Музыка

Sputnik АзербайджанSputnik АзербайджанНазван город, где пройдет «Евровидение-2020»

Город Роттердам выбран местом проведения Международного песенного конкурса "Евровидение" в 2020 году. Конкурс будет проходить с 12 по 16 мая на многофункциональной арене Rotterdam Ahoy.
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«Евровидение» в 2020 году пройдет в Роттердаме

ТАСС06:54

Евровидение-2020 пройдет в Роттердаме

РИА Новости07:59

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Назван город проведения «Евровидения» в 2020 году

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Автоматически обработано 7257 источников, обновлено в 13:32, Ашберн
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