Политика
Трамп: Салливан может стать послом США в РоссииNews.ru вчера в 14:52
Первый заместитель главы Госдепартамента Джон Салливан может претендовать на пост посла США в России, заявил американский лидер Дональд Трамп. Салливан «очень уважаем», и он вполне может заменить Джона Хантсмана, — цитирует Bloomberg слова главы государства.
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с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп планирует назначить на должность посла в России заместителя госсекретаря Джона Салливана, сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Белом доме.Коммерсантъвчера в 14:17
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