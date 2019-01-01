Кино
Назван главный российский фильм 2018 года
Назван главный российский фильм 2018 годаФАН15:54
Российская Гильдия киноведов и кинокритиков назвала главный фильм 2018 года. По их мнению, им является «Движение вверх» ― кинолента о выступлении советской баскетбольной команды на Олимпийских играх в Мюнхене в 1972 году.
ФАН15:54
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Происшествия
Под завалами в Магнитогорске найдены тела еще трех погибших
Обновлено в 12:14
Происшествия
Опубликовано видео с места обрушения моста в парке Горького
В сети появилось видео с места обрушения перехода через каток в парке Горького в Москве. Видеоролик опубликован на Youtube-канале ФАН.
Обновлено в 18:26
Хоккей
Сборная России победила команду Канады на МЧМ-2019
Обновлено в 22:26
Политика
Глава МИД Украины посетовал на советские фильмы в новогоднем эфире
Большое количество советских фильмов в новогоднем эфире украинского телевидения испортило настроение министру иностранных дел страны Павлу Климкину, об этом глава МИД написал в своем Facebook.
Обновлено в 21:21
Кино
Рязанский митрополит осудил «Иронию судьбы»
Митрополит уверен, что идея фильма наполняет душу человеческую ложными и несбыточными мечтами.
Обновлено в 17:43
Политика
Лукашенко не упомянул Россию в новогоднем поздравлении
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе своего новогоднего обращения к жителям республики призвал их всячески укреплять государственность страны, однако не стал затрагивать тему Союзного государства и интеграции с Россией.
Обновлено в 22:19
Экономика
Что подорожает с 1 января 2019 года
С 1 января тарифы вырастут на 1,7%, а с 1 июля — ещё на 2,4%. Удар по кошельку ожидается максимально болезненным, ведь повышение придётся на разгар отопительного сезона.
Обновлено вчера в 13:10
Общество
В России началось повышение пенсионного возраста
Пенсионный возраст в России начал повышаться постепенно до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин.
Обновлено в 18:01
Политика
В Госдепе отреагировали на задержание в Москве американца за шпионаж
Госдепартамент США получил официальное уведомление от России по поводу задержания в Москве гражданина США по обвинению в шпионаже, сообщил агентству Reuters официальный представитель внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 11:07
Происшествия
В Великобритании вооруженный ножом мужчина напал на людей в метро
В британском Манчестере неизвестный мужчина, вооруженный ножом, напал на людей в метро. Об этом сообщила газета The Sun.
Обновлено в 18:00
Политика
Пресс-секретарь Пентагона ушла в отставку
Телеканал отмечает, что пресс-секретарь объявила об отставке через несколько часов после того, как уходящий глава Пентагона Джеймс Мэттис разослал прощальное письмо сотрудникам ведомства.
Обновлено в 18:18
Политика
Зеленский подтвердил участие в выборах президента Украины
Обновлено в 17:42
Происшествия
Найдено тело женщины, убитой попутчиком по BlaBlaCar
Найдено тело 29-летней москвички, пропавшей по пути в Тулу, после того как она взяла с собой попутчика, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК.
Обновлено в 09:41
Общество
Ученые назвали лучшее средство от похмелья
Лучшим средством от похмелья является газировка с лимонным соком, утверждают ученые из университета Сунь Ятсена в Гуаньчжоу (Китай).
Обновлено вчера в 22:25
Происшествия
Al Jazeera показала, как могли избавиться от тела Хашукджи
Телеканал Al Jazeera опубликовал кадры с камер видеонаблюдения, на которых можно увидеть, как в день убийства Джамала Хашукджи в резиденцию генерального консула Саудовской Аравии заносят тяжелые непрозрачные пакеты, в которых, предположительно, находились останки журналиста.
Обновлено в 18:59
Армия и оружие
Трамп продлил срок вывода войск из Сирии
Президент США Дональд Трамп согласился продлить срок вывода американских войск из Сирии до четырех месяцев.
Обновлено в 20:41
Происшествия
Владимир Путин прибыл в Магнитогорск
Президент Владимир Путин приехал в Магнитогорск, где рано утром в понедельник произошёл взрыв бытового газа в жилом доме.
Обновлено в 08:06
Политика
Ким Чен Ын заявил о готовности встретиться с Трампом в любое время
Как сообщает «РИА Новости», глава КНДР заявил о готовности в любое время провести переговоры со своим американским коллегой Дональдом Трампом.
Обновлено в 19:57
Происшествия
Во Франции восемь человек оказались заблокированы на аттракционе
Во французском городе Ренн в новогоднюю ночь восемь человек оказались заблокированы на неисправном аттракционе на высоте 60 м. Об этом сообщает радиостанция France Info.
Обновлено в 19:47
Хоккей
Костин – о симуляции Комтуа: он в цирке работал или друг Неймара
Костин был наказан за толчок клюшкой, а Комтуа — за симуляцию.
Обновлено в 21:17
Политика
Новогоднее поздравление Порошенко разозлило пользователей соцсетей
Пользователи соцсетей не оценили новогоднее поздравление президента Украины Петра Порошенко, опубликованное в твиттере.
Обновлено в 10:03
Единоборства
Мейвезер не намерен возвращаться в бокс
Поединок завершился в первом раунде. Мейвезер трижды отправлял своего соперника в нокдаун. Бой проходил по правилам бокса.
Обновлено в 11:11
Космос
Нацисты не вернулись с Луны. Le Monde назвала несбывшиеся прогнозы на 2018 год
Французская газета Le Monde назвала несколько крупных событий, которые должны были произойти в 2018 году, но так и не произошли.
Обновлено в 22:39
Политика
Порошенко в новогоднем обращении пообещал «вернуться с миром» к Донбассу
Президент Украины Пётр Порошенко выступил с новогодним поздравлением, пообещав «вернуться с миром» к Донбассу и Крыму.
Обновлено в 21:44
Армия и оружие
В США извинились за новогоднюю шутку с обещанием сбросить бомбу
Стратегическое командование вооруженных сил США принесло извинения за неудачную шутку в социальных сетях, в которой сообщило о намерении "уронить что-нибудь побольше", чем обычный новогодний шар на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке.
Обновлено в 21:56
Происшествия
В Токио восемь человек пострадали при наезде автомобиля на пешеходов
Обновлено в 18:54
Происшествия
МЧС распространило списки пропавших жильцов дома в Магнитогорске
Спасатели МЧС России распространили списки всех тех, с кем пока не удается выйти на связь.
Обновлено в 10:39
Хоккей
Почему стоит смотреть матч Россия – Канада на МЧМ-2019
Только на МЧМ Канада может бояться Россию Нам всем бы хотелось считать, что в хоккее для канадцев нет принципиальнее соперника, чем Россия.
Обновлено в 08:00
Экономика
В России с 1 января вырастут пенсии
В России с 1 января на 7,05% вырастут страховые пенсии, средний размер выплат неработающим пенсионерам с этого момента составит 15,4 тыс. рублей в месяц.
Обновлено в 16:43
Экономика
Ставка НДС в России выросла до 20%
В России вступил в силу закон о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20%.
Обновлено в 20:44