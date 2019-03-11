Названы оптимальные для российских дорог автомобилиИзвестия вчера в 17:35

Издание iReactor связалось с автоэкспертом Алексеем Хресиным, чтобы узнать, какая машина будет идеальным вариантом для дорог России. Авторынок России состоит в основном из паркетников, седанов и хэтчбеков.

с чего всё началось

Хресин отметил, что наиболее оптимальными для российских дорог машинами являются седаны и хэтчбеки, тем более если автомобиль будет эксклуатироваться главным образом в городском режиме. 7 марта аналитики назвали самые популярные автомобили в России по итогам февраля 2019 года.

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