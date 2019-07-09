Экономика
Назван главный способ кражи денег с банковских карт россиянРИА Новости 05:20
Наибольшее количество краж денег с карт россиян совершаются с помощью социальной инженерии, а не за счет использования недостатков в защищенности гаджетов. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные аналитиков.
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с чего всё началось
Почти в каждом третьем случае граждане лишаются средств на счетах из-за собственной беспечности, заявили в Центробанке. Самые большие риски оказаться жертвой мошенников при использовании мобильных устройств несут в себе низкая киберграмотность и неосторожность.Известиявчера в 17:02
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Политика
Сенатор от Челябинской области подала заявление об отставке
Сенатор от Челябинской области Ирина Гехт подала заявление о досрочном сложении своих полномочий.
Обновлено в 03:05
Происшествия
Муж сотрудницы банка из Башкирии проиграл украденные 20 млн рублей
Обновлено вчера в 20:41
Хоккей
Форвард «Колорадо» Андригетто перейдет в «Авангард»
Обновлено в 01:50
Экономика
Рынок труда США развернул американские индексы вниз
Индекс крупнейших компаний США S & P 500 в понедельник, 8 июля, снизился на 0,5%.
Обновлено в 02:05
Политика
В Екатеринбург прилетел Владимир Путин
В Кольцово приземлился борт номер один, на котором, предположительно, находится президент России Владимир Путин.
Обновлено в 05:17
Политика
Словарь терминов российской агрессии составили на Украине
Создатели уверяют, что издание основано на законодательстве Украины и документах международного гуманитарного права.
Обновлено в 05:03
Наука
Быстрое укорочение теломер сократило продолжительность жизни
Именно длина теломер помогла испанским научным сотрудникам национального центра исследования рака предсказать продолжительность жизни у позвоночных.
Обновлено в 02:49
Происшествия
В Москве трех членов ИГ осудили за подготовку терактов
Московский окружной военный суд приговорил трех членов запрещенной в России организации «Исламское государство» (ИГ) к лишению свободы на срок от 10 до 15 лет в колонии строгого режима, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:35
Экономика
Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России
Обновлено в 04:03
Транспорт
Участок Сокольнической линии метро будет закрыт с 13 по 20 июля
Участок Сокольнической линии Московского метрополитена будет закрыт в связи со строительством тоннелей юго-западного участка Большой кольцевой линии.
Обновлено вчера в 14:25
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии жестоко избитой девочки из Ингушетии
Обновлено 07 июля в 03:43
Здоровье
Названы способы уберечь подростков от вредных привычек и раннего секса
Специалисты рассказали, как предотвратить у подростков возникновение интереса к вредным привычкам, а также уберечь его от «плохих компаний» раннего начала половой жизни.
Обновлено в 02:52
Политика
Суд в Киеве признал незаконным повышение цен на газ для населения
Напомним, что 16 мая представитель МВФ указал Киеву, в каких случаях можно снижать цены на газ для населения.
Обновлено в 04:33
Политика
Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемоста
Обновлено вчера в 18:23
Политика
СМИ узнали о слежке за Ассанжем в посольстве Эквадора
В СМИ появилось видео, свидетельствующее о слежке за основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем во время его пребывания в посольстве Эквадора в Лондоне.
Обновлено в 05:26
Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала редкое совместное фото с обеими дочерьми
Светлана Лобода показала редкое совместное фото с обеими дочерьми "Хороши-и-и !"
Обновлено вчера в 16:09
Транспорт
В Екатеринбурге водители автобусов объявили забастовку
Обновлено в 05:08
Экономика
Суд признал банкротом основателя «Домашних денег» Бернштама
Арбитражный суд Москвы признал банкротом основателя микрофинансовой организации «Домашние деньги» Евгения Бернштама, следует из материалов в картотеке суда.
Обновлено в 05:18
Кино
Третий сезон «Очень странных дел» установил рекорд Netflix
Обновлено в 02:57
Авто
ГАЗ защитил репутацию в деле о плагиате
В сентябре 2017 г. группа ГАЗ представила новую серию внедорожников: вездеход-амфибию Соболь, экспедиционный автомобиль Вепрь Некст и пикап Вепрь Некст, после чего житель Германии Юрий Постников разослал российским СМИ письма с обвинениями автопроизводителя в плагиате дизайна.
Обновлено в 03:08
Политика
В Кремле ответили на обращение Зеленского к Путину
Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков прокомментировал обращение украинского лидера Владимира Зеленского к главе РФ Владимиру Путину, в котором предлагается обсудить ситуацию в на Донбассе в новом формате.
Обновлено вчера в 10:18
Экономика
Минфин: увеличение объема дорожных фондов не будет происходить за счет налогов
Ранее первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что правительство РФ будет готовить предложение по увеличению объемов дорожных фондов, если цены на нефть на мировых рынках будут превышать $70 за баррель.
Обновлено в 04:55
Космос
Ученые подсчитали постоянную Хаббла при помощи гравитационных волн
Обновлено вчера в 18:26
Авто
Стала известна стоимость лимузина Aurus
В начале этого года обещали назвать стоимость автомобиля и начать его продажи.
Обновлено вчера в 12:51
Происшествия
Врача из Анапы обвиняют в причинении смерти восьмилетней пациентки
Мужчина обвиняется в причинении смерти по неосторожности 8-летней пациентке из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.
Обновлено в 03:53
Политика
В Госдуме обсудят запрет на грузинские вина, воды и переводы в Грузию
"На совете Думы поднимем вопрос о прекращении поставок вина, воды из Грузии, запрет денежных переводов в Грузию", — заявил "Интерфаксу" руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов.
Обновлено вчера в 07:06
Общество
Около 80% граждан РФ выступают за продление программы маткапитала
Большинство жителей России (78%) поддерживают продление программы материнского капитала, которая рассчитана до 2021 года (84% — среди молодых людей 25−34 лет).
Обновлено в 03:28