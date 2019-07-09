Экономика

Назван главный способ кражи денег с банковских карт россиянРИА Новости 05:20

Наибольшее количество краж денег с карт россиян совершаются с помощью социальной инженерии, а не за счет использования недостатков в защищенности гаджетов. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные аналитиков.
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Ну и гаджеты: россияне стали самой легкой добычей для кибермошенников

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Назван главный способ кражи денег с банковских карт россиян

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