Музыка
Назван главный кандидат на участие в «Евровидении-2019» от РоссииРоссийская газета 14:05
Наиболее вероятным кандидатом в представители России на международном песенном смотре "Евровидение", который в этом году пройдет в Тель-Авиве, Израиль, назван 35-летний певец, актер и телеведущий Сергей Лазарев. Об этом сообщает сегодня, в среду, ТАСС со ссылкой на источник.
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с чего всё началось
Конкурс «Евровидение» пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве — столице Израиля. Ранее SUPER уже публиковал шорт-лист из исполнителей, которых рассматривают для участия в конкурсе от России — среди них фигурировал Сергей Лазарев.Super.ru11:58
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