлено в 01:13
Происшествия

На НПЗ в Комсомольске-на-Амуре произошел пожар

На территории нефтеперерабатывающего завода в Комсомольске-на-Амуре в Хабаровском крае произошел пожар, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону.
Обновлено в 00:19
Политика

В Раде заявили, что Украина стала «заложником Кремля» в 1945 году

Депутат Верховной рады Эдуард Леонов выразил мнение, что Украина стала «заложником Кремля» в 1945 году из-за разницы в часовых поясах.
Обновлено вчера в 19:52
Политика

OMV: любой трубопровод в Австрию является хорошим

В Австрии приветствуют возможную реализацию проекта трубопровода «Турецкий поток». Об этом заявил глава австрийской OMV Райнер Зеле.
Обновлено в 03:09
Футбол

Рамос и Марсело поссорились во время тренировки «Реала»

Обновлено в 03:21
Спорт

Чемпионка мира по велотреку Келли Кэтлин покончила с собой в 23 года

Трехкратная чемпионка мира по велоспорту на треке, серебряная призерка Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро Келли Кэтлин покончила жизнь самоубийством в возрасте 23 лет.
Обновлено вчера в 23:54
Происшествия

Кузнецова отреагировала на ситуацию с брошенной в квартире девочкой

Уполномоченная при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова прокомментировала ситуацию с пятилетней девочкой, которую обнаружили в квартире в Москве с признаками истощения, сообщает институт уполномоченных по правам ребенка в Facebook.
Обновлено вчера в 18:22
Финансы

Рубль незначительно вырос к доллару на открытии торгов

Курс рубля незначительно вырос к доллару на открытии торгов 11 марта. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 03:09
Спорт

Лыжница Жамбалова завоевала золото в масс-старте на Универсиаде

Лыжница Алиса Жамбалова победила в масс-старте на 15 км свободным стилем на Универсиаде. Она преодолела дистанцию за 38 минут 39, 8 сек.
Обновлено в 01:55
Здоровье

В России снизилась смертность от употребления алкоголя

На две тысячи снизилось число летальных исходов от употребления алкоголя и его аналогов в РФ, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Обновлено в 00:27
Происшествия

В Екатеринбурге глыба льда упала на коляску с ребенком

Глыба льда упала на детскую коляску с крыши жилого дома в Екатеринбурге, прокуратура проводит проверку, сообщает в понедельник региональное надзорное ведомство.
Обновлено в 02:46
Общество

Россияне смогут пройти тест на ВИЧ на рабочих местах

Россияне смогут пройти тестирование на ВИЧ и проконсультироваться по вопросам заболевания на работе, сообщила РИА Новости пресс-служба Минтруда РФ.
Обновлено в 02:02
Политика

В Амстердаме пройдут слушания по делу о скифском золоте

Коллекция же пока остается в Амстердаме Скифское золото - коллекция экспонатов из более чем 2 тыс. предметов со страховой оценочной стоимостью около $2 млн, которые использовались для оформления выставки "Крым: золото и секреты Черного моря", проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме.
Обновлено вчера в 17:06
Политика

Глава МИД Австрии рассказала о первой встрече с Путиным

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в интервью газете "Коммерсантъ" рассказала о первой встрече с Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 16:40
Кино

Мультфильм «Гурвинек» провалился в прокате из-за бойкота кинотеатров

Газета со ссылкой на единую государственную систему кинобилетов (ЕАИС) уточняет, что с 7-10 марта мультфильм показали в 743 из 1900 кинотеатров РФ.
Обновлено в 03:02
Общество

Названы регионы с самым высоким уровнем молодежной безработицы

В России есть регионы, где безработица среди молодых людей, выпускников учебных заведений 20-24 лет превысила 50 процентов.
Обновлено вчера в 21:00
Армия и оружие

Самолёты ВКС России наносят удары по боевикам в Сирии

Обновлено 09 марта в 14:30
Транспорт

Беглов уверен, что аэроэкспресс — дорогой транспорт для Петербурга

Транспортная доступность и другие актуальные вопросы для Петербурга сегодня обсудили временно исполняющей обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов и петербургские депутаты.
Обновлено вчера в 14:00
Общество

Преподаватели на Северном Кавказе получают самую низкую зарплату

Работники сферы образования на Северном Кавказе получают самую низкую заработную плату, а в Москве и на Дальнем Востоке — самую высокую, говорится в исследовании «РИА Новостей».
Обновлено в 03:21
Как работают Яндекс.Новости?
Главное