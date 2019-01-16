Назван главный кандидат на участие в «Евровидении-2019» от РоссииРоссийская газета 14:05

Конкурс «Евровидение» пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве — столице Израиля. Ранее SUPER уже публиковал шорт-лист из исполнителей, которых рассматривают для участия в конкурсе от России — среди них фигурировал Сергей Лазарев.

с чего всё началось

Наиболее вероятным кандидатом в представители России на международном песенном смотре "Евровидение", который в этом году пройдет в Тель-Авиве, Израиль, назван 35-летний певец, актер и телеведущий Сергей Лазарев. Об этом сообщает сегодня, в среду, ТАСС со ссылкой на источник.

Назван главный кандидат на участие в «Евровидении-2019» от России

Происшествия Происшествия Возросло число жертв в результате взрыва газа в Тбилиси

Общество Общество YouTube запретил публиковать угрожающие жизни и здоровью флешмобы Администрация видеохостинга YouTube обновила правила для пользователей и запретила публиковать видео с так называемыми челленджами, выполнение которых может привести к серьезным травмам или смерти.

Политика Политика Высланную из России журналистку Бойко арестовали на Украине

Культура Культура Умер известный певец Ильгам Шакиров Известный певец Ильгам Шакиров умер в Республиканской больнице Татарстана после продолжительной болезни.

Авто Авто BMW показала на тизере обновленный седан BMW 7-Series Компания BMW, отказавшись от участия в Детройтском автосалоне, представит обновленный флагманский седан BMW 7-Series на специальном мероприятии 16 января.

Авто Авто Skoda анонсировала новый кроссовер Мировая премьера нового кроссовера Skoda состоится на автосалоне в Женеве, который пройдет в нынешнем году с 5 по 17 марта.

Авто Авто В 2018 году в России выросли продажи подержанных автомобилей

Гаджеты Гаджеты Motorola перевыпустит культовую раскладушку RAZR

Наука Наука ЦЕРН показал проект нового коллайдера с тоннелем длиной 100 км Как и БАК, новый коллайдер появится возле Женевы, но его тоннель будет почти в четыре раза длиннее – 100 км против нынешних 27-ми.

Музыка Музыка Назван главный кандидат на участие в «Евровидении-2019» от России Наиболее вероятным кандидатом в представители России на международном песенном смотре "Евровидение", который в этом году пройдет в Тель-Авиве, Израиль, назван 35-летний певец, актер и телеведущий Сергей Лазарев.

Общество Общество Первый в мире отель с роботами начал избавляться от них

Общество Общество Google переименовал детские сады Москвы в крематории Сервис Google Maps переименовал 16 детских садов Москвы в крематории.

Происшествия Происшествия Конфликт ученицы и завуча школы в Тольятти попал на видео

Политика Политика Правительство Мэй сохранило доверие парламента

Политика Политика Штаты угрожают выйти из ДРСМД 2 февраля США выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, если Россия не начнет его соблюдать.

Происшествия Происшествия Захватившие российских моряков пираты вышли на связь Российские моряки, захваченные пиратами в Гвинейском заливе, живы и содержатся в приемлемых условиях.

Футбол Футбол Гол Роналду принес «Ювентусу» победу в Суперкубке Италии

Армия и оружие Армия и оружие В ЛНР сообщили о подрыве на мине грузовика ВСУ

Гаджеты Гаджеты Apple выпустила чехлы-зарядки для iPhone последнего поколения

Происшествия Происшествия Задержан гендиректор производителя водки «Пять озер» и «Хаски» Гендиректор четвертого по величине российского производителя водки "Алкогольная сибирская группа" (АСГ, водки "Пять озер", "Хаски") Игорь Савельев во вторник был задержан, сообщила в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник на алкогольном рынке.

Происшествия Происшествия WSJ: власти США заподозрили Huawei в уголовных преступлениях Федеральные власти США проводят расследование в отношении китайской компании Huawei, ее подозревают в похищении коммерческой информации у американских партнеров.

Политика Политика Ирландцы навестили шпиона Уилана в тюрьме Ирландцы провели с Уиланом около часа, он попросил передать их кое-какие сообщения для семьи.

Гаджеты Гаджеты Рендер нового iPhone XI с тремя задними камерами опубликовали в Сети

Общество Общество В Нью-Йорке взорвали часть старого моста через Гудзон Управляемый взрыв восточной части моста Таппан Зи через реку Гудзон произведен в Нью-Йорке.

Авто Авто McLaren презентовал родстер 600LT Spider Британский автопроизводитель McLaren презентовал родстер 600LT Spider и продемонстрировал его силовые характеристики на треке.

Гаджеты Гаджеты Xiaomi расширит сканер отпечатка пальца на весь экран Лин Бин рассказал, что расширенный на весь экран сканер отпечатка пальца у будущих моделей Xiaomi в 15 раз превышает сканер, который привычно расположен на задней панели смартфонов компании.

Общество Общество «Аэрофлот» сообщил об исчерпании субсидий на полеты на Дальний Восток Минтранс подготовил предложения о дополнительном выделении 5,2 млрд руб. на субсидирование перелетов с Дальнего Востока и в обратном направлении, сообщил РБК представитель министерства.

Армия и оружие Армия и оружие В результате теракта в Манбидже погибли 27 человек