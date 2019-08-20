с чего всё началось

Первый заместитель главы Госдепартамента Джон Салливан может претендовать на пост посла США в России, заявил американский лидер Дональд Трамп. Салливан «очень уважаем», и он вполне может заменить Джона Хантсмана, — цитирует Bloomberg слова главы государства.

Трамп: Салливан может стать послом США в России

Политика Путин назвал ситуацию в первичном звене здравоохранения «провалом» Без модернизации первичного звена здравоохранения количество инфарктов и инсультов не уменьшится, заявил президент РФ Владимир Путин.

Кино Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице» Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.

Космос Североморцы первыми ступят на новые острова в Арктике В ходе научно-практических экспедиций Северного флота, действующих в Арктике планируется подтвердить открытие новых островов и других географических объектов, вышедших из-под ледника в районе архипелага Новая Земля.

Общество Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".

Общество Стали известны изменения в ЕГЭ 2020 года В 2020 году изменения в структуре и содержании заданий планируется только по физике и китайскому языку.

Общество Минздрав назвал способы борьбы со стрессом Справиться со стрессом и сократить риск развития заболеваний сердца помогут правильный образ жизни и здоровое питание.

Футбол «Краснодар» сыграет с «Олимпиакосом» в раунде плей-офф квалификации ЛЧ Футбольный клуб "Краснодар" в среду встретится с греческим "Олимпиакосом" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Политика Украинцев разозлил огромный кортеж Зеленского Украинских интернет-пользователей возмутило видео с кортежем президента страны Владимира Зеленского, для которого было перекрыто движение по трассе.

Армия и оружие Россия и Китай созвали заседание Совбеза ООН из-за ракетных планов США Россия и Китай созвали заседание Совбеза ООН из-за планов США разрабатывать и размещать ракеты среднего радиуса действия, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности постпреда при международной организации Дмитрий Полянский.

Происшествия В Новосибирске крыша дома обрушилась в квартиру, где спали люди В Новосибирске сегодня ночью, 21 августа, в доме №20 по 2-й улице Шевцовой произошло ЧП — крыша дома обвалилась в жилую комнату.

Общество В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал» Согласно опросу, проведенному сервисом Superjob, больше всего на подготовку ребенка к школе вынуждены тратить семьи в Красноярске и Новосибирске – в среднем по девять тысяч рублей.

Шоу-бизнес Певица с Украины обвинила в плагиате Ольгу Бузову Украинская певица Оля Полякова заявила в своём инстаграме, что российская исполнительница Ольга Бузова в новом клипе на песню "#Лайкер" скопировала её ролик "Королева ночи".

Авто Тайны «Форсажа 4»: что там под капотом Начиная с четвертой части «Форсаж» стал менее «автомобильным», превратившись в зрелищный боевик о супергероях, которые вместо латекса носят майки и футболки, а экзотическому транспорту на реактивной тяге предпочитают рядные «шестерки» и V8.

Политика Путин заявил о безальтернативности «Нормандского формата» Как передает РИА «Новости», на пресс-конференции перед переговорами российского и французского лидеров в форте Брегансон Эммануэль Макрон, что рассмотрит возможность проведения саммита в «нормандском формате» для обсуждения путей выхода из кризиса на востоке Украины.

Футбол «Барселона» заказала партию футболок с фамилией Неймара Клуб заказал у технического спонсора большую партию футболок с фамилией бразильца.

Общество Составлен рейтинг самых тихих и шумных городов России Среди самых шумных городов России оказались города из Кемеровской и Московской областей. Это следует из данных портала Domofond.ru.

Политика Кравчук рассказал о роли США в отказе Украины от ядерного оружия Ранее Кравчук заявлял, что если бы Украина не отказалась от ядерного оружия, она была бы похожа на "обезьяну с гранатой".

Транспорт ФАС обнаружила рост цен на авиабилеты на рейсах с Superjet Почему рейсы на Superjet дороже Расходы на эксплуатацию единственного российского среднемагистрального лайнера SSJ100, из-за крушения которого в Шереметьево на рейсе "Аэрофлота" 5 мая погиб 41 человек, почти в два раза выше, чем при использовании иностранных самолетов-аналогов.

Футбол Сын Роналду был шокирован домом детства отца Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал, как посетил вместе с сыном Криштиану-младшим дом, в котором жил в детстве.

Происшествия Медведев уволил арестованного замглавы ПФР Премьер-министр российского правительства Дмитрий Медведев уволил заместителя председателя Пенсионного фонда России Алексея Иванова, который арестован по обвинению во взяточничестве.

Здоровье Из-за неизвестной патологии 10 лет волгоградку считали беременной В течение 10 лет знакомые интересовались, не беременна ли она, а поход в магазин заканчивался слезами.

Энергетика Нефть «взяла курс» на отметку $61 Сегодня на торгах в Азии нефть марки Brent торгуется выше психологического уровня $60 за баррель.